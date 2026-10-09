Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Ayrılığının Ardından Yapım Şirketinden Açıklama Geldi

Ayrılık ilk olarak 8 Ekim'de gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle gündeme gelmişti. Altuntaş'ın aktardığına göre senaryonun ilerleyişi konusunda yapımla anlaşmazlık yaşanmış, taraflar da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Gold Film'in metni ise bu iddiaya ne doğrulama ne de yalanlama getirdi; ayrılık tamamen bir teşekkür ve veda diliyle duyuruldu.

Kulislerde konuşulan iki farklı ihtimal de gündemdeki yerini koruyor. İlki, dizide Nilay'ı canlandıran ve Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek'in yeni sezonda kadroya alınmamasıyla bağlantılı. Yapımcı Faruk Turgut'un haziranda 'Feyza giderse dizi bitebilir' demesi de bu yüzden yeniden hatırlandı. İkinci ihtimal ise ikilinin iş yoğunluğu. Civelek ve Gür, Merve Göntem'le birlikte NOW'da yayınlanan Anne Yarısı'nın senaryosunu da yazıyor.