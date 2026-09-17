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Emniyette Deprem Gibi Kararname: 39 İlin Müdürü Değişti, 24'ü Merkeze Çekildi

Emniyette Deprem Gibi Kararname: 39 İlin Müdürü Değişti, 24'ü Merkeze Çekildi

Resmi Gazete Emniyet Genel Müdürlüğü
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 00:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren 2026/316 sayılı kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle emniyet teşkilatının merkez ve taşra kadrolarında toplam 69 görev değişikliği yapıldı.

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Kaç ilde değişiklik oldu?

Kaç ilde değişiklik oldu?

Kararnameyle 39 ilin emniyet müdürlüğüne yeni isim atanırken, görevdeki 24 il emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi. Boşalan kadrolara 21 polis başmüfettişi il emniyet müdürü olarak getirildi.

Üst kademede kimler var?

Üst kademede kimler var?

Kararnameyle dört isim Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na yükseltildi. Emrullah Gölcük, İsmail Hakkı Günay, Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş, bundan böyle Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Hangi iller öne çıktı?

Hangi iller öne çıktı?

Atamalar arasında İzmir'e Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş getirilirken, Gaziantep'e Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici atandı. Diyarbakır, Samsun, Balıkesir ve Kayseri de kararnameyle emniyet müdürü değişen iller arasında yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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