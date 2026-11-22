Himalayalar'da, Hindistan ile Çin arasında kalan Bhutan'da tek bir trafik lambası bile yok. Başkent Thimphu'ya 1995'te bir trafik lambası takıldı ama yalnızca 24 saat sonra söküldü. Halk, kavşakta trafiği yöneten polisleri özlediğini söyledi ve lambayı ruhsuz buldu. Thimphu'nun kavşaklarında bugün de beyaz eldivenli trafik polisleri görev yapıyor.

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