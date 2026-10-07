28 Yıl Önce Yazdığı Kara Melek'i İşaret Etti: Nuran Devres'ten Başkalarının Hayatı'na Çalıntı İddiası!

Star TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı, sahip olmadığı bir hayatın hayalini kuran ve o dünyanın içine girebilmek için sınırları zorlamaktan çekinmeyen Hülya'nın hikayesini merkezine alıyor.

Kısıtlı imkanlarla büyüyen Hülya'nın üniversitede varlıklı bir aileden gelen Neslihan'la tanışmasıyla hayatının yönü tamamen değişiyor. Arkadaşlığı sayesinde Özkaran ailesinin ihtişamlı dünyasının kapıları Hülya'ya açılınca, onun yıllardır içinde büyüttüğü sınıf atlama arzusu da iyice gün yüzüne çıkıyor. Yalanlar, hırs, arkadaşlık ve başka birinin hayatına duyulan özenme derken Hülya, istediği dünyaya ait olabilmek için giderek daha tehlikeli adımlar atmaya başlıyor. Dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor. Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu'nun yanı sıra Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Hazar Motan gibi isimler de kalabalık kadroda yer alıyor.

Aslında Başkalarının Hayatı'nın hikayesinin kaynağı daha yayın hayatı başlamadan konuşulmaya başlanmıştı. İlk etapta Meksika yapımı Rubi'den esinlenildiği iddiaları ortaya atılmış, ardından yapımın İngiliz yazar William Makepeace Thackeray'in Vanity Fair adlı eserinden uyarlandığı açıklanmıştı.

Şimdiyse uyarlama tartışmasına çok daha eski ve hepimizin yakından tanıdığı bir Türk dizisi dahil oldu: Kara Melek.