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Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti'nin İlk Bölümünde Nursema Flashback'lerle Ekrana Döndü

Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti'nin İlk Bölümünde Nursema Flashback'lerle Ekrana Döndü

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 23:07
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Kızılcık Şerbeti'nde senarist koltuğunu devralan yeni ekibin yazdığı ilk bölüm ekrana geldi. Diziden çıkarılan Nursema, flashback sahneleriyle yeniden izleyicinin karşısına çıktı. Nursema ve Mustafa'nın çocukluk fotoğraflarına bakan Abdullah'ın sahnesi ise yürekleri dağladı.

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Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ardından dört kişilik yeni ekibin yazdığı 143. bölüm, 16 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ardından dört kişilik yeni ekibin yazdığı 143. bölüm, 16 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir dönem resmen başladı. Diziyi ilk bölümünden bu yana yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından senaryoyu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan ekip devraldı. 

Yeni ekibin imzasını taşıyan ilk bölüm, 16 Ekim Cuma akşamı izleyiciyle buluştu. 12 Ekim'de yayınlanan fragman kısa sürede 700 binden fazla görüntülenmeye ulaşmış, seyirci senaryodaki değişimi daha ilk tanıtımda hissettiğini yazmıştı.

Bölüm ekrana geldiğinde beklenti karşılıksız kalmadı. Hikâyeden çıkarılan karakterlere ayrılan anlar, gecenin en çok konuşulan sahneleri oldu.

Nursema'nın sahnelerinin flashback olarak verilmesi, geri dönüş haberinin ardından ayrı bir anlam kazandı.

Nursema'nın sahnelerinin flashback olarak verilmesi, geri dönüş haberinin ardından ayrı bir anlam kazandı.

Bölümün en dikkat çeken ayrıntısı Nursema'ydı. 28 Ekim 2022'deki ilk bölümden bu yana dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Nursema, 5. sezonun ilk sahnesinde kazada hayatını kaybetmişti. Karakterin geçmiş sahneleri bu bölümde flashback olarak ekrana geldi.

Bu tercih zamanlamasıyla da dikkat çekti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın birkaç gün önce paylaştığı habere göre Ceren Karakoç, Nursema rolüyle diziye geri dönecek. Dönüşün nasıl ve hangi bölümde gerçekleşeceği ise henüz bilinmiyor.

Karakoç, ayrılık kararını tatildeyken gelen bir telefonla öğrendiğini anlatmış, kendisi olmadan başlayan bölümleri izlemediğini söylemişti. Diziden çıkarılan Nursema ve Mustafa'nın yeni ekibin ilk bölümünde bu kadar merkezde yer alması, seyircinin uzun süredir dile getirdiği bir talebin karşılık bulması olarak yorumlandı.

Fragmanda Abdullah'ın elinde tuttuğu fotoğrafın Nursema ve Mustafa'nın çocukluk fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

Fragmanda Abdullah'ın elinde tuttuğu fotoğrafın Nursema ve Mustafa'nın çocukluk fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

Fragmanda Abdullah'ın elinde bir fotoğrafla fenalaştığı anlar dikkat çekmiş, bazı izleyiciler fotoğraftakilerin Nursema ve Mustafa olabileceğini öne sürmüştü. Meğer seyirci yanılmamış.

Show TV'nin paylaştığı bölüm özetine göre Ünal Köşkü'nü Asude ile Asil'in aldığını öğrenmek, Abdullah'a ağır bir darbe vurdu. Taşınma hazırlıklarına başlayan Abdullah, Nursema ve Mustafa'nın çocukluk fotoğraflarına bakarken felç geçirdi ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Nursema'nın ölümünün ve Mustafa'nın yokluğunun ağırlığını taşıyan bir babanın çöküşünü anlatan sahne yürekleri dağladı. Uzun süredir anılmayan iki karakterin hikâyeye bu sahneyle geri getirilmesi seyirciden tam puan aldı.

Peki Nursema ekrana flashback'lerin ötesinde nasıl dönecek? Kızılcık Şerbeti seyircisi şimdi bu sorunun cevabını bekliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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