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Kızı Sezen Taş'ı Kaybeden Atilla Taş'ın Son Durumunu Yakın Arkadaşı Ozan Orhon Açıkladı

Kızı Sezen Taş'ı Kaybeden Atilla Taş'ın Son Durumunu Yakın Arkadaşı Ozan Orhon Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 21:22
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haber herkesi derinden üzdü. Mersin'de 14. kattan düşerek hayatını kaybettiği bildirilen genç kadının ölümünün ardından ortaya atılan iddialar gündeme gelmişti. Olayın nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken Atilla Taş'ın yakın arkadaşı Ozan Orhon'dan açıklama geldi. Acı haberin ardından dostunu aradığını söyleyen Orhon, ünlü şarkıcının son durumunu anlattı. Sözleri yürek burktu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haberle sarsılmıştık. Henüz 34 yaşındaki genç kadının hayatını kaybetmesi, geride pek çok soru işareti bırakmıştı.

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan gelen acı haberle sarsılmıştık. Henüz 34 yaşındaki genç kadının hayatını kaybetmesi, geride pek çok soru işareti bırakmıştı.

Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanıdığımız Atilla Taş, bu kez ailesinden gelen son derece üzücü bir haberle gündeme gelmişti. İki çocuk annesi olan kızı Sezen Taş'ın, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunduğu apartmanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Genç kadının ölümünün nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken acı haberi duyuran gazeteci Burhan Akdağ'ın açıklamaları da dikkat çekmişti.

Aysu Mola'nın YouTube canlı yayınına katılan Akdağ, olayın sabah 06.30 sularında yaşandığını öğrendiğini söylemiş; Sezen Taş'ın boşanma aşamasında olduğuna ve olayın gerçekleştiği balkona ilişkin kendisine ulaşan bazı iddiaları paylaşmıştı. Ancak bu bilgilerin doğrulanmış olmadığını belirten Akdağ, “Atladı mı, düştü mü, ne desem yalan olur” diyerek ölümün nasıl gerçekleştiğinin henüz bilinmediğini vurgulamıştı.

Yaşananların ardından Atilla Taş'ın nasıl olduğu da merak edilirken bu kez yakın arkadaşı Ozan Orhon'dan açıklama geldi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Atilla Taş'ın yakın arkadaşı Ozan Orhon, acı haberin ardından ünlü şarkıcıyı aradığını ancak konuşamadığını açıkladı. Orhon'un dostunun yaşadığı acıyı anlatırken kurduğu cümleler yürek burktu.

90'lı yılların sevilen pop müzik isimlerinden Ozan Orhon, Sezen Taş'ın ölümünün ardından Atilla Taş'a ulaşmaya çalıştığını söyledi. Acılı babanın konuşamadığını belirten Orhon, Sezen Taş'ın geride bıraktığı iki çocuğu da hatırlatarak ailesine başsağlığı diledi.

Yaşadığı üzüntüyü gizleyemeyen Ozan Orhon, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Atilla Taş... Of... Yani... Sevgili Sezen evlatçığım... Mersin'de 14. kattan düşüyor, vefat ediyor. Atilla'yı aradım, konuşamıyor. Yavrum nasıl konuşsun bir baba? Allah kimseye göstermesin bu acıyı. Başta Atilla Taş'a ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum. Geriye kalanlara sabır diliyorum. Artık bir şey... Yani işin sonu, konuşulacak... Konuşamıyoruz da yani. Onların da... Ah! Başka sadece sabırlar diliyorum. Of... Dostlar herkes kendine dikkat etsin ne olur. Ne olur dikkat edin. Allah hepinizi korusun.”

Özellikle “Atilla'yı aradım, konuşamıyor. Yavrum nasıl konuşsun bir baba?” sözleriyle dikkat çeken Ozan Orhon, hem yakın arkadaşının hem de geride kalan ailesinin yaşadığı büyük acıyı dile getirdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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