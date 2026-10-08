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Mert Ramazan Demir'in 14 Yaşındayken Açtığı Instagram Hesabı Ortaya Çıktı: Fotoğrafları Görenler Şaşırdı!

Mert Ramazan Demir'in 14 Yaşındayken Açtığı Instagram Hesabı Ortaya Çıktı: Fotoğrafları Görenler Şaşırdı!

Mert Ramazan Demir
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 22:13
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Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i olarak milyonların sevgisini kazanan Mert Ramazan Demir, yakışıklılığı kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen isimlerden. Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı aşkla uzun süre konuşulan oyuncu, şimdilerde yeni dizisi Susuz Yaz için hazırlanıyor. 

Ancak bu kez gündeme gelmesinin sebebi ne yeni projesi ne de aşk hayatı! Demir'in henüz 14 yaşındayken açtığı eski Instagram hesabı ortaya çıktı. Hesaptaki 2014 yılına ait üç fotoğraf, oyuncunun yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, özellikle Yalı Çapkını dizisiyle hayatımıza öyle bir giriş yaptı ki hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu!

Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, özellikle Yalı Çapkını dizisiyle hayatımıza öyle bir giriş yaptı ki hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu!

Oyunculuk kariyerine I Am You filmiyle adım atan, ardından Öğretmen, Çıplak ve Şahmaran gibi yapımlarda karşımıza çıkan Mert Ramazan Demir, asıl büyük çıkışını 2022 yılında yayınlanmaya başlayan Yalı Çapkını dizisiyle yaptı.

Afra Saraçoğlu'yla başrollerini paylaştığı dizide hayat verdiği Ferit Korhan karakteri, kısa sürede televizyon dünyasının en çok konuşulan karakterlerinden birine dönüştü. Seyran ve Ferit'in bir türlü huzur bulamayan aşkı, ekran başındakileri üç sezon boyunca peşinden sürüklerken ikilinin kamera arkasındaki yakınlığı da en az dizideki hikâyeleri kadar merak edildi. Öyle ki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikte görüntülendikleri tatiller, sosyal medya paylaşımları ve haklarında çıkan ayrılık iddiaları derken ikilinin ilişkisi adeta başlı başına bir magazin dosyasına dönüştü.

Bir dargın bir barışık ilerlediği konuşulan ilişkileri zaman içerisinde sona erdi. Ancak ayrılığın ardından bile hayranlarının ikiliyi yeniden bir arada görmek istediği, en ufak sosyal medya hareketlerinden barışma ihtimali çıkardığı dönemler yaşandı. Demir ise bütün bu süreçte yalnızca aşk hayatıyla değil, kendine has tarzı, yakışıklılığı ve zaman zaman sosyal medyada gündem olan görüntüleriyle de dikkat çekmeyi sürdürdü.

Yalı Çapkını'nın ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Mert Ramazan Demir, şimdi de Susuz Yaz dizisiyle televizyona dönmeye hazırlanıyor.

Yalı Çapkını'nın ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Mert Ramazan Demir, şimdi de Susuz Yaz dizisiyle televizyona dönmeye hazırlanıyor.

Üç sezon boyunca Ferit Korhan olarak izlediğimiz oyuncu, bu kez bambaşka bir karakterle izleyicinin karşısına çıkacak. Demir'in başrolünde yer aldığı Susuz Yaz, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanıyor. Daha önce Metin Erksan tarafından sinemaya da taşınan ve Türk sinema tarihinde ayrı bir yere sahip olan hikâye, su ve toprak üzerinden başlayan anlaşmazlıkların aile ilişkilerini, güç mücadelelerini ve insan hayatını nasıl etkilediğini konu alıyor.

Ay Yapım imzası taşıyan dizinin senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alırken yönetmen koltuğunu Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal paylaşıyor. Mert Ramazan Demir'in Osman karakterine hayat vereceği yapımda Lizge Cömert Bahar'ı, Batuhan Bozkurt Yüzügüleç ise Hasan'ı canlandıracak. Şebnem Bozoklu, İrem Sak, Deniz Celiloğlu, Serpil Gül, Umut Kurt ve Begüm Akkaya gibi başarılı isimlerin de kadrosunda bulunduğu dizinin çekimleri için Adana tercih edildi.

Hatta geçtiğimiz günlerde oyuncu kadrosu okuma provasında bir araya geldi. Çekimlerin başlangıç tarihi ise Adana'daki hava koşulları nedeniyle 6 Ekim'den 7 Ekim'e ertelendi. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Ferit Korhan karakterinden sonra Mert Ramazan Demir'i nasıl bir rolle izleyeceğimiz şimdiden merak konusu.

Bir süredir magazin gündeminde eskisi kadar sık karşımıza çıkmayan Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz saatlerde bu kez oldukça enteresan bir detayla gündeme geldi!

Bir süredir magazin gündeminde eskisi kadar sık karşımıza çıkmayan Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz saatlerde bu kez oldukça enteresan bir detayla gündeme geldi!

Yakışıklı oyuncunun henüz 14 yaşındayken açtığı eski Instagram hesabının ortaya çıktığı konuşulmaya başlandı.

2014 yılına ait yalnızca üç fotoğrafın bulunduğu hesap, Demir'in bugünkü haline alışkın olan hayranları için tam anlamıyla geçmişe yolculuk niteliğinde! Bugün milyonların tanıdığı, tarzıyla ve yakışıklılığıyla sık sık konuşulan oyuncunun henüz şöhretle tanışmadığı yıllardaki görüntüleri, aradan geçen zamanda ne kadar değiştiğini de gözler önüne seriyor.

Üstelik yıllardır kendisini Ferit Korhan karakteriyle ve magazin gündemine yansıyan görüntüleriyle görmeye alışmışken, bu kez ergenlik yıllarına bu kadar yakından bakmak da ayrı bir sürpriz oldu. Sosyal medyada ortaya çıkan hesabın gerçekten Mert Ramazan Demir'e ait olduğu henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil. Ancak paylaşılan fotoğraflar, oyuncunun hayranları arasında şimdiden merak uyandırmış durumda.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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