Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Ayrılığının Ardından Yapım Şirketinden Açıklama Geldi
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Kızılcık Şerbeti’nin ilk bölümünden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün diziden ayrıldığı resmen doğrulandı. Yapım şirketi Gold Film, iki ismin 143. bölüm itibarıyla projeden ayrıldığını basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamada teşekkür ve veda mesajı yer aldı, ancak gündemdeki senaryo anlaşmazlığı iddiasına hiç değinilmedi.
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Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kadrodan ayrılmasının ardından yapım şirketinden ilk açıklama geldi.
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Açıklamada iki gün önce gündeme gelen senaryo anlaşmazlığı iddiasına ise hiç yer verilmedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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