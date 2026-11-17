Sınav Kâğıdına Yazdıkları Cevaplarla Öğretmenlerini Bile Güldüren 13 Öğrenci
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sınav stresini hepimiz biliriz ama bazı öğrenciler o stresi bambaşka bir yaratıcılığa çeviriyor! ✍️ Cevabı bilmeyince boş bırakmak yerine kendi mantığıyla bir şeyler yazan öğrencileri derledik. Okurken bir yandan güleceksiniz, bir yandan da 'Aslında yanlış da değil' diyeceksiniz. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Föhn rüzgârlarını çizerek anlatması istenince saç kurutma makinesi çizen öğrenci
2. Fonksiyonun tersini yazın denince her şeyi ters yazan öğrenci
3. Kavimler Göçü'nün sonuçlarını soran öğretmene verilen en kısa cevap
4. Motorlu taşıt nedir? Taşa motor bağlarsın, motorlu taşıt olur!
5. Çokgenlerin adlarını yazarken kelimeleri kendisi icat eden öğrenci
6. Geometri sorusunun üstüne düşülen not: 'Kaynana naptın bize?'
7. Osmanlı ordusunu şema çizerek açıklayın denince savaş sahnesi çizen öğrenci
8. 'Ailenin reisi kimdir?' sorusuna gelen cevap: Annem
9. Kutucuklara HE ya da SHE yazın denince talimatı harfiyen uygulayan öğrenci
10. Kardeşlerden birinin saçı neden düz, diğerininki kıvırcık? Cevap: Saç düzleştirici
11. 'Bu zorlukları nasıl aştım?' sorusuna tek kelimelik cevap: Aşamadım
12. Hem etçil hem otçul canlılara 3 örnek: Çiftçiler, Ercan eniştem ve ben (ama bazen)
13. Olasılık sorusunda 'farfara' kelimesini görünce aklı şarkıya kayan öğrenci
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın