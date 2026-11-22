The Aviation Historian dergisinin yayın yönetmeni Michael Oakley, uygulamanın havacılıktan önceye, gemi geleneklerine dayandığını söylüyor. Dümen, kokpit, kabin, perde duvar ve knot gibi pek çok havacılık terimi de denizcilikten geliyor.

Gemilerde limandayken genellikle rıhtıma bakan taraf, sol taraf yani iskele tarafı. Uçaklarda da aynı mantık sürdü ve yolcular sol taraftan binmeye devam etti.

Havacılığın ilk yıllarında yolcuların hangi taraftan bindiği pek önemli değildi, çünkü herkes pistteki merdivenlerden iniyordu. Hatta 1930'ların Boeing 247'sinde yolcu kapısı sağdaydı. Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'nden küratör Bob van der Linden, o dönem United Airlines'ın böyle tercih ettiğini anlatıyor.