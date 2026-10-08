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Müge Anlı'da Tüm Türkiye'yi Ağlatmıştı: Hamid Yorulmaz'ın TikTok'taki Canlı Yayını Gündem Oldu!

Müge Anlı'da Tüm Türkiye'yi Ağlatmıştı: Hamid Yorulmaz'ın TikTok'taki Canlı Yayını Gündem Oldu!

Müge Anlı
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 19:06
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz, yaşadıklarıyla tüm Türkiye'nin yüreğine dokunmuştu. İlik nakli umuduyla çıktığı yolculukta genç adama destek yağmış, hikâyesi milyonları etkilemişti. MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın iş teklifi de gündem olan gelişmelerden biriydi. Şimdiyse Hamid Yorulmaz'ın TikTok'taki görüntüleri dikkat çekti. Canlı yayın açmaya başlayan genç adama izleyicilerinden sanal hediyeler gönderildiği görüldü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Müge Anlı'nın programında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç şüphesiz Hamid Yorulmaz oldu. Henüz 18 yaşındaki genç adamın yaşadıkları, ekran başındakileri derinden etkiledi.

Müge Anlı'nın programında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç şüphesiz Hamid Yorulmaz oldu. Henüz 18 yaşındaki genç adamın yaşadıkları, ekran başındakileri derinden etkiledi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Hamid Yorulmaz, doğuştan talasemi yani Akdeniz anemisi hastası. Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hamid, tedavisi için ilik nakli ihtimalinin gündeme gelmesi üzerine biyolojik babasını bulabilmek amacıyla Müge Anlı'nın programına başvurmuştu.

Henüz üç yaşındayken annesi Nihal Beyit'ten ayrı kalan genç adam, çocukluğunu büyük ölçüde babaanne ve dedesinin yanında geçirmişti. Üstelik yıllardır babası olarak bildiği Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı da DNA testiyle ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından gerçek babasının kimliğini öğrenmek isteyen Hamid, uygun bir ilik donörü bulunabilmesi umuduyla yardım çağrısında bulunmuştu.

Ancak dosya ilerledikçe aile içerisinde yaşandığı öne sürülen olaylar da gündeme gelmişti. Programda ortaya atılan iddiaların ardından Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz hakkında adli süreç başlatılmış, Nihal Beyit tutuklanırken Mehmet Yorulmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Annesinin verdiği bilgiler doğrultusunda kamuoyunda “Sakallı Hamid” olarak anılan bir kişi de gündeme gelmişti. Söz konusu kişi, Hamid'in biyolojik babası olup olmadığının anlaşılması için DNA testi yaptırmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da Hamid'in tedavi sürecine destek olmak amacıyla devreye girmişti. Hastanede gerekli tetkikleri yapılan genç adam için uygun donör bulunmasına yönelik çalışmaların takip edileceği belirtilmişti.

Biyolojik babasını bulmak ve sağlığına kavuşmak isteyen Hamid'in hikâyesi, kısa sürede milyonlarca insanın yüreğine dokunmuştu.

Hamid'in hikâyesine kayıtsız kalamayanlardan biri de MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna olmuştu. Ünlü şef, genç adama hiç beklemediği bir teklif sundu!

Hamid'in hikâyesine kayıtsız kalamayanlardan biri de MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna olmuştu. Ünlü şef, genç adama hiç beklemediği bir teklif sundu!

Müge Anlı'nın programında yaşadıklarını anlatan Hamid Yorulmaz'a Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları gelirken ünlü isimler de harekete geçmişti. Bu isimlerden biri olan Danilo Zanna, İzmir'in Balçova ilçesinde açmaya hazırlandığı restoranında Hamid'e iş imkanı sunmak istediğini Müge Anlı'ya iletmişti.

Müge Anlı da ünlü şefin teklifini canlı yayında duyurmuş, Hamid'in geleceğini kurabilmesi adına önemli bir fırsatın kapısı aralanmıştı. Üstelik iş teklifi yalnızca Danilo Şef'ten gelmemişti. İzmir'de restoran işleten Berna Kahraman da genç adama maaşlı ve sigortalı bir iş teklifinde bulunmuştu.

Müge Anlı ve ekibi ise Hamid'in yarım kalan lise eğitimini tamamlayabilmesi için destek olacaklarını açıklamıştı. Sağlık güvencesiyle ilgili yaşadığı sorunların çözümü için de adımlar atılmıştı. Kendisine gösterilen ilgi karşısında duygulanan Hamid, Türkiye'nin desteği sayesinde artık kendisini yalnız hissetmediğini dile getirmişti.

Tüm Türkiye'nin sahip çıktığı Hamid Yorulmaz, şimdi de TikTok'taki görüntüleriyle gündeme geldi!

Müge Anlı'nın programıyla milyonların tanıdığı Hamid'in son olarak TikTok'ta canlı yayın açmaya başladığı görüldü. Kendisini merak eden ve destek olmak isteyen kullanıcılarla canlı yayınlarda bir araya gelen genç adama, izleyiciler tarafından sanal hediyeler gönderildiği belirtildi.

Bildiğiniz gibi TikTok'ta canlı yayınlar sırasında gönderilen bu hediyeler, platformun belirlediği koşullar doğrultusunda içerik üreticileri için kazanca dönüşebiliyor. Hamid'in de canlı yayınlar üzerinden para kazanmaya başladığı konuşulurken kendisine gösterilen ilgi dikkat çekti. Ancak elde ettiği kazanca ilişkin doğrulanmış bir tutar bulunmuyor.

Bir yandan kendisine sunulan iş imkanları, diğer yandan sosyal medyada gördüğü destek derken Hamid'in hayatında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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