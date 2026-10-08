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Uygur Ailesinin Acı Kaybı: Nejat Uygur'un Eşi Tiyatrocu Necla Uygur Hayatını Kaybetti

Uygur Ailesinin Acı Kaybı: Nejat Uygur'un Eşi Tiyatrocu Necla Uygur Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 21:08
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Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur'un eşi, usta tiyatro sanatçısı Necla Uygur 89 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Necla Uygur'un cenaze törenine ilişkin ayrıntılar da belli oldu.

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Türk tiyatrosunun köklü isimlerinden Necla Uygur, yalnızca Nejat Uygur'un hayat arkadaşı değil, aynı zamanda yıllarını sahneye adamış bir tiyatro emekçisiydi.

Türk tiyatrosunun köklü isimlerinden Necla Uygur, yalnızca Nejat Uygur'un hayat arkadaşı değil, aynı zamanda yıllarını sahneye adamış bir tiyatro emekçisiydi.

Türk tiyatrosunun hafızasına kazınan isimlerden Nejat Uygur'u tanımayanımız yoktur. Kendine has mizah anlayışı, sahnedeki enerjisi ve yıllarca kapalı gişe oynanan oyunlarıyla milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı, 2013 yılında hayatını kaybetmişti. Nejat Uygur'un hayatında ise hem sahnede hem de sahne dışında çok özel bir isim vardı: Necla Uygur.

1952 yılında hayatlarını birleştiren Nejat ve Necla Uygur çifti, yalnızca uzun soluklu bir evliliğe değil, tiyatro sevgisiyle büyüyen kocaman bir aileye de imza attı. Necla Uygur, eşinin sanat yolculuğunda yanında olan bir hayat arkadaşı olmanın çok ötesinde, kendisi de tiyatroya yıllarını vermiş bir oyuncuydu.

Anadolu turneleri, sahne hazırlıkları, oyunlar ve alkışlarla geçen yıllar, Uygur ailesinin yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Çiftin Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha adında beş oğlu dünyaya geldi. Özellikle Süheyl ve Behzat Uygur, anne ve babalarından devraldıkları tiyatro sevgisini yıllardır sahnelerde yaşatmaya devam ediyor.

Nejat Uygur'un 2013 yılındaki vefatının ardından da ailesiyle birlikte onun hatırasını yaşatmayı sürdüren Necla Uygur, Türk tiyatrosunun emektar isimleri arasında yer alıyordu.

Uygur ailesinden gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Uygur ailesinden gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosunun sevilen ailesinden bu kez üzücü bir haber geldi. Necla Uygur'un 89 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi oğlu Behzat Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Uygur ailesi tarafından yayımlanan açıklamada, Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede 8 Ekim Perşembe günü hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz.

Paylaşımda cenaze töreninin ayrıntıları da açıklandı. Necla Uygur'un cenazesi, 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Yıllarca sahneye emek veren Necla Uygur'un vefatıyla Türk tiyatrosu bir emektarını daha kaybetti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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