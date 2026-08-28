article/comments
article/share
Haberler
TV
Kanal D'nin "Susuz Yaz" Dizisinde Kadın Başrol Sonunda Belli Oldu!

Kanal D'nin "Susuz Yaz" Dizisinde Kadın Başrol Sonunda Belli Oldu!

yerli dizi Mert Ramazan Demir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.08.2026 - 16:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk sinemasının en önemli eserlerinden Susuz Yaz dizi oluyor. Mert Ramazan Demir'in erkek başrol oyuncusu olduğu Susuz Yaz'ın kadın başrolünün kim olacağı merak ediliyordu. Mert Ramazan Demir'in partneri sonunda açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, bu kez dizi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Susuz Yaz, bu kez dizi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Mert Ramazan Demir'in erkek başrolünde yer alacağı projede uzun süredir merak edilen kadın başrol oyuncusu sonunda belli oldu. Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanacak Susuz Yaz dizisinde, 1963 yapımı filmde Hülya Koçyiğit'in hayat verdiği Bahar karakterini kimin canlandıracağı merak konusuydu. Rol için ünlü ve genç birçok isimle yapılan görüşmelerin ardından karar verildi.

Genç oyuncu Lizge Cömert, Susuz Yaz'ın kadın başrolü oldu.

Genç oyuncu Lizge Cömert, Susuz Yaz'ın kadın başrolü oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Lizge Cömert, Susuz Yaz'ın yeni Bahar'ı oldu. Lizge Cömert, dizide Mert Ramazan Demir'le başrolü paylaşacak. Ay Yapım'ın Kanal D için hazırladığı dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken senaryosunu Sema Ergenekon kaleme alacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın