Dizi Sektöründe Ücret Krizi Büyüyor: Oyuncular Sendikası'ndan Açıklama Geldi!
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Dizi sektöründe ekonomik kriz, oyuncu ücretleri üzerinden yeni bir tartışmanın kapısını açtı. Yapımcıların oyunculardan indirim istediği haberlerinin ardından ünlü isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Tartışmaya katılan Oyuncular Sendikası ise yüksek ücret alan başrollerin hedef gösterilmesine karşı çıkarak sektörün çalışma ve gelir düzenine dikkat çekti.
Dizi sektöründeki ekonomik sıkıntılar, oyuncu ücretlerini yeniden gündeme taşıdı.
Ücret indirimi tartışmasına oyunculardan da itiraz geldi.
Oyuncular Sendikası, “Dizi sektöründeki krizin faturası oyunculara kesilemez” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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