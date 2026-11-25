Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Derya Uluğ, 'Okyanus', 'Canavar' ve 'Nabız 180' gibi hitleriyle listelerde adından söz ettiriyor. Şarkıcının hayatındaki en önemli isim ise müzisyen ve aranjör Asil Gök. Çift yaklaşık 10 yıldır birlikte ve ilişkilerini gösterişten uzak, sakin bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. Gök, Uluğ'un birçok projesinde müzisyen ve aranjör olarak yer aldı, yani ikili yalnızca aşkta değil sahnede de aynı yolda yürüyor.

Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'ün 35'inci yaş gününde de romantik bir paylaşım yapmıştı. Şarkıcı bu paylaşımda Gök için 'Hayatımın dönüm noktası' ifadesini kullanmıştı.