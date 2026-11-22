Uçaklara Neden Hep Soldan Binilir?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Havalimanında uçağa ister körükten ister merdivenden binin, kapı neredeyse her zaman uçağın sol tarafındadır. Alışkanlığın kökü havacılıktan çok daha eskiye, denizciliğe uzanıyor. Terminallerin ve yolcu köprülerinin yaygınlaştığı 1950'ler ve 1960'lar ise kuralı kalıcı hale getirdi. Pilotun kokpitte solda oturması da işin içinde.
Kural denizcilikten geliyor, gemiler de rıhtıma sol taraflarıyla yanaşıyor
Pilot solda oturduğu için kapılar da sola yerleşti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın