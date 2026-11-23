Bir İle Daha Hızlı Tren Geliyor: Bakan Uraloğlu Resmen Duyurdu
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Türkiye'nin demir yolu ağını genişletmeye yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Kahramanmaraşlıların uzun süredir beklediği ulaşım projesinde gelinen son noktayı paylaştı.
Kahramanmaraş'a hızlı tren geliyor.
Limanlara ve küresel ticaret ağlarına doğrudan erişim.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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