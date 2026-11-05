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Dizi Sektöründe Ücret Krizi Büyüyor: Oyuncular Sendikası'ndan Açıklama Geldi!

Dizi Sektöründe Ücret Krizi Büyüyor: Oyuncular Sendikası'ndan Açıklama Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 16:20
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Dizi sektöründe ekonomik kriz, oyuncu ücretleri üzerinden yeni bir tartışmanın kapısını açtı. Yapımcıların oyunculardan indirim istediği haberlerinin ardından ünlü isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Tartışmaya katılan Oyuncular Sendikası ise yüksek ücret alan başrollerin hedef gösterilmesine karşı çıkarak sektörün çalışma ve gelir düzenine dikkat çekti.

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Dizi sektöründeki ekonomik sıkıntılar, oyuncu ücretlerini yeniden gündeme taşıdı.

Dizi sektöründeki ekonomik sıkıntılar, oyuncu ücretlerini yeniden gündeme taşıdı.

Ekranda reyting yarışı sürerken kamera arkasında bütçe hesapları konuşuluyor. Reklam gelirlerindeki düşüş ve yükselen yapım maliyetleri nedeniyle oyunculardan bölüm başı ücretlerinde indirime gitmelerinin istendiği haberleri, televizyon dünyasında tartışma yarattı.

Ücret indirimi tartışmasına oyunculardan da itiraz geldi.

Ücret indirimi tartışmasına oyunculardan da itiraz geldi.

İlker Aksum, oyunculardan indirim talep edilmesine açıkça karşı çıktı. Özge Özpirinçci, binlerce kişinin geçimini sağladığı bir sektörün sorunlarının yalnızca başrollerin ücretlerini düşürmesiyle çözülemeyeceğini belirtti.

Hazar Ergüçlü ise ücretlerden vazgeçmenin köklü bir çözüm getirip getirmeyeceğini sorgularken sektördeki işsizliğe dikkat çekti. Asena Tuğal da tartışmanın yıldız oyuncuların kazançlarına sıkışmasına itiraz ederek diğer oyuncuların yaşadığı zorlukları gündeme getirdi. Açıklamalarda öne çıkan ortak nokta, ekonomik sıkıntıların yalnızca oyuncu kaşeleri üzerinden değerlendirilmesine yönelik eleştiriydi.

Oyuncular Sendikası, “Dizi sektöründeki krizin faturası oyunculara kesilemez” dedi.

Oyuncular Sendikası, “Dizi sektöründeki krizin faturası oyunculara kesilemez” dedi.

Oyuncular Sendikası da yayımladığı açıklamayla tartışmaya katıldı. Sektördeki daralmanın farkında olduklarını belirten sendika, yüksek ücret alan başrol oyuncularının hedef gösterilmesinin çözüm olmadığını vurguladı.

Açıklamada, oyuncu ücretlerinin yapımcılarla karşılıklı anlaşma sonucunda belirlendiği hatırlatıldı. Ücret dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesi gerektiği belirtilirken bunun sorumluluğunun, kendisine teklif edilen ücreti kabul eden oyunculara yüklenemeyeceği ifade edildi.

Sendika; uzun bölüm süreleri, artan prodüksiyon maliyetleri, yurt dışı satış gelirlerinin paylaşımı ve telif haklarının birlikte değerlendirilmesini istedi. Uzun çalışma saatleri, karşılığı ödenmeyen fazla mesailer, güvencesizlik ve kelepçe sözleşmeler de açıklamada sıralanan sorunlar arasındaydı.

İşler iyi giderken yaratılan değerin çalışanlarla paylaşılmadığını savunan sendika, kriz döneminde tek taraflı fedakarlık beklenmesine karşı çıktı. Çözüm için üretim modelinin, gelir dağılımının ve çalışma koşullarının birlikte ele alınması çağrısı yaptı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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