Pembe, Nursema ve Mustafa Unutulmadı: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Senaristlerine Alkış Yağdı
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Kızılcık Şerbeti’nde Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün ardından kalemi, Ozan Yurdakul’un da yer aldığı dört kişilik yeni ekip devraldı. Yeni ekibin yazdığı ilk bölüm olan 143. bölümün fragmanı, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Diziden çıkarılan Pembe, Nursema ve Mustafa’nın bölümler sonra yeniden anılması ve karakterlerin iç muhasebe yapması seyirciden alkış aldı. İzleyiciler, senaryodaki değişimin daha ilk fragmanda hissedildiğini yazdı.
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Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ardından kalemi devralan dört kişilik ekibin yazdığı ilk bölümün fragmanı 12 Ekim akşamı yayınlandı.
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Fragmanda Pembe, Nursema ve Mustafa'nın bölümler sonra yeniden anılması seyirciden tam not aldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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