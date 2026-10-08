Bir Devir Kapanıyor: Kızılcık Şerbeti'nin İki Senaristi Birden Veda Ediyor!

2022 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, daha ilk bölümünden itibaren televizyon dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. Bir tarafta Kıvılcım ve ailesi, diğer tarafta Ünal ailesi... Farklı dünya görüşlerine sahip iki ailenin çocuklarının evliliğiyle başlayan hikâye, zaman içinde öyle bir noktaya geldi ki artık kimin kime ne yaptığını takip etmek bile başlı başına bir mesaiye dönüştü.

Kıvılcım'ın bitmek bilmeyen mücadeleleri, Abdullah Bey'in aileyi her seferinde yeni bir krizin ortasına bırakan kararları, Fatih'in aşk hayatı, Ömer'in yaşadıkları ve Ünal ailesinin bir türlü eksilmeyen meseleleri derken dört sezonu geride bıraktık. Üstelik Kızılcık Şerbeti yalnızca hikâyesiyle değil, oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılıklarla da sık sık gündeme geldi. Kimi karakterlerin vedasına üzüldük, kimilerinin ardından derin bir nefes aldık. Ama ne olursa olsun her cuma akşamı yeni bir olayın bizi beklediğini de öğrendik.

Beşinci sezonuna da iddialı bir başlangıç yapan dizide bu kez Ünal Holding çevresinde yaşanan güç mücadeleleri, aile içindeki yeni dengeler ve peş peşe gelen gelişmeler izleyiciyi ekran başına topladı. Tam da artık bu dizide bizi şaşırtabilecek başka ne kaldı diye düşünürken, beklenmedik bir haber geldi.

Meğer bu kez asıl büyük değişiklik senaryonun içinde değil, senaryonun yazıldığı masada yaşanıyormuş!