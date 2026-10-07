Röportaj Maratonu Fena Çarptı: Manifest'ten Hilal Yelekçi Kendi İngilizcesini Tiye Aldı!
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Manifest cephesinde şu sıralar tempo epey yüksek. İlk İngilizce şarkıları Tralala için geri sayıma geçen grup, Londra'da peş peşe röportajlar vererek yeni dönemlerinin tanıtımına çoktan başladı. Günlerdir İngilizce konuşan kızlardan Hilal Yelekçi'nin ise belli ki bir noktada dili sürçmeye başlamış. 😂 Yelekçi, bugün paylaştığı TikTok videosunda röportajlardaki İngilizcesinin geldiği hali bizzat kendisi tiye aldı. Ortaya da tam Hilal'den bekleyeceğimiz eğlenceli bir video çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Manifest'in daha Big5 Türkiye günlerinden başlayan hikayesi son bir yılda öyle bir hızlandı ki kızların bir sonraki adımını takip etmekte zorlanıyoruz.
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Londra'ya gidip günlerce İngilizce röportaj verince bir noktadan sonra kelimelerin birbirine girmesi de kaçınılmaz olmuş olacak ki Hilal Yelekçi sonunda kendi haliyle dalga geçti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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