Sınav stresini hepimiz biliriz ama bazı öğrenciler o stresi bambaşka bir yaratıcılığa çeviriyor! ✍️ Cevabı bilmeyince boş bırakmak yerine kendi mantığıyla bir şeyler yazan öğrencileri derledik. Okurken bir yandan güleceksiniz, bir yandan da 'Aslında yanlış da değil' diyeceksiniz. Buyurun, beraber bakalım! 👇