Mert Ramazan Demir'in 14 Yaşındayken Açtığı Instagram Hesabı Ortaya Çıktı: Fotoğrafları Görenler Şaşırdı!
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Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i olarak milyonların sevgisini kazanan Mert Ramazan Demir, yakışıklılığı kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen isimlerden. Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı aşkla uzun süre konuşulan oyuncu, şimdilerde yeni dizisi Susuz Yaz için hazırlanıyor.
Ancak bu kez gündeme gelmesinin sebebi ne yeni projesi ne de aşk hayatı! Demir'in henüz 14 yaşındayken açtığı eski Instagram hesabı ortaya çıktı. Hesaptaki 2014 yılına ait üç fotoğraf, oyuncunun yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından biri olan Mert Ramazan Demir, özellikle Yalı Çapkını dizisiyle hayatımıza öyle bir giriş yaptı ki hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu!
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Yalı Çapkını'nın ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Mert Ramazan Demir, şimdi de Susuz Yaz dizisiyle televizyona dönmeye hazırlanıyor.
Bir süredir magazin gündeminde eskisi kadar sık karşımıza çıkmayan Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz saatlerde bu kez oldukça enteresan bir detayla gündeme geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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