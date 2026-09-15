226 Kilodan 83 Kiloya Düştü: 143 Kilo Verince Hayatı Değişti
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Günde 10 Bin Kalori Tüketiyordu
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143 Kilo Verdi: 15 Yıl Sonra İlk Kez Lunapark Trenine Bindi!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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