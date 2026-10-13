article/comments
article/share
Haberler
TV
Pembe, Nursema ve Mustafa Unutulmadı: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Senaristlerine Alkış Yağdı

Pembe, Nursema ve Mustafa Unutulmadı: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Senaristlerine Alkış Yağdı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 14:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti’nde Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün ardından kalemi, Ozan Yurdakul’un da yer aldığı dört kişilik yeni ekip devraldı. Yeni ekibin yazdığı ilk bölüm olan 143. bölümün fragmanı, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Diziden çıkarılan Pembe, Nursema ve Mustafa’nın bölümler sonra yeniden anılması ve karakterlerin iç muhasebe yapması seyirciden alkış aldı. İzleyiciler, senaryodaki değişimin daha ilk fragmanda hissedildiğini yazdı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ardından kalemi devralan dört kişilik ekibin yazdığı ilk bölümün fragmanı 12 Ekim akşamı yayınlandı.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ardından kalemi devralan dört kişilik ekibin yazdığı ilk bölümün fragmanı 12 Ekim akşamı yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümünden bu yana yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından diziyi 143. bölümden itibaren Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekip yazıyor. Ekibin en dikkat çeken ismi, 751 bölüm boyunca Arka Sokaklar'ın senaryosunu kaleme alan Ozan Yurdakul.

Yeni ekibin imzasını taşıyan ilk bölümün fragmanı, dizinin resmi X hesabından 12 Ekim Pazartesi akşamı paylaşıldı. 'Senin bu sessizliğin ve vurdumduymazlığın artık korkutuyor beni...' sözleriyle duyurulan fragman kısa sürede 700 binden fazla görüntülenmeye ulaştı.

Fragmanda Abdullah'ın elinde bir fotoğrafla fenalaştığı anlar, Ulvi'nin Asil'e attığı tokat ve Kıvılcım ile Ömer arasındaki konuşma dikkat çekti. Ancak seyircinin asıl yakaladığı ayrıntı başkaydı.

Fragmanda Pembe, Nursema ve Mustafa'nın bölümler sonra yeniden anılması seyirciden tam not aldı.

Fragmanda Pembe, Nursema ve Mustafa'nın bölümler sonra yeniden anılması seyirciden tam not aldı.

Hikâyeden çıkarılan karakterlerin geride bıraktığı boşluk, Kızılcık Şerbeti seyircisinin uzun süredir dile getirdiği konulardan biriydi. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe, Ceren Karakoç'un Nursema'sı ve Emrah Altıntoprak'ın Mustafa'sı, vedalarının ardından dizide pek anılmıyordu.

Yeni fragmanda ise karakterlerin yaşanan kayıpların ardından kendileriyle yüzleştiği, iç muhasebe yaptığı sahneler öne çıktı. Pembe'nin ve evinin yeniden anılması, sosyal medyada en çok beğeni alan yorumların başında geldi. Bir izleyicinin 'uzun zaman sonra Pembe'yi, Mustafa'yı ve Nursema'yı andılar' diye başlayan paylaşımı kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

Abdullah'ın fenalaştığı sahnede elinde tuttuğu fotoğraf da izleyicilerin gözünden kaçmadı. Bazı seyirciler, fotoğraftakilerin Nursema ve Mustafa'nın çocukluk hâlleri olabileceğini öne sürdü. 'Pembe'nin ahı' yorumları da paylaşımların altını doldurdu.

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın