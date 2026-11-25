Var Mısın Yok Musun'da 900 Bin TL'ye 'Varım' Dedi! Kendi Kutusundan Bakın Ne Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde heyecan yine doruktaydı.
Bankanın 900 bin TL'lik teklifini kabul etti, kutusundan 1 milyon TL çıktı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın