1981 Yılından Beri Türkiye'de Olan Dev Banka İçin İflas Süreci Başladı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki faaliyet izni kaldırılan İran merkezli Bank Mellat için hukuki ve finansal süreç yeni bir aşamaya taşındı. Bankanın yönetim ve denetimini üstlenen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kurum nezdinde yürütülecek tasfiye sürecinin resmi olarak başlatıldığını kamuoyuna ilan etti.
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44 yıllık dev bankanın faaliyet izni sonlandırılmıştı.
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1981 yılından beri Türkiye'de: Banka için iflas süreci başladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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