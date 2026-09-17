Emniyette Deprem Gibi Kararname: 39 İlin Müdürü Değişti, 24'ü Merkeze Çekildi

Kararnameyle dört isim Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na yükseltildi. Emrullah Gölcük, İsmail Hakkı Günay, Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş, bundan böyle Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.