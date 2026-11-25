Şu an 219'u sabit, 102'si seyyar olmak üzere 321 noktada verilen hizmet, yeni dönemde 249 sabit ve 103 seyyar olmak üzere toplam 352 istasyona çıkarılacak. Büyükşehirlerde 8 kanallı istasyonlar açılacak, motosiklet sahipleri için yalnızca iki tekerlekli araçlara hizmet veren özel istasyonlar kurulacak.

Hatların içi de değişiyor. İstasyonlarda süspansiyon test cihazları, elektronik boyut ölçüm sistemleri ve otomatik plaka tanıma altyapısı kullanılacak, ilerleyen süreçte OBD cihazları da devreye girecek. Yeni nesil hatlarda yapay zekâ destekli görüntü işleme, lazer tarayıcılar ve otomatik kusur tespit sistemi görev alacak. Elektrikli araçlara özel testler yapılacak, gelişmiş sürüş güvenliği sistemleri de muayene kapsamına alınacak.

Yatırımın toplam büyüklüğü 2,2 milyar dolar: 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı bedeli ile 500 milyon dolarlık teknoloji ve istasyon yatırımı. Yeni dönemde yaklaşık 4.500 kişilik istihdam hedefleniyor, istasyonların afet ve acil durumlarda sahra hastanesi olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanacağı da belirtildi. Yeni sistemin hızla işlemesi ve sürücülerin istasyonlarda daha az beklemesi bekleniyor.