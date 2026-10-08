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Yıllar Önceki Defterler Açıldı: Şeyda Coşkun Hadise'yle Yaşadığı Krizin Detaylarını İlk Kez Anlattı!

Yıllar Önceki Defterler Açıldı: Şeyda Coşkun Hadise'yle Yaşadığı Krizin Detaylarını İlk Kez Anlattı!

Hadise
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 16:06
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Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, yıllar önce Hadise'yle yaşadığı anlaşmazlığı yeniden gündeme taşıdı. Bir dönem şarkıcının verdiği kilolar ve sonrasında ortaya atılan iddialar nedeniyle ikilinin arası açılmıştı. O dönem karşılıklı açıklamalarla büyüyen tartışmanın üzerinden yıllar geçti. Ancak Coşkun'un anlatacakları henüz bitmemiş! Nil Gülsüm'ün YouTube programına konuk olan ünlü yaşam koçu, Hadise'yle çalışırken ödeme konusunda da sorun yaşadığını ileri sürdü. Üstelik pişmanlığını dile getirirken geçmişteki iddialara da tek tek yanıt verdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Magazin dünyasında bir dönem ünlülerin verdiği kilolar kadar o kiloları verdiren isim de konuşuluyordu. İşte o isimlerin başında gelen Şeyda Coşkun, yıllarca pek çok ünlüyle yaptığı çalışmalarla adından söz ettirdi.

Magazin dünyasında bir dönem ünlülerin verdiği kilolar kadar o kiloları verdiren isim de konuşuluyordu. İşte o isimlerin başında gelen Şeyda Coşkun, yıllarca pek çok ünlüyle yaptığı çalışmalarla adından söz ettirdi.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan Şeyda Coşkun, özellikle 2010'lu yıllarda ünlü isimlerle yürüttüğü beslenme ve egzersiz programlarıyla popülerleşti. Yaşam koçu kimliğiyle tanınan Coşkun, Bebek sahilindeki uzun yürüyüşleri ve danışanlarına özel hazırladığı programlarla magazin basınının da yakından takip ettiği isimlerden birine dönüştü.

Gülben Ergen, Gülşen, Hülya Avşar, Derya Baykal, Büşra Pekin, Hacı Sabancı ve Hadise gibi pek çok ünlü isimle çalıştı. Özellikle kısa sürede verilen kilolar, ünlülerin önce-sonra görüntüleri ve uyguladığı programların ücretleri uzun süre konuşuldu.

Hatta bir dönem neredeyse hangi ünlü zayıflasa arkasından Şeyda Coşkun'un adı çıkıyordu desek pek de abartmış olmayız. Ünlülerin yaşam koçu olarak tanınan Coşkun, yöntemleri kadar kazancıyla da gündeme geliyordu.

Elbette kariyeri boyunca tartışmalardan da uzak kalmadı. Diyetisyenlik diploması bulunmamasına rağmen beslenme programları uyguladığı gerekçesiyle hakkında hukuki süreç başlatıldı. Coşkun, 2018 yılında görülen davada delil yetersizliğinden beraat etti.

Ancak Coşkun'un magazin gündeminde en çok konuşulan anlaşmazlıklarından biri, bir dönem birlikte çalıştığı Hadise'yle yaşadığı polemik oldu.

Şeyda Coşkun ve Hadise arasındaki anlaşmazlık aslında yeni değil. İkilinin yıllar önce birlikte çıktığı zayıflama yolculuğu, bir süre sonra karşılıklı açıklamalarla magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birine dönüşmüştü.

Şeyda Coşkun ve Hadise arasındaki anlaşmazlık aslında yeni değil. İkilinin yıllar önce birlikte çıktığı zayıflama yolculuğu, bir süre sonra karşılıklı açıklamalarla magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birine dönüşmüştü.

Hadise, 2012 yılında Şeyda Coşkun'la çalışarak fazla kilolarından kurtulmuştu. Coşkun, o dönem verdiği bir röportajda şarkıcıyla üç ay çalıştıklarını ve Hadise'nin yaklaşık 10 kilo verdiğini anlatmıştı.

Ancak iş birliğinin ardından işler pek de beklendiği gibi gitmedi. Basına yansıyan haberlerde Hadise'nin uygulanan program nedeniyle vücudunda sarkmalar oluştuğunu ve verdiği kiloları geri aldığını söylediği öne sürüldü. Bu iddialar kısa sürede büyürken Şeyda Coşkun da sessiz kalmadı.

Coşkun, 2014 yılında yaptığı açıklamalarda Hadise'nin kilo verdikten sonra bikinili fotoğraflarını paylaştığını hatırlatmış, sonradan ortaya atılan sarkma iddialarını kabul etmemişti. Kilo vermenin ardından kişinin beslenme alışkanlıklarını sürdürmesi gerektiğini savunarak yeniden kilo alınmasından kendisinin sorumlu tutulamayacağını dile getirmişti.

İkilinin karşılıklı açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Hadise, Coşkun'un kendisi hakkında konuşmasına tepki gösterirken, Coşkun da gündeme gelmek için Hadise'nin adını kullanmaya ihtiyacı olmadığını söylemişti.

Hatta 2014 yılında Esin Övet'e verdiği röportajda Hadise'yle severek çalıştığını, ancak artık aralarında herhangi bir iletişim bulunmadığını anlatmıştı. O dönem yaşananlarda basının da etkisi olduğunu savunan Coşkun, aslında ortada bir sorun olduğunu düşünmediğini ifade etmişti. Yani bir dönem magazin sayfalarını meşgul eden bu anlaşmazlığın temelinde verilen kilolar, vücutta oluştuğu iddia edilen değişimler ve karşılıklı açıklamalar vardı. En azından kamuoyuna yansıyan kısmı buydu.

Meğer Şeyda Coşkun'un yıllar sonra anlatacağı başka bir mesele daha varmış!

Şeyda Coşkun, yıllar sonra Hadise'yle yaşadığı anlaşmazlık hakkında bu kez isim vermekten de çekinmeyerek konuştu. Nil Gülsüm'ün YouTube kanalındaki programa konuk olan ünlü yaşam koçu, daha önce dile getirmediği iddialarını ilk kez anlattı.

Geçmişte birlikte çalıştığı isimlerden söz ederken konu Hadise'ye gelince Coşkun, şarkıcıyla çalışmış olmaktan duyduğu pişmanlığı dile getirdi. “Hadise ile keşke hiç çalışmasaydım” diyen Coşkun, yaşanan anlaşmazlığın yalnızca kilo verme süreciyle ilgili olmadığını, ödeme konusunda da sıkıntılar yaşadığını öne sürdü. Hadise için büyük emek harcadığını ve üzerine titrediğini anlatan Coşkun, sonrasında yaşandığını iddia ettiği olayların bütün çabasını gölgede bıraktığını söyledi.

Özellikle arka planda çıkan haberlerden rahatsız olduğunu belirten yaşam koçu, şarkıcının vücudunda sarkma oluştuğuna yönelik iddialara da yeniden değindi. Coşkun, “Yok ‘Vücudum sarktı’ gibi ifadeler… Böyle bir şey söz konusu değil, sizin vücudunuz neyse kilo verdiğinizde de o olur.” diyerek söz konusu iddiaları reddetti. Hadise'nin 80'li kilolardan 60'lı kilolara indiğini, yaklaşık 20 kilo verdiğini anlatan Coşkun, iddia edildiği gibi bir durum yaşanmadığını savundu.

Üstelik Coşkun'un anlatımına göre Hadise de daha sonra bu yönde bir açıklama yapmadığını söylemişti. İkilinin davalık olduğu yönündeki eski haberleri de reddeden yaşam koçu, aralarında herhangi bir dava yaşanmadığını ifade etti. “Bunları da ilk kez sizin programınızda söylüyorum.” sözleriyle açıklamalarını tamamlayan Coşkun, yıllardır konuşulan polemiğe bu kez ödeme anlaşmazlığı iddiasını da eklemiş oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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