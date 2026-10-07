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Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah'ı Büyüdü: Oyunculuğu Bırakıp Kendine Bambaşka Bir Yol Çizdi!

Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah'ı Büyüdü: Oyunculuğu Bırakıp Kendine Bambaşka Bir Yol Çizdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 17:04
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Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl yalnızca başrolleriyle değil, çocuk oyuncularıyla da hafızalarımıza kazındı. Onlardan biri de Mihrimah Sultan'ın çocukluğuna hayat veren Melis Mutluç'tu. Küçücük yaşında milyonların karşısına çıkan Mutluç, daha sonra farklı projelerde de rol aldı. Ancak ekranlarda görmeye alıştığımız genç isim, büyüdükçe oyunculuktan uzaklaşmayı tercih etti. Şimdilerde 23 yaşında olan Mutluç'un kendisine çizdiği yol ise saray koridorlarından epey uzakta!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Muhteşem Yüzyıl'ın üzerinden yıllar geçti ama dizinin herhangi bir oyuncusunu görünce kendimizi bir anda 2010'ların başında bulmamız hâlâ işten bile değil!

Muhteşem Yüzyıl'ın üzerinden yıllar geçti ama dizinin herhangi bir oyuncusunu görünce kendimizi bir anda 2010'ların başında bulmamız hâlâ işten bile değil!

2011 yılında yayın hayatına başlayan ve dört sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Muhteşem Yüzyıl, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.

Halit Ergenç'in Kanuni Sultan Süleyman'ı, Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan'ı, Okan Yalabık'ın Pargalı İbrahim Paşa'sı ve Nur Fettahoğlu'nun Mahidevran Sultan'ıyla yıldızlar geçidine dönen kadro, yalnızca Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Dizinin hafızalara kazınan isimleri arasında çocuk oyuncular da vardı elbette. Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç da onlardan biriydi. Karakterin yetişkin halini daha sonra Pelin Karahan'dan izledik ancak küçük Mihrimah'ın sarayın içinde koşturduğu sahneleri de unutmadık.

Üstelik Melis Mutluç'un kamera karşısındaki macerası Muhteşem Yüzyıl'la başlayıp bitmedi.

Üstelik Melis Mutluç'un kamera karşısındaki macerası Muhteşem Yüzyıl'la başlayıp bitmedi.

Henüz 5 yaşındayken oyunculuğa adım atan Mutluç; Yol Arkadaşım, Bu Kalp Seni Unutur mu? ve Cuma'ya Kalsa gibi yapımlarda rol aldıktan sonra Muhteşem Yüzyıl kadrosuna dahil olmuştu.

Ardından Beren Saat ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Benim Dünyam filminde küçük Ela'yı canlandırdı. Aramızda Kalsın dizisinde de Yaren karakteriyle karşımıza çıktı.

Yani çocuk yaşta başlayan ve oldukça hızlı ilerleyen bir oyunculuk kariyeri vardı. Hal böyle olunca büyüdüğünde de onu ekranlarda görmeye devam edeceğimizi düşünüyorduk. Fakat Mutluç, şöhretin peşinden gitmek yerine eğitimine ağırlık vererek kameraların önünden yavaş yavaş çekildi.

Küçük Mihrimah'ın kendisine çizdiği yeni yol ise oyunculuk dünyasından oldukça farklı çıktı.

Küçük Mihrimah'ın kendisine çizdiği yeni yol ise oyunculuk dünyasından oldukça farklı çıktı.

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Melis Mutluç, üniversite tercihini de bambaşka bir alandan yana kullandı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı. 2026 yılında 23 yaşında olan Mutluç, eğitimine tıp fakültesinde devam ediyor ve doktor olmaya hazırlanıyor.

Mutluç'u uzun bir aradan sonra ekranlarda gördüğümüz anlardan biri de 2024 yılında katıldığı Kim Milyoner Olmak İster? olmuştu. Yarışmadan 200 bin TL ödülle ayrılan eski çocuk yıldız, oyunculuk günlerini güzel hatırladığını ve ileride yeniden kamera karşısına geçme ihtimaline tamamen kapalı olmadığını da dile getirmişti.

Bir zamanlar sarayın küçük Mihrimah'ı olarak izlediğimiz Melis Mutluç'un şimdilerde beyaz önlüğünü giyip doktorluğa hazırlanıyor olması da yıllar sonra karşımıza çıkan en tatlı Muhteşem Yüzyıl hikâyelerinden biri oldu desek yeridir!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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