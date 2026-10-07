Bağırsak Temelli Beslendiğini Söyleyen Edis, Uyguladığı Tuhaf Rutini Anlattı!

“Bağırsak temelli” beslendiğini söyleyen Edis, bağırsaklarındaki rahatlığın mentaline ne kadar yansıdığını fark ettikten sonra yeme alışkanlıklarını da buna göre değiştirmiş. Mesela saat konusunda oldukça net: “Saat 4'ten-5'ten sonra kimse bana çiğ sebze-meyve yediremez” diyor.

Ama mesele bununla da bitmiyor. Edis yemek yerken telefonu da televizyonu da tamamen bir kenara bırakıyormuş. Lokmaları uzun uzun çiğnemeye özellikle dikkat ettiğini söyleyen şarkıcı, “Bir lokmayı bir gün, hatta iki gün benim için deneyin. Telefon yok, televizyon yok; sadece yemekte kendiniz olacaksınız” sözleriyle bu alışkanlığını anlatıyor. Bunun kendisini çok daha hafif hissettirdiğini söyleyen Edis, “Sindirimin yarısını ağızda tamamladığın zaman mideye yük bindirmiyorsun, çok hafifliyorsun” diye de ekliyor.

Anlayacağınız Edis'in meselesi yalnızca ne yiyip ne yemediği değilmiş. Ne zaman yediğinden sofrada dikkatini nereye verdiğine, bir lokmayı nasıl çiğnediğine kadar kendince oturttuğu bir sistemi var.