Arka Sokaklar'ın Senaristi, Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Senaristi Oldu!
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Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından kalemin kime geçeceği belli oldu. Show TV dizisini 143. bölümden itibaren dört kişilik yeni bir ekip yazacak. Ekibin en dikkat çeken ismi ise yıllarca cuma akşamları Kızılcık Şerbeti'yle aynı gece yayınlanan Arka Sokaklar'ın senaristi oldu!
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristleri açıklandı. Arka Sokaklar senaristi, Şerbo'yu yazacak!
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Ekibin en dikkat çeken ismi Ozan Yurdakul, yıllarca Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı rakibi olan Arka Sokaklar'ı yazdı.
Melis Civelek ve Zeynep Gür, yeni projeleri Anne Yarısı ve Mavi Orkide'ye odaklanmak için diziden ayrılıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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