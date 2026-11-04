Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet... 4 Dizi de İptal Edildi, Tekrarları Yarıştı: 3 Kasım Reyting Sonuçları
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3 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı.
Salı akşamı yayın akışında yeni dizi bölümü yoktu. TRT 1, Mehmed: Fetihler Sultanı yerine Galatasaray-Stuttgart maçını yayınlarken rakip kanallar Tuzlu Kahve, Anne Yarısı ve Haysiyet'i tekrar bölümleriyle ekrana getirdi. Peki maç karşısında tekrar bölümler ne kadar izlendi?
İşte 3 Kasım Salı reyting sonuçları...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Galatasaray-Stuttgart maçı TOTAL'de 15,69, AB'de 18,14 reytingle üç listenin de zirvesine oturdu.
Geçen hafta TOTAL'in zirvesindeki Anne Yarısı, tekrar bölümüyle 2,37 reytingle 10. sırada kaldı.
Haysiyet, TOTAL'de Anne Yarısı'nın hemen arkasında kalırken AB ve ABC1'de onu geride bıraktı.
Tuzlu Kahve, tekrar bölümünde bile AB'de 2,53 reytingle 6. sıraya yerleşti.
3 Kasım Salı TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Galatasaray-Stuttgart
Total: 15,69 (1)
AB: 18,14 (1)
ABC1: 18,76 (1)
Anne Yarısı (tekrar)
Total: 2,37 (10)
AB: 1,39 (19)
ABC1: 1,95 (14)
Haysiyet (tekrar)
Total: 2,34 (11)
AB: 1,46 (17)
ABC1: 1,97 (13)
Tuzlu Kahve (tekrar)
Total: 2,21 (13)
AB: 2,53 (6)
ABC1: 2,55 (8)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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