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Beyaz Saray'da Herkes Onu Konuştu: Milyarder Michael Dell'in Eşi Susan Dell'in Değişimi Resmen Şoke Etti!

Beyaz Saray'da Herkes Onu Konuştu: Milyarder Michael Dell'in Eşi Susan Dell'in Değişimi Resmen Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 17:24
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Beyaz Saray'da Donald Trump'la birlikte kameraların karşısına geçen Susan Dell, bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Teknoloji devi Dell'in kurucusu Michael Dell'in eşi olan Susan Dell, aslında uzun yıllardır hayırseverlik çalışmalarıyla tanınıyor. Ancak son katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmadan çok görünümü dikkat çekti. Eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirilen Susan Dell'in değişimi, sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Özellikle gözleri ve yüz hatlarındaki farklılıklar üzerine çok sayıda yorum yapıldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Dünyanın en zengin iş insanlarından Michael Dell'i tanımayanımız pek yoktur. Peki, son günlerde herkesin konuştuğu eşi Susan Dell'i ne kadar tanıyoruz?

Dünyanın en zengin iş insanlarından Michael Dell'i tanımayanımız pek yoktur. Peki, son günlerde herkesin konuştuğu eşi Susan Dell'i ne kadar tanıyoruz?

Teknoloji dünyasının devlerinden Dell'in kurucusu Michael Dell, henüz üniversite öğrencisiyken başladığı girişimcilik yolculuğuyla dünyanın en tanınan milyarderlerinden biri haline geldi. Bilgisayar sektörüne damgasını vuran iş insanının özel hayatında ise 1989 yılından bu yana aynı isim var: Susan Dell.

1964 doğumlu Susan Dell, Michael Dell'le evliliğinden dört çocuk sahibi oldu. Ancak kendisini yalnızca milyarder bir iş insanının eşi olarak tanımlamak pek doğru olmaz. Uzun yıllardır hayırseverlik çalışmalarıyla ilgilenen Susan Dell, 1999 yılında eşiyle birlikte Michael & Susan Dell Vakfı'nı kurdu. Çift, özellikle çocukların eğitimi, ailelerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda yürütülen projelere destek veriyor.

Üstelik Susan Dell'in moda dünyasıyla da yakın bir ilişkisi var. Geçmişte kendi giyim markalarını kuran Dell, sporla ilgisi ve katıldığı dayanıklılık yarışlarıyla da tanınıyor. Kısacası kendisi yıllardır iş ve yardımseverlik dünyasının içinde olan bir isim. Fakat bu kez ne yaptığı bağışlarla ne de yürüttüğü projelerle gündemde. Herkesin konuştuğu konu bambaşka!

Susan Dell'in bir anda dünya gündemine oturmasının nedeni, Donald Trump'la birlikte Beyaz Saray'da katıldığı etkinlik oldu.

Susan Dell'in bir anda dünya gündemine oturmasının nedeni, Donald Trump'la birlikte Beyaz Saray'da katıldığı etkinlik oldu.

7 Ekim 2026'da Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, ABD'de çocuklar için oluşturulan yatırım hesaplarını kapsayan Trump Accounts programı ele alındı. Michael ve Susan Dell çifti, çocukların geleceğine yönelik bu programa destek vermek amacıyla daha önce 6,25 milyar dolarlık bağış taahhüdünde bulunmuştu.

Etkinlikte konuşma yapan Susan Dell, ailelere programdan yararlanmaları için çağrıda bulundu. Donald Trump ise konuşmanın ardından Michael Dell'e dönerek eşinin siyasete atılmayı düşünüp düşünmediğini sordu ve böyle bir durumda kendisine destek vereceğini söyledi. Ancak Beyaz Saray'daki etkinlikten geriye kalan tek gündem bu olmadı. Kırmızı kıyafetiyle kameraların karşısına geçen Susan Dell'in görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle yüz ifadeleri ve görünümü üzerine çok sayıda yorum yapılmaya başlandı.

Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları, The Economist dergisinin 2026 kapağında yer alan kırmızı kıyafetli figürle Susan Dell arasında benzerlik kurdu. Bu karşılaştırma kısa sürede farklı paylaşımlara konu olsa da söz konusu figürün Susan Dell'i temsil ettiğine dair doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Beyaz Saray'daki konuşmasıyla dikkat çeken Susan Dell, böylece hiç beklenmedik bir nedenle magazin gündeminin de merkezine yerleşti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Asıl şaşkınlık ise Susan Dell'in eski fotoğrafları ortaya çıkınca yaşandı! Yıllar içerisindeki değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, iki görüntü arasındaki farklılıkları konuşmaya başladı.

Asıl şaşkınlık ise Susan Dell'in eski fotoğrafları ortaya çıkınca yaşandı! Yıllar içerisindeki değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, iki görüntü arasındaki farklılıkları konuşmaya başladı.

Beyaz Saray'daki görüntülerin yayılmasının ardından Susan Dell'in geçmiş yıllarda çekilmiş fotoğrafları da yeniden dolaşıma girdi. Özellikle eski fotoğraflarıyla 2025 ve 2026 yıllarına ait görüntülerinin yan yana getirildiği paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Susan Dell'in yıllar içerisindeki değişiminde en çok dikkat çeken detaylardan biri gözlerinin görünümü oldu. Eski fotoğraflarında daha farklı görünen göz çevresi, son görüntülerinde çok daha belirgin ve açık görünmesiyle yorumlara konu edildi. Bunun yanı sıra yanaklarının daha ince görünmesi, çene hattındaki farklılıklar ve yüzünün genel hatları da sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Bazı kullanıcılar değişimi oldukça şaşırtıcı bulurken bazıları da görüntülerdeki farklılıkların nedenini sorguladı. Susan Dell'in son hali üzerinden ABD'de estetik müdahalelerle ilişkilendirilen Mar-a-Lago face tartışmaları da yeniden gündeme taşındı. Ancak önemli bir ayrıntıyı belirtelim: Susan Dell'in estetik operasyon geçirdiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla fotoğraflar üzerinden yapılan yorumlar, herhangi bir müdahalenin kanıtı olarak değerlendirilemez.

Yine de eski ve yeni görüntüleri arasındaki farklar, Susan Dell'i yalnızca ABD'de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

Peki siz Susan Dell'in yıllar içerisindeki değişimini nasıl buldunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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