Mert Ramazan Demir'in 14 Yaşındayken Açtığı Instagram Hesabı Ortaya Çıktı: Fotoğrafları Görenler Şaşırdı!

Oyunculuk kariyerine I Am You filmiyle adım atan, ardından Öğretmen, Çıplak ve Şahmaran gibi yapımlarda karşımıza çıkan Mert Ramazan Demir, asıl büyük çıkışını 2022 yılında yayınlanmaya başlayan Yalı Çapkını dizisiyle yaptı.

Afra Saraçoğlu'yla başrollerini paylaştığı dizide hayat verdiği Ferit Korhan karakteri, kısa sürede televizyon dünyasının en çok konuşulan karakterlerinden birine dönüştü. Seyran ve Ferit'in bir türlü huzur bulamayan aşkı, ekran başındakileri üç sezon boyunca peşinden sürüklerken ikilinin kamera arkasındaki yakınlığı da en az dizideki hikâyeleri kadar merak edildi. Öyle ki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikte görüntülendikleri tatiller, sosyal medya paylaşımları ve haklarında çıkan ayrılık iddiaları derken ikilinin ilişkisi adeta başlı başına bir magazin dosyasına dönüştü.

Bir dargın bir barışık ilerlediği konuşulan ilişkileri zaman içerisinde sona erdi. Ancak ayrılığın ardından bile hayranlarının ikiliyi yeniden bir arada görmek istediği, en ufak sosyal medya hareketlerinden barışma ihtimali çıkardığı dönemler yaşandı. Demir ise bütün bu süreçte yalnızca aşk hayatıyla değil, kendine has tarzı, yakışıklılığı ve zaman zaman sosyal medyada gündem olan görüntüleriyle de dikkat çekmeyi sürdürdü.