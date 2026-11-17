7 bölüm. Barda çalışan, komedyenlikte tutunamamış Donny, bir gün halini görüp acıdığı bir kadına ikramdan bir çay veriyor. O çay, yıllar sürecek bir takibin başlangıcı oluyor. Richard Gadd kendi yaşadıklarından uyarladığı diziyi hem yazdı hem başrolünde oynadı. 2024 Emmy'lerinde en iyi mini dizi ödülü bu yapımın oldu, Martha'yı canlandıran Jessica Gunning de yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı.