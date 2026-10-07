Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah'ı Büyüdü: Oyunculuğu Bırakıp Kendine Bambaşka Bir Yol Çizdi!
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Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl yalnızca başrolleriyle değil, çocuk oyuncularıyla da hafızalarımıza kazındı. Onlardan biri de Mihrimah Sultan'ın çocukluğuna hayat veren Melis Mutluç'tu. Küçücük yaşında milyonların karşısına çıkan Mutluç, daha sonra farklı projelerde de rol aldı. Ancak ekranlarda görmeye alıştığımız genç isim, büyüdükçe oyunculuktan uzaklaşmayı tercih etti. Şimdilerde 23 yaşında olan Mutluç'un kendisine çizdiği yol ise saray koridorlarından epey uzakta!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Muhteşem Yüzyıl'ın üzerinden yıllar geçti ama dizinin herhangi bir oyuncusunu görünce kendimizi bir anda 2010'ların başında bulmamız hâlâ işten bile değil!
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Üstelik Melis Mutluç'un kamera karşısındaki macerası Muhteşem Yüzyıl'la başlayıp bitmedi.
Küçük Mihrimah'ın kendisine çizdiği yeni yol ise oyunculuk dünyasından oldukça farklı çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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