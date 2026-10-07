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Sosyal Medya Hesaplarını Bir Anda Kapatmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ Sebebini “Entelektüel” Bir Çıkışla Açıkladı!

Sosyal Medya Hesaplarını Bir Anda Kapatmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ Sebebini “Entelektüel” Bir Çıkışla Açıkladı!

Kıvanç Tatlıtuğ
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 20:45
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Kıvanç Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarını bir anda kapatması epey merak uyandırmıştı. Herhangi bir açıklama yapmadan Instagram'a veda eden ünlü oyuncunun bu kararının altında ne olduğu da kısa sürede sorgulanmaya başlanmıştı. Beklenen açıklama ise Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin lansmanında geldi. Tatlıtuğ, hesaplarını neden kapattığını anlatırken verdiği hafif “entelektüel” cevapla yüzümüzü güldürdü. İşin altında sandığımız kadar büyük bir hikaye de yokmuş!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un magazin dünyasında yıllardır ayrı bir yerde durduğunu söylesek herhalde kimse itiraz etmez.

Kıvanç Tatlıtuğ'un magazin dünyasında yıllardır ayrı bir yerde durduğunu söylesek herhalde kimse itiraz etmez.

Gümüş'le hayatımıza giren Kıvanç Tatlıtuğ; Menekşe ile Halil, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Cesur ve Güzel ve son olarak Aile gibi birbirinden çok konuşulan yapımlarla ekranların en sevilen jönlerinden biri haline geldi.

Yakışıklılığı yıllardır ayrı bir mesele tabii ama Tatlıtuğ'u bu kadar sevdiren yalnızca dış görünüşü de değil. Oyunculuğuyla kendisini çoktan kanıtlayan Tatlıtuğ, Başak Dizer'le sürdürdüğü evliliği ve oğulları Kurt Efe'yle kurdukları aile hayatıyla da magazinin örnek gösterilen çiftlerinden birinin başrolünde.

Özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde yaptığı bir hamle ise ister istemez dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, herhangi bir açıklama yapmadan sosyal medya hesaplarını kapatıp ortadan kaybolmuştu.

Hal böyle olunca kararın altında ne olduğu da merak edilmeye başlanmış, sosyal medyaya neden veda ettiğiyle ilgili türlü türlü senaryo ortaya atılmıştı. Meğer bizim düşündüğümüz kadar dramatik bir mesele yokmuş.

Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin lansmanında son dönemde kendisi hakkında en çok merak edilen konulardan birine de açıklık getirdi.

Sosyal medya hesaplarını neden kapattığı sorulan Tatlıtuğ, önce işin altında büyük bir hikaye aranmasının önüne geçti:

“Canım sıkıldı, kapattım. Altında dramatik hikayeye inanmayın. Onun yerine iki düzine kitap aldım.”

Canı sıkılınca Instagram'ı kapatıp soluğu kitaplarda alan Kıvanç Tatlıtuğ'un cevabı bir tık entelektüel gelmiş olacak ki muhabir de dayanamayıp “Mesajınız kitap okunması mı yani?” diye sordu.

Fakat Kıvanç Tatlıtuğ'un öyle topluma mesaj verme gibi bir derdi de yokmuş. 😅

“Öyle bir alt mesajım yok.” diyerek konuyu kapatan Tatlıtuğ, anlayacağınız sosyal medya detoksuna düşündüğümüzden çok daha kendi halinde bir sebeple çıkmış. Yine de canı sıkılınca sosyal medya hesabını kapatıp iki düzine kitap alan Kıvanç'ın bu “entelektüel” çıkışına ufak bir tebessüm etmeden de geçemedik!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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