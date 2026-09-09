Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti: Doktor 182 Bin, Polis 99 Bin TL... Meslek Meslek Yeni Maaş Tablosu
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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü 2027'nin ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4'e yükselmesi, zam hesabını da baştan yazdırdı. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 9,04, memur ve memur emeklisinin ise yüzde 7 oranında zam alabileceği hesaplanıyor. Öğretmenden polise, doktordan vaize kadar meslek meslek ortaya çıkan yeni maaş tablosu ise şöyle.
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OVP'de yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4'e çıkması, 2027 ocak zammının hesabını baştan yazdırdı.
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En düşük emekli aylığı 25 bin 671 TL'ye çıkarken, lise mezunu bir memurun maaşı 75 bin 140 TL seviyesine yükseliyor.
Uzman doktordan profesöre, hemşireden vaize kadar meslek meslek 2027 maaş tablosu şöyle.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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