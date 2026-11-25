Munch bir akşam iki arkadaşıyla Oslo'nun eteklerindeki Ekeberg'de yürürken birdenbire çökkünlük hissine kapıldı. Yorgun düşüp bir çitin kenarına yaslandı ve arkadaşları yürümeye devam ederken orada kaldı. Kendi anlatımında titreyen bir kaygı içinde doğada büyük bir çığlık duyduğunu söylüyor.

Sanatçının yazılarında çığlık atan şey figürden çok manzara oluyor. Munch konuyu birkaç kez denedi ve ilk taslaklarda fiyordun karşısına bakan şık giyimli bir adam yer alıyordu. Zamanla figür kimliksizleşti ve izleyiciye dönen bugünkü haline geldi. Kimliksiz oluşu her yaştan izleyicinin kendinden bir şey bulmasını sağlıyor.