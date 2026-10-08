Uygur Ailesinin Acı Kaybı: Nejat Uygur'un Eşi Tiyatrocu Necla Uygur Hayatını Kaybetti

Türk tiyatrosunun hafızasına kazınan isimlerden Nejat Uygur'u tanımayanımız yoktur. Kendine has mizah anlayışı, sahnedeki enerjisi ve yıllarca kapalı gişe oynanan oyunlarıyla milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı, 2013 yılında hayatını kaybetmişti. Nejat Uygur'un hayatında ise hem sahnede hem de sahne dışında çok özel bir isim vardı: Necla Uygur.

1952 yılında hayatlarını birleştiren Nejat ve Necla Uygur çifti, yalnızca uzun soluklu bir evliliğe değil, tiyatro sevgisiyle büyüyen kocaman bir aileye de imza attı. Necla Uygur, eşinin sanat yolculuğunda yanında olan bir hayat arkadaşı olmanın çok ötesinde, kendisi de tiyatroya yıllarını vermiş bir oyuncuydu.

Anadolu turneleri, sahne hazırlıkları, oyunlar ve alkışlarla geçen yıllar, Uygur ailesinin yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Çiftin Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha adında beş oğlu dünyaya geldi. Özellikle Süheyl ve Behzat Uygur, anne ve babalarından devraldıkları tiyatro sevgisini yıllardır sahnelerde yaşatmaya devam ediyor.

Nejat Uygur'un 2013 yılındaki vefatının ardından da ailesiyle birlikte onun hatırasını yaşatmayı sürdüren Necla Uygur, Türk tiyatrosunun emektar isimleri arasında yer alıyordu.