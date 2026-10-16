Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti'nin İlk Bölümünde Nursema Flashback'lerle Ekrana Döndü

Bölümün en dikkat çeken ayrıntısı Nursema'ydı. 28 Ekim 2022'deki ilk bölümden bu yana dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Nursema, 5. sezonun ilk sahnesinde kazada hayatını kaybetmişti. Karakterin geçmiş sahneleri bu bölümde flashback olarak ekrana geldi.

Bu tercih zamanlamasıyla da dikkat çekti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın birkaç gün önce paylaştığı habere göre Ceren Karakoç, Nursema rolüyle diziye geri dönecek. Dönüşün nasıl ve hangi bölümde gerçekleşeceği ise henüz bilinmiyor.

Karakoç, ayrılık kararını tatildeyken gelen bir telefonla öğrendiğini anlatmış, kendisi olmadan başlayan bölümleri izlemediğini söylemişti. Diziden çıkarılan Nursema ve Mustafa'nın yeni ekibin ilk bölümünde bu kadar merkezde yer alması, seyircinin uzun süredir dile getirdiği bir talebin karşılık bulması olarak yorumlandı.