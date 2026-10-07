28 Yıl Önce Yazdığı Kara Melek'i İşaret Etti: Nuran Devres'ten Başkalarının Hayatı'na Çalıntı İddiası!
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Daha iki hafta önce ekran yolculuğuna başlayan Başkalarının Hayatı hakkında oldukça ciddi bir iddia ortaya atıldı. Türk televizyon tarihine damga vuran pek çok dizinin senaryosunda imzası bulunan Nuran Devres, yeni dizinin kök hikayesini 1997'de yayınlanmaya başlayan Kara Melek'e benzetti. Üstelik Devres'e göre ortada yalnızca birkaç benzerlik de yok. Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta senarist, “Benzemenin de ötesinde aynı” diyerek yasal işlem başlatacağını açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Daha ekran macerasının başında olan Başkalarının Hayatı, yeni sezonun iddialı işlerinden biri olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdiyse dizinin hikayesi bambaşka bir tartışmanın ortasında.
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Nuran Devres ismi genç kuşağın kulağına çok tanıdık gelmeyebilir ama Türk televizyon tarihini biraz kurcaladığımızda karşımıza epey etkileyici bir kariyer çıkıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nuran Devres, Başkalarının Hayatı'nı izledikçe Kara Melek'le arasındaki benzerliklerin daha da belirgin hale geldiğini düşündüğünü açıkladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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