Dizi Sektöründe Ücret Krizi Büyüyor: Oyuncular Sendikası'ndan Açıklama Geldi!

Oyuncular Sendikası da yayımladığı açıklamayla tartışmaya katıldı. Sektördeki daralmanın farkında olduklarını belirten sendika, yüksek ücret alan başrol oyuncularının hedef gösterilmesinin çözüm olmadığını vurguladı.

Açıklamada, oyuncu ücretlerinin yapımcılarla karşılıklı anlaşma sonucunda belirlendiği hatırlatıldı. Ücret dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesi gerektiği belirtilirken bunun sorumluluğunun, kendisine teklif edilen ücreti kabul eden oyunculara yüklenemeyeceği ifade edildi.

Sendika; uzun bölüm süreleri, artan prodüksiyon maliyetleri, yurt dışı satış gelirlerinin paylaşımı ve telif haklarının birlikte değerlendirilmesini istedi. Uzun çalışma saatleri, karşılığı ödenmeyen fazla mesailer, güvencesizlik ve kelepçe sözleşmeler de açıklamada sıralanan sorunlar arasındaydı.

İşler iyi giderken yaratılan değerin çalışanlarla paylaşılmadığını savunan sendika, kriz döneminde tek taraflı fedakarlık beklenmesine karşı çıktı. Çözüm için üretim modelinin, gelir dağılımının ve çalışma koşullarının birlikte ele alınması çağrısı yaptı.