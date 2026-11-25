Derya Uluğ ile Asil Gök'ün 10 Yıllık Aşkı Evlilikle Taçlanıyor: Kına Gecesinden İlk Kareler Geldi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Pop müziğin sevilen sesi Derya Uluğ, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile evlenmeye hazırlanıyor. Nikah öncesinde kına gecesi yapan şarkıcının geceden paylaşılan ilk karesi kısa sürede ilgi gördü. Gelin, çiftin aşkına, evlilik teklifine, düğün tarihine ve kına gecesine yakından bakalım.
Derya Uluğ ve Asil Gök, yaklaşık 10 yıldır süren ilişkileriyle magazin dünyasının en uzun soluklu çiftlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Asil Gök, Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz bir evlilik teklifi yaparak aşklarının yeni bölümünü başlattı.
Çift, 2027'ye evli girmeyi hedefliyor; çiftin nikah masasına 25 Kasım'da oturması bekleniyor.
Derya Uluğ, nikah öncesinde yaptığı kına gecesinde kırmızılar içinde objektif karşısına geçti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın