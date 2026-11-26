Fotoğraflarda ölüler çoğunlukla yatakta ya da tabutta, uyuyormuş gibi görünüyordu. Küçük çocuklar bazen annelerinin kucağına yerleştiriliyor, yetişkinler ara sıra elinde bir kitapla sandalyede gösteriliyordu. Kimi fotoğrafçılar boş bakışı yumuşatmak için negatifte rötuş yapıyor ya da kapalı göz kapaklarının üzerine göz bebeği çiziyordu.

İnternette dolaşan en yaygın hikayelerden biri, ölülerin özel sehpalarla ayakta durdurularak fotoğraflandığı yönünde. Mike Zohn, dönemin poz sehpasının bugünkü bir mikrofon ayağı kadar ince olduğunu ve bir cesedin ağırlığını taşıyamayacağını söylüyor. Sehpalar, uzun pozlama sırasında kıpırdamasınlar diye canlı insanların başını sabitlemek için kullanılıyordu.

Thanatos Arşivi'ni yöneten Jack Mord da sehpaların hiçbir zaman ölüleri ayakta tutmak için kullanılmadığını vurguluyor. Mord, fotoğrafta sehpanın ayağı görünüyorsa kişinin canlı olduğunun hemen anlaşılabileceğini belirtiyor. Zohn ise ölüleri canlıymış gibi gösterme çabasının da modern bir efsane olduğunu savunuyor.

Ölüm sonrası fotoğrafçılık ABD'de 1930'lara gelindiğinde yaygın bir gelenek olmaktan çıktı. Yas alışkanlıkları değişti, ölüm evlerden hastanelere taşındı ve bebek ölümleri azaldı. Yine de gelenek tamamen bitmedi, bugün de ölü doğan bebeklerin fotoğraflarını çeken kuruluşlar bulunuyor.