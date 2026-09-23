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Uğur Dündar'dan Fon Soruşturması Çıkışı: Tutuklanan Alkin Kardeşlerin Babasını Hatırlattı

Uğur Dündar'dan Fon Soruşturması Çıkışı: Tutuklanan Alkin Kardeşlerin Babasını Hatırlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.09.2026 - 15:10
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Gazeteci Uğur Dündar, fon soruşturması kapsamında tutuklanan ekonomistler Emre ve Kerem Alkin'in babası Prof. Dr. Erdoğan Alkin'in, yıllar önce rüşvet skandalıyla sarsılan Emlakbank'ta Engin Civan döneminin yönetim kurulunda yer aldığını hatırlattı. Dündar'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı.

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Uğur Dündar: "Prof. Dr. Erdoğan Alkin de Civan'ın yönetim kurulu üyesiydi!"

Uğur Dündar: "Prof. Dr. Erdoğan Alkin de Civan'ın yönetim kurulu üyesiydi!"

Arena programıyla Türkiye'nin en ses getiren yolsuzluk dosyalarından birini gün yüzüne çıkaran Uğur Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımla fon soruşturmasına bambaşka bir pencereden baktı.

Dündar, Arena ekibi olarak Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan'ın İsviçre'deki gizli rüşvet hesabını ortaya çıkardıkları günlere atıf yaptı. Dündar'a göre o dönem Civan'ın yönetim kurulunda görev yapan isimlerden biri, bugün tutuklanan Emre ve Kerem Alkin'in babası Prof. Dr. Erdoğan Alkin'di.

Paylaşımda Erdoğan Alkin'e yönelik doğrudan bir suçlama bulunmuyor. Dündar, iki farklı dönem arasındaki bu bağlantıyı hatırlatmakla yetindi. Ancak mesaj, fon soruşturmasının ülke gündemine oturduğu bir günde gelince kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Uğur Dündar'ın paylaşımı👇🏻

Uğur Dündar'ın paylaşımı👇🏻
twitter.com

Fon soruşturmasında Tera ve Pusula yöneticileriyle birlikte Alkin kardeşler de tutuklandı.

Fon soruşturmasında Tera ve Pusula yöneticileriyle birlikte Alkin kardeşler de tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün yanı sıra Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin de yer alıyor.

Soruşturma, bazı yatırım fonlarının yatırımcılardan gelen geri ödeme taleplerini karşılamakta zorlanmasının ardından başlatıldı. Dosyada Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler şirketlerinin mali hareketleri inceleniyor. Başsavcılığın açıklamasına göre toplam 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emre ve Kerem Alkin, uzun yıllardır televizyon programları ve köşe yazılarıyla tanınan iki ekonomist. Kerem Alkin daha önce Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi olarak görev yapmış, Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulunda da bulunmuştu. Kardeşlerin tutuklanması, soruşturmanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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