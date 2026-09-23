article/comments
article/share
Haberler
TV
Susuz Yaz Daha Sete Çıkmadan Oyuncu Değişikliği Yaşandı, O Role Başka İsim Geldi

Susuz Yaz Daha Sete Çıkmadan Oyuncu Değişikliği Yaşandı, O Role Başka İsim Geldi

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 15:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D'nin yeni sezon dizisi Susuz Yaz'da, daha kamera karşısına geçilmeden dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Bir karakter için el sıkışan oyuncunun yeri değişti, o role bambaşka bir isim geldi!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Susuz Yaz'da Musa rolünün yeni sahibi Veliaht'ın Ziver'i Ufkum Kalaoğlu oldu.

Susuz Yaz'da Musa rolünün yeni sahibi Veliaht'ın Ziver'i Ufkum Kalaoğlu oldu.

Ay Yapım imzalı dizinin okuma provası 24 Eylül Perşembe günü yapılacak. Provadan bir gün önce kadroya dahil olan isim Ufkum Kalaoğlu oldu. Kalaoğlu, geçen sezon Veliaht dizisinde 'Ziver' karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Oyuncu son olarak MGX Film'in HBO için çektiği 'İnsanlar' projesinde 'Umut' karakterine hayat verdi. Susuz Yaz'da ise Musa karakterini canlandıracak.

Musa için el sıkışan Kemal Burak Alper'in rolü değişti, ödüllü oyuncu artık Arap Cevri olacak.

Musa için el sıkışan Kemal Burak Alper'in rolü değişti, ödüllü oyuncu artık Arap Cevri olacak.

Birkaç hafta önce Susuz Yaz'da Musa karakteri için anlaşılan isim Kemal Burak Alper'di. Alper, 45. İstanbul Film Festivali'nde 'Ölü Köpekler Isırmaz' filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı. Son gelişmeyle birlikte Alper, dizideki Arap Cevri rolüne kaydırıldı. Yani oyuncu projeden ayrılmadı, yalnızca kadrodaki yeri değişti. Rol dağılımındaki bu hamle, dizinin sete çıkmasına sayılı günler kala geldi.

Susuz Yaz, ekim ayının ilk haftasında Adana'da sete çıkıyor.

Susuz Yaz, ekim ayının ilk haftasında Adana'da sete çıkıyor.

Necati Cumalı'nın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Sema Ergenekon yazıyor, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Çekimler ise ekim ayının ilk haftasında Adana'da yapılacak.

Hikâye, 1970'lerde bir su kaynağı yüzünden karşı karşıya gelen iki kardeşi anlatıyor. Başrollerde Osman karakteriyle Mert Ramazan Demir, Bahar karakteriyle Lizge Cömert yer alıyor. Hasan'a ise Batuhan Bozkurt Yüzgüleç hayat veriyor.

Öte yandan kadro yaz boyunca neredeyse her hafta genişledi. Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Meriç Rakalar (Müslüm), Begüm Akkaya (Dilan), Şirin Sultan Saldamlı (Fatma) ve Kayra Zabcı (Gülşen) da dizinin oyuncuları arasında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın