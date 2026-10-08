article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Susan Dell, Economist'in 2026 Kapağındaki Kırmızılı Kadına Benzetildi: X'te Viral Olan Karşılaştırma

Susan Dell, Economist'in 2026 Kapağındaki Kırmızılı Kadına Benzetildi: X'te Viral Olan Karşılaştırma

Donald Trump
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 14:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Trump Hesapları etkinliğinde Beyaz Saray'da konuşan Susan Dell'in kırmızı elbiseli görüntüsü, X'te The Economist'in 'The World Ahead 2026' kapağındaki kırmızılı kadına benzetildi. @MinutesOfHorror hesabının paylaşımı 536 binden fazla görüntülendi. Kapakta kırmızılı bir kadın figürü gerçekten var ancak The Economist figürün kim olduğunu açıklamadı; benzetme yalnızca kullanıcıların yorumu.

[Kaynak: X / @MinutesOfHorror, The Economist]

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Susan Dell, 7 Ekim'deki Beyaz Saray etkinliğinde kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.

Susan Dell, 7 Ekim'deki Beyaz Saray etkinliğinde kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.

Dell Technologies CEO'su Michael Dell'in eşi, hayırsever Susan Dell, 7 Ekim Çarşamba günü Beyaz Saray'da ailelere Trump Hesapları programına kayıt olma çağrısı yaptı. Konuşmanın ardından sosyal medyada tartışma, içerikten çok Dell'in görünüşü üzerinden yürüdü. Etkinlikten bir kare, ertesi gün X'te bir kapak karşılaştırmasıyla yeniden dolaşıma girdi.

@MinutesOfHorror, Dell'i Economist kapağındaki kırmızılı kadına benzetti.

8 Ekim 2026'da yapılan paylaşımda 'Bu insan olmayan kırmızılı kadın, 2026 Economist kapağında Trump'ın yanındaki kırmızılı kadın olabilir mi?' diye soruldu. Paylaşımda ayrıca kapaktaki Modi'yi andıran figürün kadının yanında 'robot dansı' yaptığına dikkat çekildi. 'İnsan olmayan' ifadesi hesabın kendi yorumu, soru olarak sorulmuş bir spekülasyon.

Kırmızı şapkalı Trump benzeri figür, Modi'yi andıran figür ve kırmızı giysili kadın.

Kırmızı şapkalı Trump benzeri figür, Modi'yi andıran figür ve kırmızı giysili kadın.

Görsel, The Economist'in 'The World Ahead 2026' kapağına ait. Kırmızı şapkalı ve kırmızı kravatlı figür Trump'a, mavi yelekli figür Modi'ye benzetiliyor. Uzun dalgalı saçlı, kırmızı giysili kadının ise hiçbir kaynakta kimliği belirtilmiyor.

The Economist'in resmi paylaşımında kapağın tamamı. İllüstrasyon Andrew Rae'ye ait.

Bir kullanıcı da kadını "Mars Attacks!" filmindeki Marslı Kız'a benzetti.

Bir kullanıcı da kadını "Mars Attacks!" filmindeki Marslı Kız'a benzetti.

Paylaşımın altına gelen yanıtlardan birinde, Tim Burton'ın 1996 yapımı filmindeki Marslı Kız karesi paylaşılarak 'Aynısı' yazıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir kullanıcı da paylaştığı GIF'le konuya dahil oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın