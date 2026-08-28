Kanal D'nin "Susuz Yaz" Dizisinde Kadın Başrol Sonunda Belli Oldu!
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Türk sinemasının en önemli eserlerinden Susuz Yaz dizi oluyor. Mert Ramazan Demir'in erkek başrol oyuncusu olduğu Susuz Yaz'ın kadın başrolünün kim olacağı merak ediliyordu. Mert Ramazan Demir'in partneri sonunda açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, bu kez dizi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Genç oyuncu Lizge Cömert, Susuz Yaz'ın kadın başrolü oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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