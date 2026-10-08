Beyaz Saray'da Herkes Onu Konuştu: Milyarder Michael Dell'in Eşi Susan Dell'in Değişimi Resmen Şoke Etti!

Teknoloji dünyasının devlerinden Dell'in kurucusu Michael Dell, henüz üniversite öğrencisiyken başladığı girişimcilik yolculuğuyla dünyanın en tanınan milyarderlerinden biri haline geldi. Bilgisayar sektörüne damgasını vuran iş insanının özel hayatında ise 1989 yılından bu yana aynı isim var: Susan Dell.

1964 doğumlu Susan Dell, Michael Dell'le evliliğinden dört çocuk sahibi oldu. Ancak kendisini yalnızca milyarder bir iş insanının eşi olarak tanımlamak pek doğru olmaz. Uzun yıllardır hayırseverlik çalışmalarıyla ilgilenen Susan Dell, 1999 yılında eşiyle birlikte Michael & Susan Dell Vakfı'nı kurdu. Çift, özellikle çocukların eğitimi, ailelerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda yürütülen projelere destek veriyor.

Üstelik Susan Dell'in moda dünyasıyla da yakın bir ilişkisi var. Geçmişte kendi giyim markalarını kuran Dell, sporla ilgisi ve katıldığı dayanıklılık yarışlarıyla da tanınıyor. Kısacası kendisi yıllardır iş ve yardımseverlik dünyasının içinde olan bir isim. Fakat bu kez ne yaptığı bağışlarla ne de yürüttüğü projelerle gündemde. Herkesin konuştuğu konu bambaşka!