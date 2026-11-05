Oğlunun Futbol Hayalini Anlatmıştı: Var mısın Yok musun'daki Nuriye İçin Ankaragücü Başkanı Harekete Geçti!

Büyük ödül hayali daha ilk turlarda sarsılmaya başladı, çünkü ilk üç turda tahtadan 5 milyon, 2 milyon ve 1 milyon TL'lik kutular birer birer gitti. Üçüncü turun sonunda bankanın masaya koyduğu 140 bin TL'yi hayallerine yetmediğini söyleyerek geri çeviren Nuriye, dördüncü turda son 5 milyon TL'nin de açılmasıyla büyük ödülden vazgeçmek zorunda kaldı. Annesi ve çocuklarıyla kurulan bağlantının ardından peş peşe mavi kutular açtırması stüdyoya yeniden umut getirirken, altıncı turda gelen 305 bin TL'lik teklifi de bu umutla reddetti. Yedinci tur öncesinde banka teklifi 610 bin TL'ye çıkardığında ise çocuklarının geleceğini riske atmak istemediğini söyleyerek 'varım' dedi. Merakla açılan kendi kutusundan yalnızca 5 TL çıkınca da 'İyi ki teklifi kabul etmişim' diyerek rahat bir nefes aldı.