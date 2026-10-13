Pembe, Nursema ve Mustafa Unutulmadı: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Senaristlerine Alkış Yağdı

Hikâyeden çıkarılan karakterlerin geride bıraktığı boşluk, Kızılcık Şerbeti seyircisinin uzun süredir dile getirdiği konulardan biriydi. Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe, Ceren Karakoç'un Nursema'sı ve Emrah Altıntoprak'ın Mustafa'sı, vedalarının ardından dizide pek anılmıyordu.

Yeni fragmanda ise karakterlerin yaşanan kayıpların ardından kendileriyle yüzleştiği, iç muhasebe yaptığı sahneler öne çıktı. Pembe'nin ve evinin yeniden anılması, sosyal medyada en çok beğeni alan yorumların başında geldi. Bir izleyicinin 'uzun zaman sonra Pembe'yi, Mustafa'yı ve Nursema'yı andılar' diye başlayan paylaşımı kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

Abdullah'ın fenalaştığı sahnede elinde tuttuğu fotoğraf da izleyicilerin gözünden kaçmadı. Bazı seyirciler, fotoğraftakilerin Nursema ve Mustafa'nın çocukluk hâlleri olabileceğini öne sürdü. 'Pembe'nin ahı' yorumları da paylaşımların altını doldurdu.