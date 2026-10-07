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Röportaj Maratonu Fena Çarptı: Manifest'ten Hilal Yelekçi Kendi İngilizcesini Tiye Aldı!

Röportaj Maratonu Fena Çarptı: Manifest'ten Hilal Yelekçi Kendi İngilizcesini Tiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 20:16
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Manifest cephesinde şu sıralar tempo epey yüksek. İlk İngilizce şarkıları Tralala için geri sayıma geçen grup, Londra'da peş peşe röportajlar vererek yeni dönemlerinin tanıtımına çoktan başladı. Günlerdir İngilizce konuşan kızlardan Hilal Yelekçi'nin ise belli ki bir noktada dili sürçmeye başlamış. 😂 Yelekçi, bugün paylaştığı TikTok videosunda röportajlardaki İngilizcesinin geldiği hali bizzat kendisi tiye aldı. Ortaya da tam Hilal'den bekleyeceğimiz eğlenceli bir video çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Manifest'in daha Big5 Türkiye günlerinden başlayan hikayesi son bir yılda öyle bir hızlandı ki kızların bir sonraki adımını takip etmekte zorlanıyoruz.

Manifest'in daha Big5 Türkiye günlerinden başlayan hikayesi son bir yılda öyle bir hızlandı ki kızların bir sonraki adımını takip etmekte zorlanıyoruz.

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan Manifest, 2025'te kurulmasının ardından kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan yeni nesil pop gruplarından biri haline geldi. Zamansızdık, Arıyo, KTS, Snap derken peş peşe çıkardıkları şarkılarla kendi dinleyici kitlelerini oluşturan altılı, sahne performansları ve koreografileriyle de ayrı bir hayran kitlesi topladı. Ajda Pekkan'la seslendirdikleri Hileli ise grubun yükselişindeki en dikkat çekici iş birliklerinden biri oldu.

Türkiye tarafında taşlar yerine oturdukça Manifest'in rotası da yavaş yavaş yurt dışına çevrildi. Kosova'daki Sunny Hill Festival'da sahneye çıkan ve Dua Lipa'yla bir araya gelen grup, şimdilerde ise Londra'da. Üstelik bu kez ellerinde yepyeni bir şarkı var. Manifest'in ilk tamamen İngilizce şarkısı Tralala, 9 Ekim'de dinleyiciyle buluşacak. Şarkının tanıtımı için bir süredir Londra'da bulunan kızlar, İngiliz basınıyla da peş peşe bir araya geliyor.

Tralala'nın ardından sırada sahne var. Manifest, 16 Ekim'de OVO Arena Wembley'de ilk İngiltere konserini verecek. Yani Türkiye'de başlayan Manifest macerası artık yavaş yavaş sınırların dışına taşmaya başlamış durumda.

Londra'ya gidip günlerce İngilizce röportaj verince bir noktadan sonra kelimelerin birbirine girmesi de kaçınılmaz olmuş olacak ki Hilal Yelekçi sonunda kendi haliyle dalga geçti.

Son günlerde grup arkadaşlarıyla birlikte peş peşe İngilizce röportajlar veren Hilal, bugün TikTok hesabına oldukça eğlenceli bir video bıraktı. Videonun üzerine “Dünkü röportajlarda benim İngilizcenin geldiği hal...” notunu düşen Hilal, röportaj maratonunun sonunda yaşadığı dil sürçmesini bizzat kendisi makaraya aldı.

Bir şeyler anlatmaya çalışırken “Pardon, pardon, pardon...” diye toparlamaya çalışan ve devamında kelimeleri iyice birbirine karıştırdığı anı tiye alan Hilal'in, daha kimse bir şey demeden kendisiyle dalga geçmesi de ayrıca güldürdü.

Düşününce hakkını da vermek lazım. Bir süredir Londra'dalar, bir röportaj bitiyor diğeri başlıyor, üstüne bütün gün yabancı dilde kendini anlatmaya çalışıyorsun... Bir noktadan sonra İngilizcenin de “Ben buraya kadarmışım” demesi çok şaşırtıcı değil.  Neyse ki Hilal yaşadığı anı dert etmek yerine içeriğe çevirmeyi tercih etmiş. Biz de lafı daha fazla uzatmayalım; Hilal Yelekçi'nin kendi İngilizcesini tiye aldığı videoyu aşağıya bırakalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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