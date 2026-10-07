Röportaj Maratonu Fena Çarptı: Manifest'ten Hilal Yelekçi Kendi İngilizcesini Tiye Aldı!

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest, 2025'te kurulmasının ardından kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan yeni nesil pop gruplarından biri haline geldi. Zamansızdık, Arıyo, KTS, Snap derken peş peşe çıkardıkları şarkılarla kendi dinleyici kitlelerini oluşturan altılı, sahne performansları ve koreografileriyle de ayrı bir hayran kitlesi topladı. Ajda Pekkan'la seslendirdikleri Hileli ise grubun yükselişindeki en dikkat çekici iş birliklerinden biri oldu.

Türkiye tarafında taşlar yerine oturdukça Manifest'in rotası da yavaş yavaş yurt dışına çevrildi. Kosova'daki Sunny Hill Festival'da sahneye çıkan ve Dua Lipa'yla bir araya gelen grup, şimdilerde ise Londra'da. Üstelik bu kez ellerinde yepyeni bir şarkı var. Manifest'in ilk tamamen İngilizce şarkısı Tralala, 9 Ekim'de dinleyiciyle buluşacak. Şarkının tanıtımı için bir süredir Londra'da bulunan kızlar, İngiliz basınıyla da peş peşe bir araya geliyor.

Tralala'nın ardından sırada sahne var. Manifest, 16 Ekim'de OVO Arena Wembley'de ilk İngiltere konserini verecek. Yani Türkiye'de başlayan Manifest macerası artık yavaş yavaş sınırların dışına taşmaya başlamış durumda.