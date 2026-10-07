Bağırsak Temelli Beslendiğini Söyleyen Edis, Uyguladığı Tuhaf Rutini Anlattı!
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Edis'in sahnede bir dakika yerinde durmadığını artık hepimiz biliyoruz. Dansı, temposu ve yıllardır koruduğu formuyla da maşallahı var. Meğer işin arkasında spor kadar günlük hayatına yerleştirdiği bazı alışkanlıklar da varmış. Arem Arman'ın Hitmakers programına konuk olan Edis, “bağırsak temelli” beslendiğini söyleyip kendine kurduğu düzeni anlattı. Saat 5'ten sonra uzak durduğu yiyeceklerden yemek yerken uyguladığı yönteme kadar anlattıkları bir hayli enteresan.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Edis'in sahneye çıktığı anda enerjisiyle ortalığı ele geçirmesine artık alıştık desek yeridir.
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Arem & Arman'ın YouTube'da yayınlanan Hitmakers programına konuk olan Edis, konu yemekten açılınca kendine göre oluşturduğu düzeni de anlatmaya başladı.
Peki Edis'in bahsettiği “bağırsak temelli beslenme” tam olarak ne?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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