Yıllar Önceki Defterler Açıldı: Şeyda Coşkun Hadise'yle Yaşadığı Krizin Detaylarını İlk Kez Anlattı!

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu olan Şeyda Coşkun, özellikle 2010'lu yıllarda ünlü isimlerle yürüttüğü beslenme ve egzersiz programlarıyla popülerleşti. Yaşam koçu kimliğiyle tanınan Coşkun, Bebek sahilindeki uzun yürüyüşleri ve danışanlarına özel hazırladığı programlarla magazin basınının da yakından takip ettiği isimlerden birine dönüştü.

Gülben Ergen, Gülşen, Hülya Avşar, Derya Baykal, Büşra Pekin, Hacı Sabancı ve Hadise gibi pek çok ünlü isimle çalıştı. Özellikle kısa sürede verilen kilolar, ünlülerin önce-sonra görüntüleri ve uyguladığı programların ücretleri uzun süre konuşuldu.

Hatta bir dönem neredeyse hangi ünlü zayıflasa arkasından Şeyda Coşkun'un adı çıkıyordu desek pek de abartmış olmayız. Ünlülerin yaşam koçu olarak tanınan Coşkun, yöntemleri kadar kazancıyla da gündeme geliyordu.

Elbette kariyeri boyunca tartışmalardan da uzak kalmadı. Diyetisyenlik diploması bulunmamasına rağmen beslenme programları uyguladığı gerekçesiyle hakkında hukuki süreç başlatıldı. Coşkun, 2018 yılında görülen davada delil yetersizliğinden beraat etti.

Ancak Coşkun'un magazin gündeminde en çok konuşulan anlaşmazlıklarından biri, bir dönem birlikte çalıştığı Hadise'yle yaşadığı polemik oldu.