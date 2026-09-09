Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti: Doktor 182 Bin, Polis 99 Bin TL... Meslek Meslek Yeni Maaş Tablosu

OVP tahminlerinin tutması ve ek bir seyyanen artış ya da yasal düzenleme yapılmaması halinde en düşük emekli maaşının 2027'nin ilk yarısında 25 bin 671 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu rakamın kesinleşmesi için yalnızca enflasyon verileri değil, hükümetin yıl sonunda veya yeni yılın başında atacağı olası ek adımlar da belirleyici olacak.

Memur tarafında hazırlanan hesaplamalarda ise yüzde 7'lik artış senaryosu esas alındı. Buna göre lise mezunu ve 9/1 derecesinde görev yapan bir memurun maaşı 75 bin 140 TL'ye, üniversite mezunu ve aynı derecedeki bir memurun maaşı 78 bin 185 TL'ye çıkabilecek. 1/4 derecesindeki bir şube müdürünün aylığı da 114 bin 608 TL seviyesine ulaşacak.

Tablonun en çok merak edilen kalemlerinden biri olan uzman öğretmen maaşı 98 bin 618 TL ile 100 bin TL sınırına dayanıyor. Emniyet teşkilatında ise 8/1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı 99 bin 101 TL, 3/1 derecesindeki bir başkomiserin maaşı 108 bin 329 TL olarak hesaplandı.