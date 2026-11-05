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Oğlunun Futbol Hayalini Anlatmıştı: Var mısın Yok musun'daki Nuriye İçin Ankaragücü Başkanı Harekete Geçti!

Oğlunun Futbol Hayalini Anlatmıştı: Var mısın Yok musun'daki Nuriye İçin Ankaragücü Başkanı Harekete Geçti!

Atv Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 13:51
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Esra Erol'un sunduğu Var mısın Yok musun'un 45. bölümünde kutuların başına geçen Yozgatlı Nuriye Yazar, iki oğlunun geleceğini her şeyin önüne koyan kararıyla ekran başındakilerin gönlünü kazandı. Yarışmaya büyük ödül hayaliyle gelen genç annenin oğlu için kurduğu hayal ise stüdyonun dışına taşıp MKE Ankaragücü'ne kadar ulaştı. Bölümün yayınlandığı gece kulübün başkanı İlhami Alparslan'dan gelen paylaşım, Nuriye'nin hikâyesinin asıl sürprizi oldu.

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Nuriye Yazar, Çekerek'te butik işleten ve iki oğlunu tek başına büyüten 33 yaşında bir anne.

Nuriye Yazar, Çekerek'te butik işleten ve iki oğlunu tek başına büyüten 33 yaşında bir anne.

Var mısın Yok musun'un 45. bölümünde stüdyoya gülümseyerek giren Nuriye Yazar, Yozgat'ın Çekerek ilçesinden gelen 33 yaşında bir yarışmacı. 2023 yılında eşinden boşanan Nuriye, o günden bu yana iki oğluyla birlikte yaşıyor ve geçimini Çekerek'te işlettiği butikle sağlıyor. Sosyal medyada içerik de üreten genç girişimci, yarışmaya katılmadan önce yerel basına verdiği röportajda hedefinin 5 milyon TL'lik büyük ödül olduğunu, parayı çocuklarının geleceğine ve dükkânını büyütmeye harcamak istediğini anlatmıştı. Hemşehrilerinden destek isteyen Nuriye'nin bu büyük hayali, stüdyoda kutular açılmaya başladığı anda zorlu bir sınava dönüştü.

Nuriye Yazar, bankanın 140 ve 305 bin TL'lik tekliflerini geri çevirip 610 bin TL'ye razı oldu.

Nuriye Yazar, bankanın 140 ve 305 bin TL'lik tekliflerini geri çevirip 610 bin TL'ye razı oldu.

Büyük ödül hayali daha ilk turlarda sarsılmaya başladı, çünkü ilk üç turda tahtadan 5 milyon, 2 milyon ve 1 milyon TL'lik kutular birer birer gitti. Üçüncü turun sonunda bankanın masaya koyduğu 140 bin TL'yi hayallerine yetmediğini söyleyerek geri çeviren Nuriye, dördüncü turda son 5 milyon TL'nin de açılmasıyla büyük ödülden vazgeçmek zorunda kaldı. Annesi ve çocuklarıyla kurulan bağlantının ardından peş peşe mavi kutular açtırması stüdyoya yeniden umut getirirken, altıncı turda gelen 305 bin TL'lik teklifi de bu umutla reddetti. Yedinci tur öncesinde banka teklifi 610 bin TL'ye çıkardığında ise çocuklarının geleceğini riske atmak istemediğini söyleyerek 'varım' dedi. Merakla açılan kendi kutusundan yalnızca 5 TL çıkınca da 'İyi ki teklifi kabul etmişim' diyerek rahat bir nefes aldı.

Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, Nuriye Yazar'ın oğlunun futbol hayali için harekete geçeceğini açıkladı.

Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, Nuriye Yazar'ın oğlunun futbol hayali için harekete geçeceğini açıkladı.

Nuriye'nin eve götürdüğü 610 bin TL'nin hikâyesi stüdyoda bitmedi, çünkü bölümün ardından gelen paylaşım konuyu futbol dünyasına taşıdı. MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nuriye Hanım'ın yarışmadan kazanacağı parayla Ankara'ya taşınıp oğlunu Ankaragücü'nde futbol oynatmak istediğini öğrendiğini yazdı. Bir annenin evladı için kurduğu hayalde kulübün yer almasının kendilerini 'son derece mutlu ettiğini' belirten Alparslan, ertesi sabah Nuriye Yazar'a ulaşarak bu hayal için üzerlerine düşeni yapacaklarını duyurdu. Ocak 2026'da kulübün başına geçen Alparslan, atv ve Esra Erol'u da etiketlediği paylaşımını 'Bir çocuğun hayaline dokunabilmek, kazanılacak nice kupalardan daha kıymetlidir' sözleriyle noktaladı. Kulübün Nuriye Hanım'la yapacağı görüşmenin ardından genç annenin oğlu için nasıl bir adım atılacağı ise merakla bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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