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226 Kilodan 83 Kiloya Düştü: 143 Kilo Verince Hayatı Değişti

226 Kilodan 83 Kiloya Düştü: 143 Kilo Verince Hayatı Değişti

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 15:56 Son Güncelleme: 15.09.2026 - 16:04
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ABD'li Jasmine Varner, 226 kiloya ulaştığı dönemde aldığı diyabet tanısının ardından hayatını değiştirmeye karar verdi. Yaklaşık 143 kilo veren Varner, kilo kaybıyla birlikte günlük yaşamında ve özel hayatında yaşadığı değişimleri The Sun'a anlattı. 

İşte detaylar.

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Günde 10 Bin Kalori Tüketiyordu

Günde 10 Bin Kalori Tüketiyordu

Oklahoma'da yaşayan Jasmine Varner, 2024 yılında 30 yaşına girmeden hemen önce tip 2 diyabet tanısı aldı. O dönemde 35 stone 7 pounda, yani yaklaşık 226 kiloya ulaşmıştı. Diyabet teşhisiyle birlikte kilo vermesi gerektiğini fark eden Varner, sağlığıyla ilgili ciddi endişeler yaşamaya başladı.

Varner, kilo vermeden önce özellikle geceleri uzun saatler boyunca yemek yediğini ve günlük tüketiminin yaklaşık 9-10 bin kaloriyi bulduğunu söyledi. Üstelik haftada üç kez gittiği açık büfe Çin restoranında her seferinde dört ya da beş tepeleme tabak yemek yiyordu. Şeker tüketimi de oldukça yüksekti; haftada yaklaşık 10 paket şekerleme tükettiğini anlattı.

143 Kilo Verdi: 15 Yıl Sonra İlk Kez Lunapark Trenine Bindi!

143 Kilo Verdi: 15 Yıl Sonra İlk Kez Lunapark Trenine Bindi!

Diyabet tanısının ardından hayatında büyük bir değişikliğe giden Varner, düşük karbonhidratlı, düşük şekerli ve yüksek proteinli bir beslenme düzenine geçti. Bunun yanında kendisine kilo verme iğnesi de reçete edildi.

Bu değişikliklerin ardından 11 ay içinde yaklaşık 13 stone, yani 82 kilo verdi. Mayıs 2025'e gelindiğinde 21 stone 12 pounda, yaklaşık 138 kiloya kadar düştü. Ancak Varner'ın kilo verme süreci burada bitmedi.

İlk kilo kaybının ardından SADI-S adı verilen bir obezite ameliyatı geçirdi. Mide küçültme ile bağırsak bypassını bir araya getiren operasyonun ardından yaklaşık 8,5 stone, yani 54 kilo daha verdi.

Kilo kaybı yalnızca tartıdaki rakamı değiştirmedi. Varner, yıllar sonra günlük hayatta daha önce yapamadığı pek çok şeyi yapabildiğini söylüyor.

Bu yıl eşi Matthew ile birlikte lunaparka giden Varner, yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez lunapark trenine binebildi. Daha önce koltuğa sığamadığı için binemediği trende bu kez yerini alabildi. Eşinin onu artık kucağına kaldırabilmesi de Varner için kilo kaybının en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.

Özel Hayatı da Değişti! 

Eşiyle ilişkisinin kilo aldığı dönemde de devam ettiğini belirten Varner, kilo verdikten sonra cinsel hayatının farklılaştığını söyledi. Bunun nedenini ise daha fazla enerjisinin olmasıyla açıklıyor. 

Yaklaşık 143 kilo vermesine rağmen Varner'ın değişime alışması ise her zaman kolay olmuyor. Vücudunda yaklaşık 18 kilo gevşek deri kaldığını ve zaman zaman aynaya baktığında hâlâ eski bedenini gördüğünü söylüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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