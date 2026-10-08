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Bir Devir Kapanıyor: Kızılcık Şerbeti'nin İki Senaristi Birden Veda Ediyor!

Bir Devir Kapanıyor: Kızılcık Şerbeti'nin İki Senaristi Birden Veda Ediyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 22:50
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Kızılcık Şerbeti'nde daha neler göreceğiz derken bu da oldu! Dört sezondur Ünal ailesinin bitmek bilmeyen krizlerini, ayrılıklarını ve ortalığı birbirine katan olaylarını izlerken beşinci sezonda da şaşırmaya devam ediyoruz. Ancak bu kez dizideki karakterlerden değil, doğrudan kamera arkasından gelen bir ayrılık haberiyle karşı karşıyayız. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümünden beri kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, projeye veda ediyor. Üstelik ayrılığın arkasında senaryonun ilerleyişine ilişkin yaşanan anlaşmazlık bulunuyor. Bakalım bu büyük değişiklik, dizinin bundan sonraki hikâyesine nasıl yansıyacak?

Kaynak:Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nde görmediğimiz bir bu kalmıştı! Dört sezondur ekran başında yaşamadığımız duygu kalmadı, beşinci sezonda da kaosun hız kesmeye pek niyeti yok gibi görünüyor.

Kızılcık Şerbeti'nde görmediğimiz bir bu kalmıştı! Dört sezondur ekran başında yaşamadığımız duygu kalmadı, beşinci sezonda da kaosun hız kesmeye pek niyeti yok gibi görünüyor.

2022 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, daha ilk bölümünden itibaren televizyon dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. Bir tarafta Kıvılcım ve ailesi, diğer tarafta Ünal ailesi... Farklı dünya görüşlerine sahip iki ailenin çocuklarının evliliğiyle başlayan hikâye, zaman içinde öyle bir noktaya geldi ki artık kimin kime ne yaptığını takip etmek bile başlı başına bir mesaiye dönüştü.

Kıvılcım'ın bitmek bilmeyen mücadeleleri, Abdullah Bey'in aileyi her seferinde yeni bir krizin ortasına bırakan kararları, Fatih'in aşk hayatı, Ömer'in yaşadıkları ve Ünal ailesinin bir türlü eksilmeyen meseleleri derken dört sezonu geride bıraktık. Üstelik Kızılcık Şerbeti yalnızca hikâyesiyle değil, oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılıklarla da sık sık gündeme geldi. Kimi karakterlerin vedasına üzüldük, kimilerinin ardından derin bir nefes aldık. Ama ne olursa olsun her cuma akşamı yeni bir olayın bizi beklediğini de öğrendik.

Beşinci sezonuna da iddialı bir başlangıç yapan dizide bu kez Ünal Holding çevresinde yaşanan güç mücadeleleri, aile içindeki yeni dengeler ve peş peşe gelen gelişmeler izleyiciyi ekran başına topladı. Tam da artık bu dizide bizi şaşırtabilecek başka ne kaldı diye düşünürken, beklenmedik bir haber geldi.

Meğer bu kez asıl büyük değişiklik senaryonun içinde değil, senaryonun yazıldığı masada yaşanıyormuş!

Kızılcık Şerbeti'nde bir devir resmen kapanıyor! Dizinin ilk bölümünden beri hikâyeyi kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün projeye veda edeceği ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde bir devir resmen kapanıyor! Dizinin ilk bölümünden beri hikâyeyi kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün projeye veda edeceği ortaya çıktı.

Evet, yanlış okumadınız! Yıllardır bizi her cuma akşamı yeni bir krizin ortasında bırakan, karakterlere bir türlü huzur vermeyen ve izleyiciyi her bölüm sonunda başka bir merakla baş başa bırakan hikâyenin arkasındaki iki isim artık Kızılcık Şerbeti'nde olmayacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, Gold Film imzalı dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür ile yapım şirketi arasında senaryonun ilerleyişine ilişkin anlaşmazlık yaşandı.

Tarafların bu anlaşmazlığın ardından karşılıklı anlaşmaya vardığı ve 143. bölüm itibarıyla yollarını ayırdığı öğrenildi. Düşünsenize, dört sezon boyunca Ünal ailesinin başına gelmeyen kalmadı. Evlilikler, ayrılıklar, ihanetler, büyük hesaplaşmalar, beklenmedik vedalar derken hikâyeyi yazan isimlerin ayrılacağını da gördük!

Üstelik bu değişiklik sıradan bir senarist değişimi de değil. Melis Civelek ve Zeynep Gür, dizinin ilk bölümünden bu yana Kızılcık Şerbeti'nin hikâyesini şekillendiren iki isimdi. Dolayısıyla beşinci sezonda yaşanan bu ayrılık, yapımın senaryo tarafında yepyeni bir dönemin başlayacağı anlamına geliyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizinin yeni senaristlerinin kimler olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Şimdi herkesin aklında aynı soru var: Yeni kalemlerle birlikte Kızılcık Şerbeti'nde nasıl bir hikâye izleyeceğiz? Bakalım senaristler değişince Ünal ailesine biraz huzur gelecek mi, yoksa bu kez asıl kaos yeni mi başlayacak?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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