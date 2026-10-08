Susan Dell'in Beyaz Saray Konuşması Gündemde: Trump "Tam Destek" Verdi, Sosyal Medya Görünüşüne Takıldı
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Dell Technologies CEO'su Michael Dell'in eşi, hayırsever Susan Dell (62), 7 Ekim Çarşamba günü Beyaz Saray'da ailelere Trump Hesapları programına kayıt olma çağrısı yaptı. Konuşmanın ardından Trump, Michael Dell'e eşinin siyasete girmeyi düşünüp düşünmediğini sordu ve Susan Dell'e 'tam ve kesin destek' verdiğini söyledi. Sosyal medyada ise tartışma, konuşmanın içeriğinden çok Dell'in görünüşü üzerinden yürüdü.
Kaynak: Just Jared, CBS News, IBTimes
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Susan Dell, Beyaz Saray'da ailelere seslendi; Trump konuşmanın ardından ona siyasi destek verdi.
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Sosyal medyada tartışma, konuşmanın içeriğinden çok Dell'in görünüşüne kaydı.
Trump Hesapları'nda her çocuğa 1.000 dolar devlet katkısı var, Dell çifti de 250 dolar ekliyor.
Dell çifti Aralık 2025'ten bu yana Trump Hesapları'nın Beyaz Saray'daki en görünür isimleri arasında.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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