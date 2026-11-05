Oğlunun Futbol Hayalini Anlatmıştı: Var mısın Yok musun'daki Nuriye İçin Ankaragücü Başkanı Harekete Geçti!
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Esra Erol'un sunduğu Var mısın Yok musun'un 45. bölümünde kutuların başına geçen Yozgatlı Nuriye Yazar, iki oğlunun geleceğini her şeyin önüne koyan kararıyla ekran başındakilerin gönlünü kazandı. Yarışmaya büyük ödül hayaliyle gelen genç annenin oğlu için kurduğu hayal ise stüdyonun dışına taşıp MKE Ankaragücü'ne kadar ulaştı. Bölümün yayınlandığı gece kulübün başkanı İlhami Alparslan'dan gelen paylaşım, Nuriye'nin hikâyesinin asıl sürprizi oldu.
Nuriye Yazar, Çekerek'te butik işleten ve iki oğlunu tek başına büyüten 33 yaşında bir anne.
Nuriye Yazar, bankanın 140 ve 305 bin TL'lik tekliflerini geri çevirip 610 bin TL'ye razı oldu.
Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, Nuriye Yazar'ın oğlunun futbol hayali için harekete geçeceğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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