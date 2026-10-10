Arka Sokaklar'ın Senaristi, Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Senaristi Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ayrılığı geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Yapım şirketi Gold Film de yaptığı açıklamada iki senariste teşekkür ederek ayrılığı resmen doğrulamıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili bundan sonra Anne Yarısı ve Mavi Orkide projelerine odaklanacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür, Merve Göntem'le birlikte NOW'da yayınlanan Anne Yarısı'nın senaryosunu da yazıyor. Ayrılığın nedenine ilişkin senaryo anlaşmazlığı iddiaları ise hala konuşuluyor. Gold Film'in açıklaması bu iddialara hiç değinmemişti.