Sayısız Meme'e Malzeme Olan Çığlık Tablosunun Ardındaki Acı Hikaye
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Edvard Munch'un Çığlık adlı eseri, dünyanın en tanınmış tablolarından biri olarak kabul ediliyor. Eser, yıllar içinde sayısız esprili görsele, ürüne ve filme ilham verdi. Oysa tablonun arkasında bir sanatçının yaşadığı derin bir kaygı anı yatıyor. Üstelik Çığlık iki kez çalınarak müzelerin en çok konuşulan soygunlarına konu oldu.
Munch, Çığlık'ı Oslo yakınlarındaki Ekeberg'de yaşadığı bir bunalım anından çıkardı.
Çığlık tek bir tablo değil, farklı tekniklerle üretilmiş birkaç versiyondan oluşuyor.
Çığlık'ın tanınırlığı Munch'un ölümünden sonra arttı ve eser iki kez soyguna kurban gitti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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