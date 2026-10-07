Sosyal Medya Hesaplarını Bir Anda Kapatmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ Sebebini “Entelektüel” Bir Çıkışla Açıkladı!

Gümüş'le hayatımıza giren Kıvanç Tatlıtuğ; Menekşe ile Halil, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Cesur ve Güzel ve son olarak Aile gibi birbirinden çok konuşulan yapımlarla ekranların en sevilen jönlerinden biri haline geldi.

Yakışıklılığı yıllardır ayrı bir mesele tabii ama Tatlıtuğ'u bu kadar sevdiren yalnızca dış görünüşü de değil. Oyunculuğuyla kendisini çoktan kanıtlayan Tatlıtuğ, Başak Dizer'le sürdürdüğü evliliği ve oğulları Kurt Efe'yle kurdukları aile hayatıyla da magazinin örnek gösterilen çiftlerinden birinin başrolünde.

Özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde yaptığı bir hamle ise ister istemez dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, herhangi bir açıklama yapmadan sosyal medya hesaplarını kapatıp ortadan kaybolmuştu.

Hal böyle olunca kararın altında ne olduğu da merak edilmeye başlanmış, sosyal medyaya neden veda ettiğiyle ilgili türlü türlü senaryo ortaya atılmıştı. Meğer bizim düşündüğümüz kadar dramatik bir mesele yokmuş.