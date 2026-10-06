'Şakkadanak' Çıkışıyla Tanınan Necmettin Batırel'den Fatma Betül Sayan Kaya Yorumu

Necmettin Batırel, 29 Eylül 2026'da X'te yaptığı paylaşımda eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın 'benim tavsiyemi dinlediğini' yazdı. Batırel, çiftin fondan elde ettikleri yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabına aktararak iade ettiğini belirtti ve paylaşımını 'Bravo' ifadesiyle bitirdi.

Haberlere göre çift, nisan ayında yaklaşık 163 milyon liralık yatırımla Özata Denizcilik hisselerini almış, eylülde bu hisseleri satarak yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira elde etmişti. Kaya, soruşturmanın ardından partideki görevlerinden istifa etmişti.

Batırel'in adı, bir televizyon programında dolar kuru üzerine konuşurken kullandığı 'şakkadanak 10 milyar dolar satarım' sözüyle ve ekonomi yorumlarıyla tanınıyor.