Bir Zamanlar Ölülerle Neden Aile Fotoğrafı Çekiliyordu?
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19. yüzyılda yas tutan aileler, kaybettikleri yakınlarının yanına geçip son bir fotoğraf çektiriyordu. Ölüm sonrası fotoğrafçılık ya da anma portresi adı verilen gelenek, Viktorya döneminde Avrupa'da ve Amerika'da oldukça yaygındı. Antibiyotiklerin henüz bulunmadığı, salgınların ve bebek ölümlerinin sıradan sayıldığı bir çağda ölüm, evlerin içinde yaşanan bir şeydi. Bugün ürkütücü görünen fotoğraflar, o dönemin insanları için sevdiklerini hatırlamanın en değerli yoluydu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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