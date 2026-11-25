Diziler Total'de Geride Kalıp, AB ve ABC1'de Birinci Olabiliyor: Reyting Tablosundaki Bu Fark Nasıl Oluşuyor?
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Reyting haberlerinde bir dizinin Total tablosunda geride görünürken aynı akşam AB ve ABC1 listelerinde birinci yazılması, izleyicinin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Tuzlu Kahve, 17 Kasım Salı akşamı Total'de beşinci sırada kalırken AB ve 20+ABC1 tablolarında zirveye yerleşerek bu tablonun son örneklerinden biri oldu. Üç ayrı sütun aslında aynı programın üç farklı izleyici kitlesindeki karşılığını gösterdiği için sonuçlar birbirini tutmayabiliyor.
Total, AB ve ABC1 reyting tabloları aynı programı üç farklı kitleye göre ölçüyor.
Tuzlu Kahve 17 Kasım'da Total'de beşinci olurken AB ve 20+ABC1'de birinciliği aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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