Tuzlu Kahve'yle Geri Dönen Nebahat Çehre, Dizi Krizi Hakkında Sessizliğini Bozdu
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Dizi sektöründe büyüyen maliyet krizine Nebahat Çehre de sessiz kalmadı. Usta oyuncu, bazı dizilerde bölüm başına çok yüksek rakamlar alan oyuncuların ücretlerinde indirim yapması gerektiğini söyledi. Çehre, aynı sette çalışan emekçilerle bu isimlerin kazançları arasında haksızlık olduğunu vurguladı. Bu görüş, indirim talebine karşı çıkan pek çok meslektaşından ayrıştı.
KAYNAK: Magazin Burada
Nebahat Çehre, setlerde emekçilerle yıldızların ücretleri arasında haksızlık olduğunu söyledi.
Kanallar yüzde 25 tasarruf isterken bölüm maliyetleri 30 milyon liraya dayandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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