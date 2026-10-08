Susan Dell'in Beyaz Saray Konuşması Gündemde: Trump "Tam Destek" Verdi, Sosyal Medya Görünüşüne Takıldı

Etkinliğin hemen ardından X'te bazı kullanıcılar Susan Dell'in görünüşü üzerinden yorum yaptı. @LePapillonBlu2 hesabı 'İşte Mar-a-Lago yüzü!' diye yazdı, bir başka kullanıcı ise görüntünün yapay zekayla üretilmiş olabileceğini öne sürdü. IBTimes'a göre görüntülerin yapay zekayla üretildiğine ya da değiştirildiğine dair bir kanıt yok.

Tepkilere itiraz edenler de oldu. Joelle NY adlı kullanıcı, 'Bir kadının görünüşüyle alay etmek sizin büyük katkınız' diye yazdı. Dell'in sağlığına ya da herhangi bir estetik işleme dair doğrulanmış hiçbir bilgi bulunmuyor; paylaşımlar yalnızca kullanıcı yorumlarından ibaret.