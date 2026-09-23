1981 Yılından Beri Türkiye'de Olan Dev Banka İçin İflas Süreci Başladı

TMSF tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, Bank Mellat bünyesindeki sigortaya tabi mevduatların ödenmesine ilişkin hazırlıkların yapıldığı bildirildi. Kanuni süreç gereğince, sigorta kapsamındaki mevduatların hak sahiplerine ödenmesinin hemen ardından bankanın ilgili mahkemeden doğrudan iflası talep edilecek.

Sürecin bundan sonraki işleyişine dair detayları paylaşan TMSF, yetkili mahkeme tarafından iflas kararı verilmesi halinde tasfiye işlemlerinin iflas hükümleri çerçevesinde yürütüleceğini aktardı. Mahkemenin iflas yönünde karar vermemesi olasılığında ise alternatif bir mekanizma devreye girecek. Bu durumda kurum, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyesine yönelik standart kurallarına bağlı kalmaksızın, iradi tasfiye prosedürünü doğrudan kendi bünyesinde tamamlayacak.