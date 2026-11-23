İsviçre'de Neden Herkesin Nükleer Sığınakta Yeri Var?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İsviçre'de yasalar, her kişinin evinden hızla ulaşabileceği korumalı bir yer bulunmasını şart koşuyor. Yeni yapılan konutlarda sığınak kurmak ve donatmak bina sahiplerinin görevi. 1960'lardan bu yana inşa edilen binaların çoğunda nükleer serpinti sığınağı bulunuyor. Sığınakların kapasitesi 2006'da ülke nüfusunu aşmış, yüzde 114'e ulaşmıştı.
İsviçre'de sığınak yapmak yasal zorunluluk ve kapasite nüfusu aşıyor
Sığınakların maliyetini çoğunlukla özel kişiler karşılıyor ve politika değişmedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın