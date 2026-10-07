article/comments
article/share
Haberler
TV
Tuzlu Kahve'deki Şivesi Eleştiri Toplamıştı: Nevra Serezli, Şevval Sam İçin Bakın Ne Dedi!

Tuzlu Kahve'deki Şivesi Eleştiri Toplamıştı: Nevra Serezli, Şevval Sam İçin Bakın Ne Dedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 18:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sezonun en hızlı yükselen işlerinden Tuzlu Kahve, kalabalık kadrosuyla olduğu kadar karakterleriyle de haftalardır konuşuluyor. Dizinin daha ilk bölümlerinde gündeme oturan detaylardan biri de Şevval Sam'ın Candan karakteri için kullandığı şive olmuştu. Sosyal medyada eleştiri alan Sam, bu tercihin karakterin hikayesiyle ilgili olduğunu açıklamıştı. Şimdi aynı tartışma bu kez Nevra Serezli'ye soruldu. Usta oyuncunun rol arkadaşı için söyledikleri oldukça netti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kabul edelim, uzun zamandır şöyle bütün aileyi aynı koltuğa toplayacak, izlerken insanın içini sıkmayacak tatlı bir aile dizisi arıyorduk. O enerjiye bu sezon Tuzlu Kahve ile sonunda yeniden kavuştuk.

Kabul edelim, uzun zamandır şöyle bütün aileyi aynı koltuğa toplayacak, izlerken insanın içini sıkmayacak tatlı bir aile dizisi arıyorduk. O enerjiye bu sezon Tuzlu Kahve ile sonunda yeniden kavuştuk.

Daha oyuncu kadrosu açıklanmaya başladığında heyecan yaratan Tuzlu Kahve, 1 Eylül'de Star TV ekranlarında macerasına başladı. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Nevra Serezli'nin yanı sıra Settar Tanrıöğen, Cengiz Bozkurt, Ceren Moray, Yasemin Ergene, Sarp Apak ve Enis Arıkan gibi birbirinden sevdiğimiz isimleri aynı hikâyede buluşturan dizi, resmen yıldızlar geçidi bir kadroyla karşımıza çıktı.

İstanbul'un köklü ailelerinden birinin torunu Derin'in evlilik hayalleri ve ailesinin beklentileri etrafında şekillenen hikâye, karakterler devreye girdikçe tam anlamıyla renkli bir aile curcunasına dönüşüyor. Bir yanda kuşak çatışmaları, bir yanda evlilik meseleleri, öbür tarafta her şeye burnunu sokan aile üyeleri derken yıllardır özlediğimiz o sıcak, kalabalık ve biraz da kaotik aile dizisi enerjisini yeniden bulduk desek yeridir.

Üstelik Tuzlu Kahve yalnızca sosyal medyada konuşulmakla da kalmadı. İlk bölümüyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinciliği gören dizi, ilerleyen haftalarda da seyircisini korumayı başardı. 6 Ekim'de yayınlanan 6. bölümüyle de üç kategoride günün en çok izlenen yapımı oldu. Kısacası sezon başında güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Tuzlu Kahve, haftalar ilerledikçe yerini iyice sağlamlaştırıyor.

Bu kadar renkli karakterin arasında Şevval Sam'ın hayat verdiği Candan Aydınoğlu ise daha ilk bölümden itibaren ayrı bir parantez açtırdı.

Bu kadar renkli karakterin arasında Şevval Sam'ın hayat verdiği Candan Aydınoğlu ise daha ilk bölümden itibaren ayrı bir parantez açtırdı.

Candan'ın tavırları, bilezikleri, enerjisi ve Şevval Sam'ın komedi tarafını bol bol kullanması derken karakter kısa sürede dizinin en konuşulan isimlerinden biri oldu. Fakat ilk bölümlerde Candan'ın kendisinden bile çok konuşulan bir şey vardı: şivesi.

Adanalı bir karakteri canlandıran Şevval Sam'ın kullandığı konuşma biçimi sosyal medyada epey eleştiri aldı. Bazı izleyiciler duyduklarının Adana şivesine benzemediğini söylerken bazıları da şivenin fazla zorlama ve yapay kaldığını savundu.

Sam ise eleştirilerden sonra bu tercihin aslında karakterin geçmişiyle bağlantılı olduğunu açıklamıştı. Oyuncunun anlattığına göre Candan yıllar içerisinde kendi şivesini düzeltmeye, daha farklı konuşmaya çalışan bir kadın. Bu nedenle ekranda duyduğumuz şeyin doğrudan ve yoğun bir Adana şivesi olması zaten amaçlanmamış. Şevval Sam da karakteri oluştururken bu ayrıntıyı hesaba kattığını ve Candan'ın konuşmasını buna göre şekillendirdiğini anlatmıştı.

İlk bölümlerde sosyal medyanın diline düşen şive meselesi zamanla biraz sakinleşti. Fakat belli ki konu tamamen kapanmamış. Bu kez aynı soru Tuzlu Kahve kadrosunun en usta isimlerinden Nevra Serezli'ye yöneltildi.

82 yaşındaki usta oyuncu Nevra Serezli, Nişantaşı City's'de görüntülendiği sırada Snob magazin muhabirleriyle sohbet etti. Konu da bir noktada rol arkadaşı Şevval Sam'a gelen şive eleştirilerine geldi.

82 yaşındaki usta oyuncu Nevra Serezli, Nişantaşı City's'de görüntülendiği sırada Snob magazin muhabirleriyle sohbet etti. Konu da bir noktada rol arkadaşı Şevval Sam'a gelen şive eleştirilerine geldi.

Yaklaşık 25 yıl Nişantaşı'nda yaşadığını, artık Anadolu Yakası'nda oturduğunu söyleyen Serezli, eski mahallesine ziyarete geldiğini anlatırken Tuzlu Kahve setindeki havadan da bahsetti. Anlattıklarına bakılırsa bizim ekran başında aldığımız o sıcak aile enerjisinin sette de karşılığı var. Oyuncuların sahne aralarında sohbet ettiğini, birlikte çay saatleri yaptıklarını anlatan Serezli, böylesine kalabalık ve yıldız isimlerle dolu bir kadroya rağmen sette kapris ya da gerginlik yaşanmadığını söyledi. Usta oyuncu, iyi oyuncularla karşılıklı oynamaktan aldığı keyfi de ayrıca dile getirdi.

Muhabirlerin Şevval Sam'ın Candan için kullandığı şiveye gelen eleştirileri hatırlatması üzerine ise Serezli, rol arkadaşına arka çıktı. “Kendini alıştırdı, o çalışmadan yapmaz hiçbir şey. Muhakkak incelemesini yapmıştır.” diyen Serezli, kendisinin Adana şivesine yeterince hâkim olmadığını da açıkça söyledi:

“Ben çok hakim değilim o konuya, o yüzden bir eleştiri getiremiyorum. O şiveyi ben çok iyi bilsem ya da Adana'da oturuyor olsam bir eleştiri getireyim ama ben bilmiyorum.” İzleyicinin ilk etapta Candan'ın konuşma biçimine alışmakta zorlanmış olabileceğini de kabul eden usta oyuncu, “Seyirci gözüyle ilk önce alışması zor geldi insanlara herhalde. Yabancılaştırdı ama sonra alıştı zaten” sözleriyle kendi yorumunu yaptı.

Şevval Sam'ın Candan performansına gelince ise Serezli'nin yorumu çok daha netti: “Komediyi çok güzel çıkarıyor. Ben bayılıyorum onu beraber oynarken seyretmeye. Bilezikleriyle bilmem ne… Çok şeker herkes.”

Anlayacağınız Nevra Serezli, şivenin doğruluğu konusunda bilmediği bir şey üzerine yorum yapmamayı tercih ediyor ama Şevval Sam'ın rolüne hazırlanırken işi şansa bırakmadığından da oldukça emin. Hele Candan'ın komedi tarafına gelince, usta oyuncudan tam notu çoktan kapmış gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın