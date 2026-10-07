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28 Yıl Önce Yazdığı Kara Melek'i İşaret Etti: Nuran Devres'ten Başkalarının Hayatı'na Çalıntı İddiası!

28 Yıl Önce Yazdığı Kara Melek'i İşaret Etti: Nuran Devres'ten Başkalarının Hayatı'na Çalıntı İddiası!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 19:54
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Daha iki hafta önce ekran yolculuğuna başlayan Başkalarının Hayatı hakkında oldukça ciddi bir iddia ortaya atıldı. Türk televizyon tarihine damga vuran pek çok dizinin senaryosunda imzası bulunan Nuran Devres, yeni dizinin kök hikayesini 1997'de yayınlanmaya başlayan Kara Melek'e benzetti. Üstelik Devres'e göre ortada yalnızca birkaç benzerlik de yok. Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta senarist, “Benzemenin de ötesinde aynı” diyerek yasal işlem başlatacağını açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Daha ekran macerasının başında olan Başkalarının Hayatı, yeni sezonun iddialı işlerinden biri olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdiyse dizinin hikayesi bambaşka bir tartışmanın ortasında.

Daha ekran macerasının başında olan Başkalarının Hayatı, yeni sezonun iddialı işlerinden biri olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdiyse dizinin hikayesi bambaşka bir tartışmanın ortasında.

Star TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı, sahip olmadığı bir hayatın hayalini kuran ve o dünyanın içine girebilmek için sınırları zorlamaktan çekinmeyen Hülya'nın hikayesini merkezine alıyor.

Kısıtlı imkanlarla büyüyen Hülya'nın üniversitede varlıklı bir aileden gelen Neslihan'la tanışmasıyla hayatının yönü tamamen değişiyor. Arkadaşlığı sayesinde Özkaran ailesinin ihtişamlı dünyasının kapıları Hülya'ya açılınca, onun yıllardır içinde büyüttüğü sınıf atlama arzusu da iyice gün yüzüne çıkıyor. Yalanlar, hırs, arkadaşlık ve başka birinin hayatına duyulan özenme derken Hülya, istediği dünyaya ait olabilmek için giderek daha tehlikeli adımlar atmaya başlıyor. Dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor. Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu'nun yanı sıra Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Hazar Motan gibi isimler de kalabalık kadroda yer alıyor.

Aslında Başkalarının Hayatı'nın hikayesinin kaynağı daha yayın hayatı başlamadan konuşulmaya başlanmıştı. İlk etapta Meksika yapımı Rubi'den esinlenildiği iddiaları ortaya atılmış, ardından yapımın İngiliz yazar William Makepeace Thackeray'in Vanity Fair adlı eserinden uyarlandığı açıklanmıştı.

Şimdiyse uyarlama tartışmasına çok daha eski ve hepimizin yakından tanıdığı bir Türk dizisi dahil oldu: Kara Melek.

Nuran Devres ismi genç kuşağın kulağına çok tanıdık gelmeyebilir ama Türk televizyon tarihini biraz kurcaladığımızda karşımıza epey etkileyici bir kariyer çıkıyor.

Nuran Devres ismi genç kuşağın kulağına çok tanıdık gelmeyebilir ama Türk televizyon tarihini biraz kurcaladığımızda karşımıza epey etkileyici bir kariyer çıkıyor.

Devres'in ekran macerası senaristlikle bile başlamıyor. Henüz üniversite öğrencisiyken TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanan Devres, 31 Ocak 1968'de gerçekleştirilen TRT'nin ilk televizyon yayınını açan isimdi. 21 yaşındayken yaptığı o anonsla Türkiye'nin ilk kadın televizyon spikeri olarak tarihe geçti. Sonraki yıllarda yolu senaryo yazarlığına uzanan Nuran Devres, özellikle 90'lar ve 2000'lerin başında televizyon başında büyüyenlerin çok iyi hatırlayacağı pek çok yapımın arkasındaki isim oldu.

Kara Melek, Marziye, Ateş Dansı, Kırık Ayna, Melekler Adası, Savcının Karısı, Aşk ve Gurur, Gelin ve Yaban Gülü Devres'in imzasını taşıyan yapımlardan yalnızca birkaçı.

Ama bu uzun listenin içinde Kara Melek'in yeri elbette bambaşka. 1997'de ekran macerasına başlayan dizi, Sanem Çelik'in hayat verdiği Yasemin karakteriyle bir dönemin televizyon fenomenine dönüşmüştü. Ece Uslu'nun canlandırdığı Şule'nin en yakın arkadaşı olan Yasemin'in hırsı, sınıf atlama arzusu ve istediği hayata kavuşabilmek uğruna çevirdiği oyunlar dizinin hikayesinin merkezindeydi.

Öyle ki Yasemin, üzerinden neredeyse 30 yıl geçmesine rağmen Türk dizi tarihinin en unutulmaz entrikacı karakterlerinden biri olarak hala hatırlanıyor. Nuran Devres de şimdi Başkalarının Hayatı'nı izlediğinde, yıllar önce kendi kaleme aldığı bu hikayeyle ciddi benzerlikler gördüğünü söylüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nuran Devres, Başkalarının Hayatı'nı izledikçe Kara Melek'le arasındaki benzerliklerin daha da belirgin hale geldiğini düşündüğünü açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nuran Devres, Başkalarının Hayatı'nı izledikçe Kara Melek'le arasındaki benzerliklerin daha da belirgin hale geldiğini düşündüğünü açıkladı.

Üstelik Devres'in iddiası yalnızca “Bana eski dizimi hatırlattı” seviyesinde değil.

Başkalarının Hayatı'nı beğendiğini ve çok güzel çekildiğini özellikle söyleyen usta senarist, bölümler ilerledikçe hikayenin Kara Melek'e benzemeye başladığını fark ettiğini anlattı. Seyircilerden kendisine gelen yorumların da aynı yönde olduğunu belirten Devres, iki yapımın özellikle kök hikayesi ve hikayenin gelişimi açısından birbirine benzediğini öne sürdü. Hatta bu benzerliği anlatırken oldukça net bir ifade kullandı: “Başkalarının Hayatı çok güzel bir dizi… Çok güzel çekiliyor ama izledikçe Kara Melek'e benzemeye başladığını gördüm. Gelen seyirci yorumları da bu yönde… Kök hikayesi ve gelişimi Kara Melek'e benziyor. Hatta benzemenin de ötesinde aynı…”

Başkalarının Hayatı'nın bir uyarlama olduğunun açıklanmasına da değinen Devres, kendi kaleme aldığı Kara Melek'in söz konusu eserden yıllar önce ekrana geldiğini vurguladı. Fakat mesele yalnızca benzerlik iddiasını dile getirmekle kalmayacak gibi görünüyor. Devres, Birsen Altuntaş'a yaptığı açıklamada “Önümüzdeki günlerde yasal işlemlere başlayacağız” diyerek konuyu hukuki boyuta taşımaya hazırlandığını da duyurdu.

Şimdilik elimizde Nuran Devres'in ortaya attığı ciddi bir çalıntı iddiası var. İki yapım arasındaki benzerliğin hukuken nasıl değerlendirileceği konusunda verilmiş bir karar olmadığı için elbette “çalıntı” ifadesini kesin bir gerçek olarak kullanmak mümkün değil. Bakalım Başkalarının Hayatı cephesinden Devres'in oldukça ses getirecek bu çıkışına nasıl bir yanıt gelecek?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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