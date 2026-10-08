Kızı Sezen Taş'ı Kaybeden Atilla Taş'ın Son Durumunu Yakın Arkadaşı Ozan Orhon Açıkladı
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haber herkesi derinden üzdü. Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybettiği bildirilen genç kadının ölümünün ardından ortaya atılan iddialar gündeme gelmişti. Olayın nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken Atilla Taş'ın yakın arkadaşı Ozan Orhon'dan açıklama geldi. Acı haberin ardından dostunu aradığını söyleyen Orhon, ünlü şarkıcının son durumunu anlattı. Sözleri yürek burktu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haberle sarsılmıştık. Henüz 34 yaşındaki genç kadının hayatını kaybetmesi, geride pek çok soru işareti bırakmıştı.
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Atilla Taş'ın yakın arkadaşı Ozan Orhon, acı haberin ardından ünlü şarkıcıyı aradığını ancak konuşamadığını açıkladı. Orhon'un dostunun yaşadığı acıyı anlatırken kurduğu cümleler yürek burktu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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