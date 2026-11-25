Reyting tablolarında sık sık karşımıza çıkan Total, AB ve ABC1 ifadelerinin ne demek olduğunu merak edenler için işin özü şu: Total sütunu, televizyon izleme ölçümünün yapıldığı genel izleyici kitlesinin tamamını kapsıyor ve bir programın ekran başındaki herkesten ne kadar ilgi gördüğünü gösteriyor. AB ve ABC1 ise izleyicileri sosyoekonomik düzeye göre ayıran tablolar olarak daha üst kesimdeki kitleyi ölçüyor; ABC1 grubu AB'yi de içine alan daha geniş bir kesimi temsil ettiği için bu tablo bazı günlerde 20+ABC1 adıyla yayımlanıyor.

Her tabloda reyting, ilgili grubun kendi içindeki izlenme oranı üzerinden hesaplandığı için aynı program üç sütunda üç farklı değer ve üç farklı sıra alabiliyor. Total kitlesi çok daha geniş ve çeşitli olduğundan bu tabloda genellikle en kalabalık izleyiciyi toplayan yapımlar öne çıkarken, AB ve ABC1 tablolarında daha seçici bir izleyicinin tercihi belirleyici oluyor. Bir dizinin Total'de geride kalması da bu yüzden izleyicisinin az olduğu anlamına gelmiyor; izleyicisinin farklı bir profilde yoğunlaştığını gösterebiliyor.