Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı, bölgesel ulaşımın ötesinde uluslararası ticaret koridorlarıyla entegre edilecek şekilde kurgulandı. Planlamaya göre yeni hat, Nurdağı üzerinden yapımı süren Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Bu kritik entegrasyon sayesinde Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz limanlarına kesintisiz bir demir yolu erişimi kazanacak. Bakan Uraloğlu, şehrin üretim kapasitesini Kalkınma Yolu ve Orta Koridor projeleri üzerinden küresel pazarlarla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yeni demir yolu bağlantısının kent ekonomisine ve ihracat rakamlarına doğrudan yansıması bekleniyor. Kahramanmaraş'taki organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren tesislerde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri, kurulacak demir yolu ağıyla Mersin ve İskenderun limanlarına çok daha düşük maliyetle ve hızla ulaştırılacak.