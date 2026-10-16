Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti'nin İlk Bölümünde Nursema Flashback'lerle Ekrana Döndü
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Kızılcık Şerbeti'nde senarist koltuğunu devralan yeni ekibin yazdığı ilk bölüm ekrana geldi. Diziden çıkarılan Nursema, flashback sahneleriyle yeniden izleyicinin karşısına çıktı. Nursema ve Mustafa'nın çocukluk fotoğraflarına bakan Abdullah'ın sahnesi ise yürekleri dağladı.
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Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ardından dört kişilik yeni ekibin yazdığı 143. bölüm, 16 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi.
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Nursema'nın sahnelerinin flashback olarak verilmesi, geri dönüş haberinin ardından ayrı bir anlam kazandı.
Fragmanda Abdullah'ın elinde tuttuğu fotoğrafın Nursema ve Mustafa'nın çocukluk fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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