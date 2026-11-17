Hikâyelerini Öğrenince Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç 14 Tarihi Fotoğraf
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Bazı fotoğraflar ilk bakışta sıradan görünür ama hikâyesini öğrenince bir daha aklınızdan çıkmaz! Ünlü bir dolandırıcıdan fabrikada çalışan genç bir kadına, Kongo'daki Noel Baba'dan uçakta yemin eden başkana kadar birbirinden ilginç kareleri derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Bu fabrika işçisinin adı birkaç yıl sonra bütün dünyada Marilyn Monroe olarak anılacaktı.
2. Adını bir dolandırıcılık yöntemine veren adam: Charles Ponzi
3. Kenya'da tek karede yüzlerce fil!
4. Birleşmiş Milletler'de Suriye'nin isim plakası kaldırılırken
5. Rus İmparatorluğu'nda ot biçme molası, hem de renkli!
6. Üstü şeffaf kubbeli Ford: Klimasız yıllarda tekerlekli bir sera!
7. Kongo'da Noel Baba, BM cipinin ön koltuğunda
8. Yugoslavya'nın efsanevi lideri Tito, daha kimse onu tanımazken
9. Fidel Castro ile Muammer Kaddafi aynı gazeteye eğilmiş
10. Vietnam'a gönderilmeden önce annesiyle vedalaşan Güney Koreli asker
11. Kaçırılmaktan kurtulan Freddy Heineken ve şoförü Ab Doderer
12. Okinawa semasını çizgilerle dolduran uçaksavar mermileri
13. Kennedy konvoyu Dallas sokaklarında, suikastten dakikalar önce
14. Lyndon B. Johnson'ın uçakta yemin ettiği an
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