Araç Muayenesine Yeni Dönem Resmen Başlıyor: Ağustos 2027'den İtibaren Kredi Kartı Komisyonu Alınmayacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Araç muayenesinde yaklaşık 20 yıldır süren TÜVTÜRK dönemi 15 Ağustos 2027'de kapanıyor, yerini TURKA markası alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 bütçesini anlatırken yeni nesil sistemin Ağustos 2027'de devreye gireceğini ve kredi kartıyla ödemelerde komisyon alınmayacağını duyurdu. Yapay zekâ destekli muayene hatları ve artan istasyon sayısıyla bekleme sürelerinin kısalması hedefleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Uraloğlu bütçe sunumunda yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027'de devreye gireceğini açıkladı.
Kredi kartıyla ödemede komisyon dönemi bitiyor, bedeli artık işletmeci firma karşılayacak.
İstasyon sayısı 321'den 352'ye çıkacak, 900 yeni muayene hattı kurulacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın