Tuzlu Kahve'deki Şivesi Eleştiri Toplamıştı: Nevra Serezli, Şevval Sam İçin Bakın Ne Dedi!

Candan'ın tavırları, bilezikleri, enerjisi ve Şevval Sam'ın komedi tarafını bol bol kullanması derken karakter kısa sürede dizinin en konuşulan isimlerinden biri oldu. Fakat ilk bölümlerde Candan'ın kendisinden bile çok konuşulan bir şey vardı: şivesi.

Adanalı bir karakteri canlandıran Şevval Sam'ın kullandığı konuşma biçimi sosyal medyada epey eleştiri aldı. Bazı izleyiciler duyduklarının Adana şivesine benzemediğini söylerken bazıları da şivenin fazla zorlama ve yapay kaldığını savundu.

Sam ise eleştirilerden sonra bu tercihin aslında karakterin geçmişiyle bağlantılı olduğunu açıklamıştı. Oyuncunun anlattığına göre Candan yıllar içerisinde kendi şivesini düzeltmeye, daha farklı konuşmaya çalışan bir kadın. Bu nedenle ekranda duyduğumuz şeyin doğrudan ve yoğun bir Adana şivesi olması zaten amaçlanmamış. Şevval Sam da karakteri oluştururken bu ayrıntıyı hesaba kattığını ve Candan'ın konuşmasını buna göre şekillendirdiğini anlatmıştı.

İlk bölümlerde sosyal medyanın diline düşen şive meselesi zamanla biraz sakinleşti. Fakat belli ki konu tamamen kapanmamış. Bu kez aynı soru Tuzlu Kahve kadrosunun en usta isimlerinden Nevra Serezli'ye yöneltildi.