Susuz Yaz Daha Sete Çıkmadan Oyuncu Değişikliği Yaşandı, O Role Başka İsim Geldi
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Kanal D'nin yeni sezon dizisi Susuz Yaz'da, daha kamera karşısına geçilmeden dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Bir karakter için el sıkışan oyuncunun yeri değişti, o role bambaşka bir isim geldi!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Susuz Yaz'da Musa rolünün yeni sahibi Veliaht'ın Ziver'i Ufkum Kalaoğlu oldu.
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Musa için el sıkışan Kemal Burak Alper'in rolü değişti, ödüllü oyuncu artık Arap Cevri olacak.
Susuz Yaz, ekim ayının ilk haftasında Adana'da sete çıkıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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