Beyaz Saray'da Herkes Onu Konuştu: Milyarder Michael Dell'in Eşi Susan Dell'in Değişimi Resmen Şoke Etti!
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Beyaz Saray'da Donald Trump'la birlikte kameraların karşısına geçen Susan Dell, bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Teknoloji devi Dell'in kurucusu Michael Dell'in eşi olan Susan Dell, aslında uzun yıllardır hayırseverlik çalışmalarıyla tanınıyor. Ancak son katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmadan çok görünümü dikkat çekti. Eski ve yeni fotoğrafları yan yana getirilen Susan Dell'in değişimi, sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Özellikle gözleri ve yüz hatlarındaki farklılıklar üzerine çok sayıda yorum yapıldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Dünyanın en zengin iş insanlarından Michael Dell'i tanımayanımız pek yoktur. Peki, son günlerde herkesin konuştuğu eşi Susan Dell'i ne kadar tanıyoruz?
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Susan Dell'in bir anda dünya gündemine oturmasının nedeni, Donald Trump'la birlikte Beyaz Saray'da katıldığı etkinlik oldu.
Asıl şaşkınlık ise Susan Dell'in eski fotoğrafları ortaya çıkınca yaşandı! Yıllar içerisindeki değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, iki görüntü arasındaki farklılıkları konuşmaya başladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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