113 Kilodan 62 Kiloya Düştü: Hayalindeki Gelinlik İçin 9 Ayda Değişti

Emilie, en kilolu döneminde 17 stone 12 pound, yani yaklaşık 113 kilo ağırlığındaydı; 22 beden (Türkiye'de kullanılan kalıplara göre 50 beden) kıyafetler ve XXL tişörtler giyiyordu. Yıllardır kilosuyla mücadele eden genç kadın, ülseratif kolit teşhisinin ardından daha da fazla kilo aldı.

Yemek Düzenini Ollie de Etkiledi!

Genç kadın, yeme alışkanlıklarının kontrolden çıkmasında 2016'da tanıştığı Ollie'nin de payı olduğunu belirtiyor. Ragbi oynayan ve iştahlı biri olan Ollie ile sürekli porsiyonlarını büyüttüğünü anlatan Emilie, nişanlısı bu kalorileri antrenmanlarda yakarken kendisinin yakamadığını ve bunun psikolojisini bozduğunu söylüyor.

Beslenme düzeni oldukça düzensiz olan Emilie, sabahları çoğu zaman kahvaltıyı atlıyor, işe giderken sadece baconlu bir sandviç ve kahveyle idare ediyordu. Öğle yemeğinde tavuklu börek ve patates kızartması yiyen Emilie, akşamları ise sık sık Çin yemeği, pizza ya da köri söylüyor, yanında da kola içiyordu.

Bir noktada kısır bir döngüye giren genç kadın; kilosuyla sürekli mücadele ettiğini ama bir süre sonra zaten bu kadar kilolu olduğu için menüdeki en kalorili şeyi de yiyebileceğini düşünmeye başladığını söylüyor.