Susan Dell, Economist'in 2026 Kapağındaki Kırmızılı Kadına Benzetildi: X'te Viral Olan Karşılaştırma
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Trump Hesapları etkinliğinde Beyaz Saray'da konuşan Susan Dell'in kırmızı elbiseli görüntüsü, X'te The Economist'in 'The World Ahead 2026' kapağındaki kırmızılı kadına benzetildi. @MinutesOfHorror hesabının paylaşımı 536 binden fazla görüntülendi. Kapakta kırmızılı bir kadın figürü gerçekten var ancak The Economist figürün kim olduğunu açıklamadı; benzetme yalnızca kullanıcıların yorumu.
[Kaynak: X / @MinutesOfHorror, The Economist]
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Susan Dell, 7 Ekim'deki Beyaz Saray etkinliğinde kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.
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Kırmızı şapkalı Trump benzeri figür, Modi'yi andıran figür ve kırmızı giysili kadın.
Bir kullanıcı da kadını "Mars Attacks!" filmindeki Marslı Kız'a benzetti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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