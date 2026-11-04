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Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet... 4 Dizi de İptal Edildi, Tekrarları Yarıştı: 3 Kasım Reyting Sonuçları

Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet... 4 Dizi de İptal Edildi, Tekrarları Yarıştı: 3 Kasım Reyting Sonuçları

yerli dizi galatasaray Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 11:03
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3 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı.

Salı akşamı yayın akışında yeni dizi bölümü yoktu. TRT 1, Mehmed: Fetihler Sultanı yerine Galatasaray-Stuttgart maçını yayınlarken rakip kanallar Tuzlu Kahve, Anne Yarısı ve Haysiyet'i tekrar bölümleriyle ekrana getirdi. Peki maç karşısında tekrar bölümler ne kadar izlendi?

İşte 3 Kasım Salı reyting sonuçları...

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Galatasaray-Stuttgart maçı TOTAL'de 15,69, AB'de 18,14 reytingle üç listenin de zirvesine oturdu.

Galatasaray-Stuttgart maçı TOTAL'de 15,69, AB'de 18,14 reytingle üç listenin de zirvesine oturdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Rams Park'ta oynanan karşılaşma, Aleksey Batrakov'un iki golüyle 2-0 bitti. TRT 1 ekranlarında yayınlanan maç TOTAL'de 15,69, AB'de 18,14, ABC1'de ise 18,76 reyting aldı ve üç kategoride de açık ara birinci oldu.

Üstelik aradaki fark çarpıcıydı. Tekrarla ekrana gelen üç dizinin TOTAL reytinglerinin toplamı 6,92'de kaldı; maç bu toplamın iki katından fazlasını tek başına aldı. AB'de ise fark üç katı aştı.

Geçen hafta TOTAL'in zirvesindeki Anne Yarısı, tekrar bölümüyle 2,37 reytingle 10. sırada kaldı.

Geçen hafta TOTAL'in zirvesindeki Anne Yarısı, tekrar bölümüyle 2,37 reytingle 10. sırada kaldı.

27 Ekim'de 6. bölümüyle TOTAL'de 6,00 reyting alıp akşamın en çok izlenen yapımı olan NOW dizisi, bu hafta tekrar bölümüyle TOTAL'de 2,37 reyting aldı ve 10. sıraya yerleşti.

Dizi AB'de 1,39 ile 19., ABC1'de ise 1,95 ile 14. sırada kaldı. Yine de Anne Yarısı, TOTAL'de tekrar bölümlerin en çok izleneni olmayı başardı.

Haysiyet, TOTAL'de Anne Yarısı'nın hemen arkasında kalırken AB ve ABC1'de onu geride bıraktı.

Haysiyet, TOTAL'de Anne Yarısı'nın hemen arkasında kalırken AB ve ABC1'de onu geride bıraktı.

Kanal D'nin Haysiyet'i tekrar bölümüyle TOTAL'de 2,34 reytingle 11. sırada yer aldı. Anne Yarısı ile arasındaki fark yalnızca 0,03 puandı.

Dizi AB'de 1,46 ile 17., ABC1'de 1,97 ile 13. oldu ve bu iki listede NOW dizisinin önüne geçti. Haysiyet geçen salı yeni bölümüyle TOTAL'de 4,67 reytingle üçüncü sıradaydı.

Tuzlu Kahve, tekrar bölümünde bile AB'de 2,53 reytingle 6. sıraya yerleşti.

Tuzlu Kahve, tekrar bölümünde bile AB'de 2,53 reytingle 6. sıraya yerleşti.

Star TV dizisi Tuzlu Kahve TOTAL'de 2,21 reytingle 13. sırada kalsa da AB'de 2,53 ile 6., ABC1'de 2,55 ile 8. sırada yer aldı. Geçen hafta AB ve ABC1'in zirvesinde olan dizi, tekrar bölümünde de bu iki listede rakiplerinin önünde kaldı.

Dikkat çekici ayrıntı şu: Tekrar bölümlerin TOTAL'deki sıralaması geçen haftayla aynı kaldı. Anne Yarısı TOTAL'de öne geçerken Tuzlu Kahve bu kez de AB ve ABC1'in en çok izlenen dizisi oldu.

3 Kasım Salı TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Galatasaray-Stuttgart

Total: 15,69 (1)

AB: 18,14 (1)

ABC1: 18,76 (1)

Anne Yarısı (tekrar)

Total: 2,37 (10)

AB: 1,39 (19)

ABC1: 1,95 (14)

Haysiyet (tekrar)

Total: 2,34 (11)

AB: 1,46 (17)

ABC1: 1,97 (13)

Tuzlu Kahve (tekrar)

Total: 2,21 (13)

AB: 2,53 (6)

ABC1: 2,55 (8)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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