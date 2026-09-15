226 Kilodan 83 Kiloya Düştü: 143 Kilo Verince Hayatı Değişti

Diyabet tanısının ardından hayatında büyük bir değişikliğe giden Varner, düşük karbonhidratlı, düşük şekerli ve yüksek proteinli bir beslenme düzenine geçti. Bunun yanında kendisine kilo verme iğnesi de reçete edildi.

Bu değişikliklerin ardından 11 ay içinde yaklaşık 13 stone, yani 82 kilo verdi. Mayıs 2025'e gelindiğinde 21 stone 12 pounda, yaklaşık 138 kiloya kadar düştü. Ancak Varner'ın kilo verme süreci burada bitmedi.

İlk kilo kaybının ardından SADI-S adı verilen bir obezite ameliyatı geçirdi. Mide küçültme ile bağırsak bypassını bir araya getiren operasyonun ardından yaklaşık 8,5 stone, yani 54 kilo daha verdi.

Kilo kaybı yalnızca tartıdaki rakamı değiştirmedi. Varner, yıllar sonra günlük hayatta daha önce yapamadığı pek çok şeyi yapabildiğini söylüyor.

Bu yıl eşi Matthew ile birlikte lunaparka giden Varner, yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez lunapark trenine binebildi. Daha önce koltuğa sığamadığı için binemediği trende bu kez yerini alabildi. Eşinin onu artık kucağına kaldırabilmesi de Varner için kilo kaybının en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.

Özel Hayatı da Değişti!

Eşiyle ilişkisinin kilo aldığı dönemde de devam ettiğini belirten Varner, kilo verdikten sonra cinsel hayatının farklılaştığını söyledi. Bunun nedenini ise daha fazla enerjisinin olmasıyla açıklıyor.

Yaklaşık 143 kilo vermesine rağmen Varner'ın değişime alışması ise her zaman kolay olmuyor. Vücudunda yaklaşık 18 kilo gevşek deri kaldığını ve zaman zaman aynaya baktığında hâlâ eski bedenini gördüğünü söylüyor.