Sosyal Medya Hesaplarını Bir Anda Kapatmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ Sebebini “Entelektüel” Bir Çıkışla Açıkladı!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarını bir anda kapatması epey merak uyandırmıştı. Herhangi bir açıklama yapmadan Instagram'a veda eden ünlü oyuncunun bu kararının altında ne olduğu da kısa sürede sorgulanmaya başlanmıştı. Beklenen açıklama ise Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin lansmanında geldi. Tatlıtuğ, hesaplarını neden kapattığını anlatırken verdiği hafif “entelektüel” cevapla yüzümüzü güldürdü. İşin altında sandığımız kadar büyük bir hikaye de yokmuş!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Kıvanç Tatlıtuğ'un magazin dünyasında yıllardır ayrı bir yerde durduğunu söylesek herhalde kimse itiraz etmez.
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Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin lansmanında son dönemde kendisi hakkında en çok merak edilen konulardan birine de açıklık getirdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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