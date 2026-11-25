Bankanın teklifini kabul eden yarışmacının kendi kutusu açıldığında ise içinden tam 1 milyon TL çıktı. Böylece Hilal, kendi kutusundaki paradan 100 bin TL daha az kazanarak yarışmayı tamamladı.

Karabük doğumlu olan ve kendi restoranını açmayı hayal eden Hilal Demirel, Var Mısın Yok Musun'dan 900 bin TL'lik ödülle ayrıldı.