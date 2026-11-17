Bazı fotoğraflar ilk bakışta sıradan görünür ama hikâyesini öğrenince bir daha aklınızdan çıkmaz! Ünlü bir dolandırıcıdan fabrikada çalışan genç bir kadına, Kongo'daki Noel Baba'dan uçakta yemin eden başkana kadar birbirinden ilginç kareleri derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇