En İyi Salça Markaları

Briks Değeri ve Yoğunluk: Kaliteli Salçanın Temel Göstergesi

Birçoğumuz bilmesek de salça alırken karşımıza çıkan en önemli teknik ifadelerden biri briks değeri. Briks, ürünün suda çözünen kuru madde miktarını gösterir ve salçanın ne kadar yoğunlaştırıldığı konusunda fikir verir. Ancak yüksek briks tek başına ürünün daha kaliteli olduğu anlamına gelmez; renk, tat, koku, kıvam ve hammaddenin niteliği de kaliteyi etkileyen önemli unsurlardır.

Türk Gıda Kodeksi Salça ve Benzeri Ürünler Tebliği’ne göre domates salçasının ilave tuz hariç briksi en az yüzde 28 olacak şekilde yoğunlaştırılması gerekiyor. Duble konsantre domates salçasında da briks değeri en az yüzde 28 iken triple konsantre ürünlerde bu değer en az yüzde 36 olmalı. Biber salçasında ise ilave tuz hariç briks değerinin en az yüzde 18 olması gerekiyor. Briks değerinin etikette belirtilmesi zorunlu olduğu için farklı ürünleri karşılaştırırken bu bilgiden yararlanabilirsiniz.

Katkı Maddesi, Tuz Oranı ve Koruyucu: Salça Etiketi Nasıl Okunur?

Salça seçerken kavanozun ön yüzündeki ifadelerden çok içerik ve besin değeri bölümünü incelemek gerekiyor. “Doğal”, “geleneksel” veya benzeri ifadeler tek başına ürünün içeriğini anlatmaya yetmez.

Etikette özellikle şu noktalara dikkat edebilirsiniz 👇

Domates veya biber dışında hangi bileşenlerin kullanıldığını kontrol edin.

Tuz tüketiminizi sınırlıyorsanız 100 gramdaki tuz miktarlarını karşılaştırın.

Briks değerine bakarak ürünün yoğunluğu hakkında fikir edinin.

Kapakta bombe, sızıntı veya ambalajda hasar bulunuyorsa ürünü satın almayın.

Büyük kavanoz ya da teneke almadan önce açıldıktan sonra ne kadar sürede tüketebileceğinizi düşünün.

Güneş Salçası mı, Makine Salçası mı? Üretim Yöntemleri Karşılaştırması

Halk arasında “güneş salçası” ve “makine salçası” ifadeleri sık kullanılıyor. Burada kastedilen temel fark, geleneksel güneşte koyulaştırma yöntemiyle fabrika veya endüstriyel üretimde kullanılan kontrollü yoğunlaştırma süreçleri arasında.

Güneşte koyulaştırılan salçalar kullanılan hammaddeye ve üretim yöntemine bağlı olarak daha yoğun ve karakteristik bir aroma geliştirebilir. Endüstriyel üretimde ise sıcaklık, briks, dolum ve diğer üretim parametreleri daha sistematik biçimde kontrol edilebilir ve ürünler standart bir yapıya ulaşabilir.

Bu nedenle iki yöntemden birine doğrudan “daha kaliteli” denemez. Butik veya geleneksel yöntemle üretilmiş salça alırken üreticinin kayıt bilgileri, ambalaj koşulları ve saklama talimatları önemli. Paketli ürünlerde ise içerik, briks, tuz miktarı ve ambalaj bilgilerini karşılaştırmak daha kolay.