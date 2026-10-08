Müge Anlı'da Tüm Türkiye'yi Ağlatmıştı: Hamid Yorulmaz'ın TikTok'taki Canlı Yayını Gündem Oldu!

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Hamid Yorulmaz, doğuştan talasemi yani Akdeniz anemisi hastası. Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hamid, tedavisi için ilik nakli ihtimalinin gündeme gelmesi üzerine biyolojik babasını bulabilmek amacıyla Müge Anlı'nın programına başvurmuştu.

Henüz üç yaşındayken annesi Nihal Beyit'ten ayrı kalan genç adam, çocukluğunu büyük ölçüde babaanne ve dedesinin yanında geçirmişti. Üstelik yıllardır babası olarak bildiği Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı da DNA testiyle ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından gerçek babasının kimliğini öğrenmek isteyen Hamid, uygun bir ilik donörü bulunabilmesi umuduyla yardım çağrısında bulunmuştu.

Ancak dosya ilerledikçe aile içerisinde yaşandığı öne sürülen olaylar da gündeme gelmişti. Programda ortaya atılan iddiaların ardından Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz hakkında adli süreç başlatılmış, Nihal Beyit tutuklanırken Mehmet Yorulmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Annesinin verdiği bilgiler doğrultusunda kamuoyunda “Sakallı Hamid” olarak anılan bir kişi de gündeme gelmişti. Söz konusu kişi, Hamid'in biyolojik babası olup olmadığının anlaşılması için DNA testi yaptırmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da Hamid'in tedavi sürecine destek olmak amacıyla devreye girmişti. Hastanede gerekli tetkikleri yapılan genç adam için uygun donör bulunmasına yönelik çalışmaların takip edileceği belirtilmişti.

Biyolojik babasını bulmak ve sağlığına kavuşmak isteyen Hamid'in hikâyesi, kısa sürede milyonlarca insanın yüreğine dokunmuştu.