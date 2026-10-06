'Şakkadanak' Çıkışıyla Tanınan Necmettin Batırel'den Fatma Betül Sayan Kaya Yorumu
Ekonomist Necmettin Batırel, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın fondan elde ettikleri kazancı iade etmesine X hesabından yorum yaptı. Yıllar önce bir televizyon programında 'şakkadanak 10 milyar dolar satarım' sözüyle akıllara kazınan Batırel, çiftin iadeyi kendi tavsiyesi üzerine yaptığını öne sürdü. Kaya ve eşi, Özata Denizcilik hisselerinden elde ettikleri paranın Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına aktarıldığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Sonraki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle ana para dışındaki kısmın TMSF'nin gönüllü iade hesabına yatırıldığı bildirildi. Batırel'in paylaşımı, iadenin kapsamına dair süren tartışmanın ortasında geldi.
Batırel, çiftin iadeyi kendi tavsiyesiyle yaptığını öne sürüp "Bravo" dedi
Tepki gösteren kullanıcıya "çaldığını geri verdi" diye yanıt verdi
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