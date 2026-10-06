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'Şakkadanak' Çıkışıyla Tanınan Necmettin Batırel'den Fatma Betül Sayan Kaya Yorumu

'Şakkadanak' Çıkışıyla Tanınan Necmettin Batırel'den Fatma Betül Sayan Kaya Yorumu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 16:45
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Ekonomist Necmettin Batırel, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın fondan elde ettikleri kazancı iade etmesine X hesabından yorum yaptı. Yıllar önce bir televizyon programında 'şakkadanak 10 milyar dolar satarım' sözüyle akıllara kazınan Batırel, çiftin iadeyi kendi tavsiyesi üzerine yaptığını öne sürdü. Kaya ve eşi, Özata Denizcilik hisselerinden elde ettikleri paranın Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına aktarıldığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Sonraki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle ana para dışındaki kısmın TMSF'nin gönüllü iade hesabına yatırıldığı bildirildi. Batırel'in paylaşımı, iadenin kapsamına dair süren tartışmanın ortasında geldi.

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Batırel, çiftin iadeyi kendi tavsiyesiyle yaptığını öne sürüp "Bravo" dedi

Batırel, çiftin iadeyi kendi tavsiyesiyle yaptığını öne sürüp "Bravo" dedi
twitter.com

Necmettin Batırel, 29 Eylül 2026'da X'te yaptığı paylaşımda eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın 'benim tavsiyemi dinlediğini' yazdı. Batırel, çiftin fondan elde ettikleri yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabına aktararak iade ettiğini belirtti ve paylaşımını 'Bravo' ifadesiyle bitirdi.

Haberlere göre çift, nisan ayında yaklaşık 163 milyon liralık yatırımla Özata Denizcilik hisselerini almış, eylülde bu hisseleri satarak yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira elde etmişti. Kaya, soruşturmanın ardından partideki görevlerinden istifa etmişti.

Batırel'in adı, bir televizyon programında dolar kuru üzerine konuşurken kullandığı 'şakkadanak 10 milyar dolar satarım' sözüyle ve ekonomi yorumlarıyla tanınıyor.

Tepki gösteren kullanıcıya "çaldığını geri verdi" diye yanıt verdi

Tepki gösteren kullanıcıya "çaldığını geri verdi" diye yanıt verdi
twitter.com

Batırel'in paylaşımına yanıt veren bir kullanıcı, 'Ne yani çalan hırsıza bravo mu dicez. Kafan mı güzel' diyerek tepki gösterdi. Batırel de bu yoruma, 'ama çaldığını geri verdi.. hırsızın da namuslusu bu işte' sözleriyle karşılık verdi.

Tartışmanın merkezinde iadenin tutarı ve hukuki dayanağı var. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre haksız kazancın iki katının ödenmesi, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmanın koşulu olarak anılıyor. Muhalefetten YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iki katının ödenmesi gerektiğini savunarak yapılan ödemeyi yetersiz buldu.

Sonraki haberlere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izin vermesinin ardından Kaya ve eşi, TMSF'nin gönüllü iade hesabına ana para dışındaki kısmı yatırdı. Aktarılan tutarın yaklaşık 1 milyar 860 milyon lira olduğu bildirildi. SPK'nın aradığı iki kat koşulunun karşılanıp karşılanmadığı ise tartışılmaya devam ediyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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