article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti: Doktor 182 Bin, Polis 99 Bin TL... Meslek Meslek Yeni Maaş Tablosu

Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti: Doktor 182 Bin, Polis 99 Bin TL... Meslek Meslek Yeni Maaş Tablosu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 21:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü 2027'nin ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4'e yükselmesi, zam hesabını da baştan yazdırdı. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 9,04, memur ve memur emeklisinin ise yüzde 7 oranında zam alabileceği hesaplanıyor. Öğretmenden polise, doktordan vaize kadar meslek meslek ortaya çıkan yeni maaş tablosu ise şöyle.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

OVP'de yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4'e çıkması, 2027 ocak zammının hesabını baştan yazdırdı.

OVP'de yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4'e çıkması, 2027 ocak zammının hesabını baştan yazdırdı.

Memur ve emekli maaşlarında yılın en kritik başlığını enflasyon verileri oluşturuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında doğrudan gerçekleşen enflasyon belirleyici olurken, memur ve memur emeklisinin oranı toplu sözleşme artışına enflasyon farkının eklenmesiyle bulunuyor. Bu nedenle açıklanan her yeni tahmin, milyonlarca kişinin maaş hesabını doğrudan ilgilendiriyor.

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 seviyesinde yer alması da yeni zam senaryolarını devreye soktu. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027'nin başında alacağı zammın yaklaşık yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerinin zammının ise yüzde 7 seviyesinde olabileceği öngörülüyor.

Söz konusu oranların şu aşamada kesinleşmiş zam oranları olmadığını da belirtmek gerekiyor. Nihai rakamlar, yılın kalan döneminde açıklanacak resmi enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak.

En düşük emekli aylığı 25 bin 671 TL'ye çıkarken, lise mezunu bir memurun maaşı 75 bin 140 TL seviyesine yükseliyor.

En düşük emekli aylığı 25 bin 671 TL'ye çıkarken, lise mezunu bir memurun maaşı 75 bin 140 TL seviyesine yükseliyor.

OVP tahminlerinin tutması ve ek bir seyyanen artış ya da yasal düzenleme yapılmaması halinde en düşük emekli maaşının 2027'nin ilk yarısında 25 bin 671 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu rakamın kesinleşmesi için yalnızca enflasyon verileri değil, hükümetin yıl sonunda veya yeni yılın başında atacağı olası ek adımlar da belirleyici olacak.

Memur tarafında hazırlanan hesaplamalarda ise yüzde 7'lik artış senaryosu esas alındı. Buna göre lise mezunu ve 9/1 derecesinde görev yapan bir memurun maaşı 75 bin 140 TL'ye, üniversite mezunu ve aynı derecedeki bir memurun maaşı 78 bin 185 TL'ye çıkabilecek. 1/4 derecesindeki bir şube müdürünün aylığı da 114 bin 608 TL seviyesine ulaşacak.

Tablonun en çok merak edilen kalemlerinden biri olan uzman öğretmen maaşı 98 bin 618 TL ile 100 bin TL sınırına dayanıyor. Emniyet teşkilatında ise 8/1 derecesindeki bir polis memurunun maaşı 99 bin 101 TL, 3/1 derecesindeki bir başkomiserin maaşı 108 bin 329 TL olarak hesaplandı.

Uzman doktordan profesöre, hemşireden vaize kadar meslek meslek 2027 maaş tablosu şöyle.

Uzman doktordan profesöre, hemşireden vaize kadar meslek meslek 2027 maaş tablosu şöyle.

Sağlık tarafında öne çıkan rakam uzman doktorlarda: 1/4 derecesindeki bir uzman doktorun maaşı yüzde 7'lik zamla birlikte 182 bin 681 TL seviyesine çıkabilir. Üniversite mezunu ve 5/1 derecesindeki bir hemşirenin maaşının 90 bin 784 TL'ye ulaşması bekleniyor. Akademide ise 1/4 derecesindeki bir profesörün maaşı 163 bin 933 TL, 7/1 derecesindeki bir araştırma görevlisinin maaşı 109 bin 974 TL olarak hesaplandı.

OVP'de yer alan enflasyon tahmininin gerçekleşmesi ve memurlara yüzde 7 oranında artış yapılması senaryosuna göre olası maaşlar şöyle:

  • Memur (Lise - 9/1): 75.140 TL

  • Memur (Üniversite - 9/1): 78.185 TL

  • Şube Müdürü (1/4): 114.608 TL

  • Uzman Öğretmen (1/4): 98.618 TL

  • Başkomiser (3/1): 108.329 TL

  • Polis Memuru (8/1): 99.101 TL

  • Uzman Doktor (1/4): 182.681 TL

  • Hemşire (Üniversite - 5/1): 90.784 TL

  • Mühendis (1/4): 116.828 TL

  • Teknisyen (11/1): 81.188 TL

  • Profesör (1/4): 163.933 TL

  • Araştırma Görevlisi (7/1): 109.974 TL

  • Vaiz (1/4): 93.072 TL

  • Avukat (1/4): 109.284 TL

Zam oranları, yılın son aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Enflasyonun tahminlerin üzerinde ya da altında gerçekleşmesi durumunda hem emekli hem de memur zammında bu rakamların değişebileceği belirtiliyor. Hükümetin ilave refah payı, seyyanen zam veya en düşük emekli aylığına yönelik ayrı bir düzenleme yapması halinde ise maaş tablosu bir kez daha yeniden şekillenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın