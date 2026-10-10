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Arka Sokaklar'ın Senaristi, Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Senaristi Oldu!

Arka Sokaklar'ın Senaristi, Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Senaristi Oldu!

Arka Sokaklar yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 12:37
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Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından kalemin kime geçeceği belli oldu. Show TV dizisini 143. bölümden itibaren dört kişilik yeni bir ekip yazacak. Ekibin en dikkat çeken ismi ise yıllarca cuma akşamları Kızılcık Şerbeti'yle aynı gece yayınlanan Arka Sokaklar'ın senaristi oldu!

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristleri açıklandı. Arka Sokaklar senaristi, Şerbo'yu yazacak!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristleri açıklandı. Arka Sokaklar senaristi, Şerbo'yu yazacak!

Gold Film imzalı Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'nde senaryo cephesinde yeni bir dönem başlıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizinin yeni senaristleri Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler oldu.

Dört kişilik ekip, 5. sezonun ortasında hikâyeyi devralacak. Senaryo ekibindeki değişiklik dizinin 143. bölümünden itibaren ekrana yansıyacak.

Ekibin en dikkat çeken ismi Ozan Yurdakul, yıllarca Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı rakibi olan Arka Sokaklar'ı yazdı.

Ekibin en dikkat çeken ismi Ozan Yurdakul, yıllarca Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı rakibi olan Arka Sokaklar'ı yazdı.

Yeni ekipte en çok konuşulan isim Ozan Yurdakul oldu. Yurdakul, Türk televizyonunun en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın senaristiydi. Kanal D'de cuma akşamları yayınlanan dizi, aynı gece ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'yle uzun süre reyting yarışına girmişti.

Arka Sokaklar, 2006'da başladı ve 20. sezonunu tamamladıktan sonra bu yaz sona erdi. Yurdakul temmuz ayında yaptığı paylaşımda D Media ve Kanal D'nin projeye devam etmeme kararı aldığını duyurmuş, 751 hafta süren dizinin seyircisine hakkıyla veda edemediğini söylemişti.

Melis Civelek ve Zeynep Gür, yeni projeleri Anne Yarısı ve Mavi Orkide'ye odaklanmak için diziden ayrılıyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür, yeni projeleri Anne Yarısı ve Mavi Orkide'ye odaklanmak için diziden ayrılıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ayrılığı geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Yapım şirketi Gold Film de yaptığı açıklamada iki senariste teşekkür ederek ayrılığı resmen doğrulamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili bundan sonra Anne Yarısı ve Mavi Orkide projelerine odaklanacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür, Merve Göntem'le birlikte NOW'da yayınlanan Anne Yarısı'nın senaryosunu da yazıyor. Ayrılığın nedenine ilişkin senaryo anlaşmazlığı iddiaları ise hala konuşuluyor. Gold Film'in açıklaması bu iddialara hiç değinmemişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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