Senin sevgi anlayışın hem geleneksel değerleri hem de modern ilişkilerin getirdiği özgürlükleri bir araya getiriyor. Romantizmi seviyorsun ama bunun belirli kalıplara uymak zorunda olmadığını da biliyorsun. Bir ilişkide sadakat, güven, bağlılık ve karşılıklı saygı senin için oldukça önemli. Ancak bunların yanında iki insanın bireysel hayatlarını da sürdürebilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Örneğin sevgilinin sana çiçek alması hoşuna gider ama bunu her hafta yapmak zorunda olduğunu düşünmezsin. Evliliğe sıcak bakabilirsin fakat herkesin hayatında aynı zamanda evlenmesi gerektiğine inanmıyorsun. Birlikte gelecek planları yapmak istersin ama ilişkinin her anını bu planlara göre şekillendirmeyi de doğru bulmuyorsun. Senin için iyi bir ilişkinin sırrı karşılıklı uyum. Bir tarafın sürekli fedakarlık yaptığı, diğer tarafın ise yalnızca beklenti içinde olduğu ilişkilerden hoşlanmıyorsun. Sorumlulukların paylaşılması, kararların birlikte alınması ve iki tarafın da kendini ifade edebilmesi gerektiğine inanıyorsun.