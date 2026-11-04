Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet... 4 Dizi de İptal Edildi, Tekrarları Yarıştı: 3 Kasım Reyting Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Rams Park'ta oynanan karşılaşma, Aleksey Batrakov'un iki golüyle 2-0 bitti. TRT 1 ekranlarında yayınlanan maç TOTAL'de 15,69, AB'de 18,14, ABC1'de ise 18,76 reyting aldı ve üç kategoride de açık ara birinci oldu.

Üstelik aradaki fark çarpıcıydı. Tekrarla ekrana gelen üç dizinin TOTAL reytinglerinin toplamı 6,92'de kaldı; maç bu toplamın iki katından fazlasını tek başına aldı. AB'de ise fark üç katı aştı.