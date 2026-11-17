Başından Kalkmadan Bir Günde Bitirebileceğiniz Netflix'in En İyi Mini Dizileri
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Haftalarca yeni bölüm beklemekten sıkılanlar buraya! Bazı diziler başlarken bitişini de söylüyor, tek oturuşta ya da en geç bir hafta sonunda tükeniyor. Son beş yılda Netflix'e gelen, 4 ile 10 bölüm arasında kapanan en iyi mini dizileri sizin için seçtik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. Adolescence (2025)
2. Baby Reindeer (2024)
3. Ripley (2024)
4. Death by Lightning (2025)
5. Toxic Town (2025)
6. Eric (2024)
7. Sirens (2025)
8. Apple Cider Vinegar (2025)
9. The Fall of the House of Usher (2023)
10. Midnight Mass (2021)
11. Maid (2021)
12. Bodies (2023)
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