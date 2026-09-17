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113 Kilodan 62 Kiloya Düştü: Hayalindeki Gelinlik İçin 9 Ayda Değişti

113 Kilodan 62 Kiloya Düştü: Hayalindeki Gelinlik İçin 9 Ayda Değişti

Diyet Düğün
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 01:53
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İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki makyöz Emilie Heeks, 2024'ün sonunda aldığı evlilik teklifinin ardından hayalindeki gelinliği giyebilmek için harekete geçti. O süreçte, 113 kilo olan genç kadın, sadece 9 ayda 51 kilo verdi.

İşte detaylar.

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Kahvaltıyı Atlıyor, Akşamları Paket Yemek Söylüyordu

Kahvaltıyı Atlıyor, Akşamları Paket Yemek Söylüyordu

Emilie, en kilolu döneminde 17 stone 12 pound, yani yaklaşık 113 kilo ağırlığındaydı; 22 beden (Türkiye'de kullanılan kalıplara göre 50 beden) kıyafetler ve XXL tişörtler giyiyordu. Yıllardır kilosuyla mücadele eden genç kadın, ülseratif kolit teşhisinin ardından daha da fazla kilo aldı.

Yemek Düzenini Ollie de Etkiledi!

Genç kadın, yeme alışkanlıklarının kontrolden çıkmasında 2016'da tanıştığı Ollie'nin de payı olduğunu belirtiyor. Ragbi oynayan ve iştahlı biri olan Ollie ile sürekli porsiyonlarını büyüttüğünü anlatan Emilie, nişanlısı bu kalorileri antrenmanlarda yakarken kendisinin yakamadığını ve bunun psikolojisini bozduğunu söylüyor.

Beslenme düzeni oldukça düzensiz olan Emilie, sabahları çoğu zaman kahvaltıyı atlıyor, işe giderken sadece baconlu bir sandviç ve kahveyle idare ediyordu. Öğle yemeğinde tavuklu börek ve patates kızartması yiyen Emilie, akşamları ise sık sık Çin yemeği, pizza ya da köri söylüyor, yanında da kola içiyordu.

Bir noktada kısır bir döngüye giren genç kadın; kilosuyla sürekli mücadele ettiğini ama bir süre sonra zaten bu kadar kilolu olduğu için menüdeki en kalorili şeyi de yiyebileceğini düşünmeye başladığını söylüyor.

Hayali İçin 9 Ayda 51 Kilo Verdi

Hayali İçin 9 Ayda 51 Kilo Verdi

2024'ün sonunda nişanlısı Ollie'nin evlilik teklifinin ardından düğün gününe kadar hayalindeki gelinliğe girmeyi hedefleyen Emilie, Ocak 2025'te İngiltere'de popüler bir zayıflama topluluğu olan Slimming World'e katıldı.

Zayıflama iğnesi veya diyet hapı kullanmak istemeyen genç kadın, beslenme düzenini değiştirmeye karar verdi. Dokuz ayın sonunda 8 stone, yani yaklaşık 51 kilo veren Emilie'nin kilosu 9 stone 12 pounda, yaklaşık 62 kiloya düştü. Beden ölçüsü ise 36'ya geriledi.

Emilie, Ekim 2025'te hedef kilosuna ulaştı ve Mayıs 2026'da Ollie ile yaptığı düğüne kadar kilosunu korudu.

Yeni düzeninde sevdiği yiyecekleri tamamen bırakmak yerine daha sağlıklı versiyonlarını hazırlamaya başlayan Emilie, yemeklerini evde sıfırdan pişirdiğini söylüyor.

Artık Koşuyor, Sosyalleşmekten Kaçmıyor!

Artık Koşuyor, Sosyalleşmekten Kaçmıyor!

Kilo verme sürecinde spora da başlayan Emilie, daha önce egzersiz yapmayı sevmediğini ancak yaklaşık 32 kilo verdikten sonra koşmaya başladığını anlatıyor.

Şimdi haftada üç veya dört kez koşan genç kadın, haftada 20 kilometreye kadar mesafe kat ediyor. Hafta sonlarında ise eşi Ollie ile yürüyüş ve doğa yürüyüşleri yapıyor.

Kilo verdikten sonra sosyal hayatının da değiştiğini söyleyen Emilie, daha önce sosyal ortamlarda saklandığını ancak artık dışarı çıkmaya çok daha istekli olduğunu belirtiyor. Ollie'nin de kendisiyle gurur duyduğunu ve birlikte daha fazla yürüyüş yaptıklarını anlatıyor.

Düğün fotoğraflarına baktığında yaşadığı değişime hâlâ inanamadığını söyleyen Emilie, düğün gününün kendisine büyük bir özgüven verdiğini belirtiyor. Genç kadın, artık kilo verme sürecini saklamadığını ve yaşadığı değişimi herkesle paylaşmak istediğini söylüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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