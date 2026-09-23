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1981 Yılından Beri Türkiye'de Olan Dev Banka İçin İflas Süreci Başladı

1981 Yılından Beri Türkiye'de Olan Dev Banka İçin İflas Süreci Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 15:37
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki faaliyet izni kaldırılan İran merkezli Bank Mellat için hukuki ve finansal süreç yeni bir aşamaya taşındı. Bankanın yönetim ve denetimini üstlenen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kurum nezdinde yürütülecek tasfiye sürecinin resmi olarak başlatıldığını kamuoyuna ilan etti.

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44 yıllık dev bankanın faaliyet izni sonlandırılmıştı.

44 yıllık dev bankanın faaliyet izni sonlandırılmıştı.

BDDK’nın 18 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet izni sonlandırılmıştı. 19 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kararın ardından, 1982 yılından bu yana Türkiye’de finansal hizmet sunan bankanın denetimi tamamen TMSF denetimine geçti.

1981 yılından beri Türkiye'de: Banka için iflas süreci başladı.

1981 yılından beri Türkiye'de: Banka için iflas süreci başladı.

TMSF tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, Bank Mellat bünyesindeki sigortaya tabi mevduatların ödenmesine ilişkin hazırlıkların yapıldığı bildirildi. Kanuni süreç gereğince, sigorta kapsamındaki mevduatların hak sahiplerine ödenmesinin hemen ardından bankanın ilgili mahkemeden doğrudan iflası talep edilecek.

Sürecin bundan sonraki işleyişine dair detayları paylaşan TMSF, yetkili mahkeme tarafından iflas kararı verilmesi halinde tasfiye işlemlerinin iflas hükümleri çerçevesinde yürütüleceğini aktardı. Mahkemenin iflas yönünde karar vermemesi olasılığında ise alternatif bir mekanizma devreye girecek. Bu durumda kurum, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyesine yönelik standart kurallarına bağlı kalmaksızın, iradi tasfiye prosedürünü doğrudan kendi bünyesinde tamamlayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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