SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisinin 2 Aylık Kesinleşen Zam Oranı!

6 aylık enflasyon verilerine göre zam alan emeklilerin merakla beklediği rakamlar açıklandı. TÜİK'in duyurusuyla birlikte Ağustos 2026 enflasyon verileri belli oldu. Temmuz ayında maaş zammı alan emekliler şimdi de Ocak 2027'yi bekliyor. Yılda iki kez zam alan emekliler, yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor.

Emekli zammı ne kadar olacak?

Ağustos enflasyon rakamlarıyla emeklinin 2 aylık zam oranı da netleşti. Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 1,78 ve ağustos enflasyonunun yüzde 1,84 olarak açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 aylık zam oran yüzde 3,65 oldu.