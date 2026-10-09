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Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Ayrılığının Ardından Yapım Şirketinden Açıklama Geldi

Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Ayrılığının Ardından Yapım Şirketinden Açıklama Geldi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 18:14
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Kızılcık Şerbeti’nin ilk bölümünden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün diziden ayrıldığı resmen doğrulandı. Yapım şirketi Gold Film, iki ismin 143. bölüm itibarıyla projeden ayrıldığını basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamada teşekkür ve veda mesajı yer aldı, ancak gündemdeki senaryo anlaşmazlığı iddiasına hiç değinilmedi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kadrodan ayrılmasının ardından yapım şirketinden ilk açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kadrodan ayrılmasının ardından yapım şirketinden ilk açıklama geldi.
twitter.com

Gold Film’in açıklamasına göre Melis Civelek ve Zeynep Gür, 143. bölüm itibarıyla Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı.

Gold Film, Civelek ve Gür'e başarıdaki büyük paylarından dolayı yürekten teşekkür etti. Açıklamanın en dikkat çekici cümlesi ise 'Birlikte harika bir yol yürüdük' oldu. Yapım şirketi, iki senariste bundan sonraki projelerinde de başarılar diledi.

Açıklamada iki gün önce gündeme gelen senaryo anlaşmazlığı iddiasına ise hiç yer verilmedi.

Açıklamada iki gün önce gündeme gelen senaryo anlaşmazlığı iddiasına ise hiç yer verilmedi.

Ayrılık ilk olarak 8 Ekim'de gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle gündeme gelmişti. Altuntaş'ın aktardığına göre senaryonun ilerleyişi konusunda yapımla anlaşmazlık yaşanmış, taraflar da karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Gold Film'in metni ise bu iddiaya ne doğrulama ne de yalanlama getirdi; ayrılık tamamen bir teşekkür ve veda diliyle duyuruldu.

Kulislerde konuşulan iki farklı ihtimal de gündemdeki yerini koruyor. İlki, dizide Nilay'ı canlandıran ve Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek'in yeni sezonda kadroya alınmamasıyla bağlantılı. Yapımcı Faruk Turgut'un haziranda 'Feyza giderse dizi bitebilir' demesi de bu yüzden yeniden hatırlandı. İkinci ihtimal ise ikilinin iş yoğunluğu. Civelek ve Gür, Merve Göntem'le birlikte NOW'da yayınlanan Anne Yarısı'nın senaryosunu da yazıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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