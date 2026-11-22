Fikir, Okayama Folklor Derneği'nden Hiroshi Kinoshita'dan çıktı. Şubat 2022'de Kurashiki Bilim ve Sanat Üniversitesi'nden beş kişilik bir ekip işe koyuldu. Mumya röntgenden, bilgisayarlı tomografiden ve elektron mikroskobundan geçti, DNA ve radyokarbon analizi de yapıldı. Kinoshita'nın kendisi bile gerçek bir deniz kızı beklemiyordu. Onu asıl ilgilendiren, mumyanın bir dönem dini bir nesne olarak görülmesiydi. Bir yıl süren çalışmanın ara sonuçları Nisan 2022'de paylaşıldı: dökülen kılların yüzeyinde, insan ve öteki memelilerdeki gibi kütikül tabakası bulundu.