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Susan Dell'in Beyaz Saray Konuşması Gündemde: Trump "Tam Destek" Verdi, Sosyal Medya Görünüşüne Takıldı

Susan Dell'in Beyaz Saray Konuşması Gündemde: Trump "Tam Destek" Verdi, Sosyal Medya Görünüşüne Takıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 12:42
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Dell Technologies CEO'su Michael Dell'in eşi, hayırsever Susan Dell (62), 7 Ekim Çarşamba günü Beyaz Saray'da ailelere Trump Hesapları programına kayıt olma çağrısı yaptı. Konuşmanın ardından Trump, Michael Dell'e eşinin siyasete girmeyi düşünüp düşünmediğini sordu ve Susan Dell'e 'tam ve kesin destek' verdiğini söyledi. Sosyal medyada ise tartışma, konuşmanın içeriğinden çok Dell'in görünüşü üzerinden yürüdü.

Kaynak: Just Jared, CBS News, IBTimes

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Susan Dell, Beyaz Saray'da ailelere seslendi; Trump konuşmanın ardından ona siyasi destek verdi.

Susan Dell, Beyaz Saray'da ailelere seslendi; Trump konuşmanın ardından ona siyasi destek verdi.

Susan Dell, 7 Ekim Çarşamba günü Trump'ın yanında kürsüye çıkarak ailelere Trump Hesapları için kayıt yaptırmalarını söyledi. Etkinlikte Trump'ın o gün otomatik kayıt sisteminin devreye girdiğini ve 1.000 dolarlık devlet katkısının hesaplara yatırılmaya başladığını duyurduğu belirtildi.

CBS News'in aktardığına göre Dell'in konuşması bittikten sonra Trump, Michael Dell'e dönerek eşinin bir kamu görevine aday olmayı düşünüp düşünmediğini sordu. Trump, Susan Dell için 'tam ve kesin destek' ifadesini kullandı. Dell'in bu söze nasıl karşılık verdiği ve aday olmayı düşünüp düşünmediği ise haberlerde yer almadı.

Sosyal medyada tartışma, konuşmanın içeriğinden çok Dell'in görünüşüne kaydı.

Etkinliğin hemen ardından X'te bazı kullanıcılar Susan Dell'in görünüşü üzerinden yorum yaptı. @LePapillonBlu2 hesabı 'İşte Mar-a-Lago yüzü!' diye yazdı, bir başka kullanıcı ise görüntünün yapay zekayla üretilmiş olabileceğini öne sürdü. IBTimes'a göre görüntülerin yapay zekayla üretildiğine ya da değiştirildiğine dair bir kanıt yok.

Tepkilere itiraz edenler de oldu. Joelle NY adlı kullanıcı, 'Bir kadının görünüşüyle alay etmek sizin büyük katkınız' diye yazdı. Dell'in sağlığına ya da herhangi bir estetik işleme dair doğrulanmış hiçbir bilgi bulunmuyor; paylaşımlar yalnızca kullanıcı yorumlarından ibaret.

Trump Hesapları'nda her çocuğa 1.000 dolar devlet katkısı var, Dell çifti de 250 dolar ekliyor.

Trump Hesapları'nda her çocuğa 1.000 dolar devlet katkısı var, Dell çifti de 250 dolar ekliyor.

Trump Hesapları kapsamında 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2028 arasında doğan ABD vatandaşı çocuklar için Hazine tek seferlik 1.000 dolar yatırıyor. Hesaplar çocuk 18 yaşına gelene kadar kilitli kalıyor ve özel katkılar yıllık 5 bin dolarla sınırlı.

Dell çifti ise 25 milyon çocuğun hesabına 250'şer dolar yatıracağını açıklamıştı. Hedef kitle, medyan aile geliri 150 bin dolar ve altında olan posta kodlarındaki 10 yaş ve altı çocuklar. Michael Dell etkinlikte 10 milyon hesaba ödeme yapıldığını, hafta sonuna kadar bu sayının 25 milyona ulaşmasını beklediğini söyledi.

Dell çifti Aralık 2025'ten bu yana Trump Hesapları'nın Beyaz Saray'daki en görünür isimleri arasında.

Dell çifti Aralık 2025'ten bu yana Trump Hesapları'nın Beyaz Saray'daki en görünür isimleri arasında.

Susan Dell, 1989'dan beri Michael Dell'le evli ve çiftin dört çocuğu var. 1999'da kurdukları Michael & Susan Dell Vakfı'nın eş kurucusu ve başkanı olan Dell, projeyle ilgili ilk büyük açıklamayı Aralık 2025'te yaptı. Çift o gün 6,25 milyar dolarlık bağış taahhüdünü duyurdu; Susan Dell o konuşmada 'Çocuklar geleceğimizdir' demişti.

Dell, bu tarihten sonra Temmuz 2026'da Trump Hesapları'nın ilk işlem günü için, 7 Ekim'de de otomatik kayıt duyurusu için yeniden Beyaz Saray'a gitti.

Susan Dell'in açıklama yaptığı anlar:

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Susan Dell'in yüzü ve açıklama yaparken sergilediği hareketler sosyal medyada gündem oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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