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SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisinin 2 Aylık Kesinleşen Zam Oranı!

SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisinin 2 Aylık Kesinleşen Zam Oranı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.09.2026 - 10:31
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Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği Ağustos 2026 enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Temmuz ayında yüzde 1,78 olarak gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 1,84 artış kaydetti. Böylece emeklinin Ocak 2027 zam oranı da şekillenmeye başladı. İşte kesinleşen 2 aylık zam oranı!

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Ocak 2027 emekli maaşları sil baştan değişti: SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2 aylık kesinleşen zam oranı.

Ocak 2027 emekli maaşları sil baştan değişti: SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2 aylık kesinleşen zam oranı.

6 aylık enflasyon verilerine göre zam alan emeklilerin merakla beklediği rakamlar açıklandı. TÜİK'in duyurusuyla birlikte Ağustos 2026 enflasyon verileri belli oldu. Temmuz ayında maaş zammı alan emekliler şimdi de Ocak 2027'yi bekliyor. Yılda iki kez zam alan emekliler, yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. 

Emekli zammı ne kadar olacak?

Ağustos enflasyon rakamlarıyla emeklinin 2 aylık zam oranı da netleşti. Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 ve ağustos enflasyonunun yüzde 1,84 olarak açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 aylık zam oran yüzde 3,65 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise toplu sözleşme zam oranına ek olarak hesaplanan enflasyon farkı ile belirleniyor. 2027 yılının ilk yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7’lik bir zam artışı masada yer alıyor.

Memurların enflasyon farkı elde edebilmesi için yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyonun, bir önceki dönem verilen toplu sözleşme zammını aşması şartı var. Mevcut 2 aylık yüzde 3,65'lik enflasyon, henüz memurlar açısından bir enflasyon farkı oluşturmuş değil. Memur ve memur emeklilerinin fark alabilmesi için önümüzdeki 4 ayda toplamda yüzde 3,23’ün üzerinde ek bir enflasyon artışının gerçekleşmesi gerekiyor.

Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?

Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?

Ocak 2027’de maaşlara yansıyacak nihai zam oranının belirlenebilmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor. Emekliler, yılın ikinci 6 ayında gerçekleşen toplam enflasyon oranı kadar doğrudan zam alma hakkına sahip.

TÜİK, 3 Ocak 2027 tarihinde Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Son veriyle birlikte 6 aylık tablo tamamlanacak ve tüm emekliler ile memurların yeni yılda alacağı zam oranları resmiyet kazanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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