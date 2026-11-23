2006'da sığınakların yapım, bakım ve yıkım maliyeti yıllık 167,4 milyon İsviçre frangıydı. Özel kişiler 128,2 milyonunu karşıladı. Kalanı belediyeler 23,5 milyon, federal devlet 9,8 milyon, kantonlar ise 4,2 milyon frankla üstlendi. Sığınakların toplam değeri 11,8 milyar frank ediyordu ve özel bir evde sığınak yapmak yaklaşık 10 bin franka mal oluyordu.

Sığınak yapmak istemeyen ev sahipleri belediyeye sığınak yeri başına 1.500 frank ödüyor, yer sayısı her üç oda için iki yer olarak hesaplanıyor. 1979'da başlayan uygulamayla 2006'ya kadar belediyeler yaklaşık 1,3 milyar frank topladı ve kamusal sığınak yapımına 750 milyon frank harcadı. Kalan para kullanılmadı.

Soğuk Savaş sonrasında birçok ülke politikasını değiştirdi, Norveç sığınak düzenlemelerini 1998'de kaldırdı. İsviçre ise yeniden düşünmedi. Milletvekili Pierre Kohler 2005'te özel konutlardaki zorunluluğun kaldırılmasını önerdi ve sığınakları konut maliyetini artıran geçmişin kalıntıları diye niteledi. Hükümet ise sığınakların yalnızca silahlı çatışmada değil, kirli bomba saldırılarında, kimyasal kazalarda ve doğal afetlerde de işe yarayabileceği sonucuna vardı.

Sahipler sığınakları depo gibi başka amaçlarla kullanabiliyor, yeter ki bakımını yapsın. Son yıllarda bazı kamusal sığınaklar sığınmacılara geçici barınak oldu.