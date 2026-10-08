Müge Anlı'da Tüm Türkiye'yi Ağlatmıştı: Hamid Yorulmaz'ın TikTok'taki Canlı Yayını Gündem Oldu!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz, yaşadıklarıyla tüm Türkiye'nin yüreğine dokunmuştu. İlik nakli umuduyla çıktığı yolculukta genç adama destek yağmış, hikâyesi milyonları etkilemişti. MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın iş teklifi de gündem olan gelişmelerden biriydi. Şimdiyse Hamid Yorulmaz'ın TikTok'taki görüntüleri dikkat çekti. Canlı yayın açmaya başlayan genç adama izleyicilerinden sanal hediyeler gönderildiği görüldü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Müge Anlı'nın programında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç şüphesiz Hamid Yorulmaz oldu. Henüz 18 yaşındaki genç adamın yaşadıkları, ekran başındakileri derinden etkiledi.
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Hamid'in hikâyesine kayıtsız kalamayanlardan biri de MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna olmuştu. Ünlü şef, genç adama hiç beklemediği bir teklif sundu!
Tüm Türkiye'nin sahip çıktığı Hamid Yorulmaz, şimdi de TikTok'taki görüntüleriyle gündeme geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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