Atilla Taş'ın Acı Günü: Kızı Sezen Taş Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş hakkında gelen acı haber magazin gündemine oturdu. Gazeteci Burhan Akdağ, genç kadının Mersin'de hayatını kaybettiği yönünde bilgi aldığını duyurdu. Akdağ'ın aktardığına göre Sezen Taş, yaşadığı binanın 14. katından düştü. Atilla Taş'a ulaşmaya çalıştığını ancak kendisiyle görüşemediğini belirten gazeteci, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir döneme damgasını vuran şarkılarıyla tanıdığımız Atilla Taş, bu kez kızı Sezen Taş hakkında gelen acı haberle gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Burhan Akdağ'ın aktardığına göre Sezen Taş, Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın