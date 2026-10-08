Atilla Taş'ın Acı Günü: Kızı Sezen Taş Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Akdağ, kendisine ulaşan bilgilerin ardından Mersin'de yaşayan tanıdıklarıyla görüştüğünü ve olayla ilgili benzer bilgiler aldığını belirtti. Sezen Taş'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü yönünde bilgi edindiğini de paylaştı. Atilla Taş'ı telefonla aradığını ancak kendisine ulaşamadığını söyleyen gazeteci, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Sevgili Atilla... Sana ulaşamadım. Belki de böyle bir zamanda hiçbir telefonun, hiçbir sözün, hiçbir tesellinin anlamı yoktur.”

Sezen Taş'ın geride iki çocuk bıraktığını da aktaran Burhan Akdağ, özellikle ailenin ve çocukların mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

“Bu haberin doğrulanmasını büyük bir üzüntüyle beklerken, en büyük dileğim geride kalan çocukların ve ailenin mahremiyetine herkesin saygı göstermesidir.”

34 yaşındaki genç kadının ölümüne ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Olayın nasıl gerçekleştiği de henüz kesinlik kazanmadı.