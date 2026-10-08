Bir Devir Kapanıyor: Kızılcık Şerbeti'nin İki Senaristi Birden Veda Ediyor!
Kızılcık Şerbeti'nde daha neler göreceğiz derken bu da oldu! Dört sezondur Ünal ailesinin bitmek bilmeyen krizlerini, ayrılıklarını ve ortalığı birbirine katan olaylarını izlerken beşinci sezonda da şaşırmaya devam ediyoruz. Ancak bu kez dizideki karakterlerden değil, doğrudan kamera arkasından gelen bir ayrılık haberiyle karşı karşıyayız.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümünden beri kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, projeye veda ediyor. Üstelik ayrılığın arkasında senaryonun ilerleyişine ilişkin yaşanan anlaşmazlık bulunuyor. Bakalım bu büyük değişiklik, dizinin bundan sonraki hikâyesine nasıl yansıyacak?
Kaynak:Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti'nde görmediğimiz bir bu kalmıştı! Dört sezondur ekran başında yaşamadığımız duygu kalmadı, beşinci sezonda da kaosun hız kesmeye pek niyeti yok gibi görünüyor.
Kızılcık Şerbeti'nde bir devir resmen kapanıyor! Dizinin ilk bölümünden beri hikâyeyi kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün projeye veda edeceği ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın