Emniyette Deprem Gibi Kararname: 39 İlin Müdürü Değişti, 24'ü Merkeze Çekildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren 2026/316 sayılı kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle emniyet teşkilatının merkez ve taşra kadrolarında toplam 69 görev değişikliği yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaç ilde değişiklik oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üst kademede kimler var?
Hangi iller öne çıktı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın