SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisinin 2 Aylık Kesinleşen Zam Oranı!
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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği Ağustos 2026 enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Temmuz ayında yüzde 1,78 olarak gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 1,84 artış kaydetti. Böylece emeklinin Ocak 2027 zam oranı da şekillenmeye başladı. İşte kesinleşen 2 aylık zam oranı!
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Ocak 2027 emekli maaşları sil baştan değişti: SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2 aylık kesinleşen zam oranı.
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Memur ve memur emeklisinin zam oranı.
Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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