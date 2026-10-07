Tuzlu Kahve'deki Şivesi Eleştiri Toplamıştı: Nevra Serezli, Şevval Sam İçin Bakın Ne Dedi!
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Sezonun en hızlı yükselen işlerinden Tuzlu Kahve, kalabalık kadrosuyla olduğu kadar karakterleriyle de haftalardır konuşuluyor. Dizinin daha ilk bölümlerinde gündeme oturan detaylardan biri de Şevval Sam'ın Candan karakteri için kullandığı şive olmuştu. Sosyal medyada eleştiri alan Sam, bu tercihin karakterin hikayesiyle ilgili olduğunu açıklamıştı. Şimdi aynı tartışma bu kez Nevra Serezli'ye soruldu. Usta oyuncunun rol arkadaşı için söyledikleri oldukça netti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Kabul edelim, uzun zamandır şöyle bütün aileyi aynı koltuğa toplayacak, izlerken insanın içini sıkmayacak tatlı bir aile dizisi arıyorduk. O enerjiye bu sezon Tuzlu Kahve ile sonunda yeniden kavuştuk.
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Bu kadar renkli karakterin arasında Şevval Sam'ın hayat verdiği Candan Aydınoğlu ise daha ilk bölümden itibaren ayrı bir parantez açtırdı.
82 yaşındaki usta oyuncu Nevra Serezli, Nişantaşı City's'de görüntülendiği sırada Snob magazin muhabirleriyle sohbet etti. Konu da bir noktada rol arkadaşı Şevval Sam'a gelen şive eleştirilerine geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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