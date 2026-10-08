Yıllar Önceki Defterler Açıldı: Şeyda Coşkun Hadise'yle Yaşadığı Krizin Detaylarını İlk Kez Anlattı!
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Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, yıllar önce Hadise'yle yaşadığı anlaşmazlığı yeniden gündeme taşıdı. Bir dönem şarkıcının verdiği kilolar ve sonrasında ortaya atılan iddialar nedeniyle ikilinin arası açılmıştı. O dönem karşılıklı açıklamalarla büyüyen tartışmanın üzerinden yıllar geçti. Ancak Coşkun'un anlatacakları henüz bitmemiş! Nil Gülsüm'ün YouTube programına konuk olan ünlü yaşam koçu, Hadise'yle çalışırken ödeme konusunda da sorun yaşadığını ileri sürdü. Üstelik pişmanlığını dile getirirken geçmişteki iddialara da tek tek yanıt verdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Magazin dünyasında bir dönem ünlülerin verdiği kilolar kadar o kiloları verdiren isim de konuşuluyordu. İşte o isimlerin başında gelen Şeyda Coşkun, yıllarca pek çok ünlüyle yaptığı çalışmalarla adından söz ettirdi.
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Şeyda Coşkun ve Hadise arasındaki anlaşmazlık aslında yeni değil. İkilinin yıllar önce birlikte çıktığı zayıflama yolculuğu, bir süre sonra karşılıklı açıklamalarla magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birine dönüşmüştü.
Şeyda Coşkun, yıllar sonra Hadise'yle yaşadığı anlaşmazlık hakkında bu kez isim vermekten de çekinmeyerek konuştu. Nil Gülsüm'ün YouTube kanalındaki programa konuk olan ünlü yaşam koçu, daha önce dile getirmediği iddialarını ilk kez anlattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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