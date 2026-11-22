Başkentinde Tek Bir Trafik Lambası Bile Olmayan Ülke
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Himalayalar'da, Hindistan ile Çin arasında kalan Bhutan'da tek bir trafik lambası bile yok. Başkent Thimphu'ya 1995'te bir trafik lambası takıldı ama yalnızca 24 saat sonra söküldü. Halk, kavşakta trafiği yöneten polisleri özlediğini söyledi ve lambayı ruhsuz buldu. Thimphu'nun kavşaklarında bugün de beyaz eldivenli trafik polisleri görev yapıyor.
Trafik polisleri renkli kulübelerde yarım saatlik vardiyalarla çalışıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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