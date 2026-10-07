Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah'ı Büyüdü: Oyunculuğu Bırakıp Kendine Bambaşka Bir Yol Çizdi!

Henüz 5 yaşındayken oyunculuğa adım atan Mutluç; Yol Arkadaşım, Bu Kalp Seni Unutur mu? ve Cuma'ya Kalsa gibi yapımlarda rol aldıktan sonra Muhteşem Yüzyıl kadrosuna dahil olmuştu.

Ardından Beren Saat ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Benim Dünyam filminde küçük Ela'yı canlandırdı. Aramızda Kalsın dizisinde de Yaren karakteriyle karşımıza çıktı.

Yani çocuk yaşta başlayan ve oldukça hızlı ilerleyen bir oyunculuk kariyeri vardı. Hal böyle olunca büyüdüğünde de onu ekranlarda görmeye devam edeceğimizi düşünüyorduk. Fakat Mutluç, şöhretin peşinden gitmek yerine eğitimine ağırlık vererek kameraların önünden yavaş yavaş çekildi.