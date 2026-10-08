Kızı Sezen Taş'ı Kaybeden Atilla Taş'ın Son Durumunu Yakın Arkadaşı Ozan Orhon Açıkladı

Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanıdığımız Atilla Taş, bu kez ailesinden gelen son derece üzücü bir haberle gündeme gelmişti. İki çocuk annesi olan kızı Sezen Taş'ın, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunduğu apartmanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Genç kadının ölümünün nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken acı haberi duyuran gazeteci Burhan Akdağ'ın açıklamaları da dikkat çekmişti.

Aysu Mola'nın YouTube canlı yayınına katılan Akdağ, olayın sabah 06.30 sularında yaşandığını öğrendiğini söylemiş; Sezen Taş'ın boşanma aşamasında olduğuna ve olayın gerçekleştiği balkona ilişkin kendisine ulaşan bazı iddiaları paylaşmıştı. Ancak bu bilgilerin doğrulanmış olmadığını belirten Akdağ, “Atladı mı, düştü mü, ne desem yalan olur” diyerek ölümün nasıl gerçekleştiğinin henüz bilinmediğini vurgulamıştı.

Yaşananların ardından Atilla Taş'ın nasıl olduğu da merak edilirken bu kez yakın arkadaşı Ozan Orhon'dan açıklama geldi.