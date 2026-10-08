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Atilla Taş'ın Acı Günü: Kızı Sezen Taş Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Atilla Taş'ın Acı Günü: Kızı Sezen Taş Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 16:53
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş hakkında gelen acı haber magazin gündemine oturdu. Gazeteci Burhan Akdağ, genç kadının Mersin'de hayatını kaybettiği yönünde bilgi aldığını duyurdu. Akdağ'ın aktardığına göre Sezen Taş, yaşadığı binanın 14. katından düştü. Atilla Taş'a ulaşmaya çalıştığını ancak kendisiyle görüşemediğini belirten gazeteci, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir döneme damgasını vuran şarkılarıyla tanıdığımız Atilla Taş, bu kez kızı Sezen Taş hakkında gelen acı haberle gündeme geldi.

Bir döneme damgasını vuran şarkılarıyla tanıdığımız Atilla Taş, bu kez kızı Sezen Taş hakkında gelen acı haberle gündeme geldi.

1990'lı yılların sonunda müzik dünyasına adım atan ve özellikle Ham Çökelek şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Atilla Taş, dönemin en çok konuşulan pop müzik isimlerinden biriydi.

1998 yılında yayımladığı Kırmızılım albümüyle geniş kitlelere ulaşan şarkıcı, yıllar içerisinde televizyon programlarında ve farklı projelerde de karşımıza çıktı. Kendine has tarzı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri oldu.

Ancak bu kez Atilla Taş'ın adı oldukça üzücü bir haberle gündeme geldi. 

8 Ekim Perşembe günü gazeteci Burhan Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın Mersin'de hayatını kaybettiği yönünde bilgi aldığını duyurdu.

Gazeteci Burhan Akdağ'ın aktardığına göre Sezen Taş, Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti.

Gazeteci Burhan Akdağ'ın aktardığına göre Sezen Taş, Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti.

Akdağ, kendisine ulaşan bilgilerin ardından Mersin'de yaşayan tanıdıklarıyla görüştüğünü ve olayla ilgili benzer bilgiler aldığını belirtti. Sezen Taş'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü yönünde bilgi edindiğini de paylaştı. Atilla Taş'ı telefonla aradığını ancak kendisine ulaşamadığını söyleyen gazeteci, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Sevgili Atilla... Sana ulaşamadım. Belki de böyle bir zamanda hiçbir telefonun, hiçbir sözün, hiçbir tesellinin anlamı yoktur.”

Sezen Taş'ın geride iki çocuk bıraktığını da aktaran Burhan Akdağ, özellikle ailenin ve çocukların mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

“Bu haberin doğrulanmasını büyük bir üzüntüyle beklerken, en büyük dileğim geride kalan çocukların ve ailenin mahremiyetine herkesin saygı göstermesidir.”

34 yaşındaki genç kadının ölümüne ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Olayın nasıl gerçekleştiği de henüz kesinlik kazanmadı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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