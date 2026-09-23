Uğur Dündar'dan Fon Soruşturması Çıkışı: Tutuklanan Alkin Kardeşlerin Babasını Hatırlattı

Arena programıyla Türkiye'nin en ses getiren yolsuzluk dosyalarından birini gün yüzüne çıkaran Uğur Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımla fon soruşturmasına bambaşka bir pencereden baktı.

Dündar, Arena ekibi olarak Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan'ın İsviçre'deki gizli rüşvet hesabını ortaya çıkardıkları günlere atıf yaptı. Dündar'a göre o dönem Civan'ın yönetim kurulunda görev yapan isimlerden biri, bugün tutuklanan Emre ve Kerem Alkin'in babası Prof. Dr. Erdoğan Alkin'di.

Paylaşımda Erdoğan Alkin'e yönelik doğrudan bir suçlama bulunmuyor. Dündar, iki farklı dönem arasındaki bu bağlantıyı hatırlatmakla yetindi. Ancak mesaj, fon soruşturmasının ülke gündemine oturduğu bir günde gelince kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.