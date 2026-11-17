Yeşilçam'dan bu yana kamera önünden ayrılmayan Nebahat Çehre, son olarak Tuzlu Kahve'de Feryal karakterine hayat veriyor. Usta oyuncu, dizi sektöründe yaşanan krizin perde arkasına dair dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Magazin Burada'ya konuşan Çehre, sorunun önemli bir kısmını oyuncu ücretlerinde gördüğünü açıkça dile getirdi.

Çehre'ye göre bazı dizilerde bölüm başına çok yüksek rakamlar alan oyuncular var. Bu durum, aynı sette çalışan ekip açısından adaletsiz bir tablo yaratıyor.

Usta oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: 'Sette çalışan bir sürü emekçi var, onlarla aynı sette çalışan bazı oyuncuların aldıkları paralar bakımından haksızlık var. Çok yüksek rakamlar alan oyuncuların ücretlerinde indirim yapması gerekiyor.'