Uğur Dündar'dan Fon Soruşturması Çıkışı: Tutuklanan Alkin Kardeşlerin Babasını Hatırlattı
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Gazeteci Uğur Dündar, fon soruşturması kapsamında tutuklanan ekonomistler Emre ve Kerem Alkin'in babası Prof. Dr. Erdoğan Alkin'in, yıllar önce rüşvet skandalıyla sarsılan Emlakbank'ta Engin Civan döneminin yönetim kurulunda yer aldığını hatırlattı. Dündar'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı.
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Uğur Dündar: "Prof. Dr. Erdoğan Alkin de Civan'ın yönetim kurulu üyesiydi!"
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Uğur Dündar'ın paylaşımı👇🏻
Fon soruşturmasında Tera ve Pusula yöneticileriyle birlikte Alkin kardeşler de tutuklandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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