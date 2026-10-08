Uygur Ailesinin Acı Kaybı: Nejat Uygur'un Eşi Tiyatrocu Necla Uygur Hayatını Kaybetti
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Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur'un eşi, usta tiyatro sanatçısı Necla Uygur 89 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Necla Uygur'un cenaze törenine ilişkin ayrıntılar da belli oldu.
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Türk tiyatrosunun köklü isimlerinden Necla Uygur, yalnızca Nejat Uygur'un hayat arkadaşı değil, aynı zamanda yıllarını sahneye adamış bir tiyatro emekçisiydi.
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Uygur ailesinden gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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