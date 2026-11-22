Senin Sevgi Anlayışın Ne Kadar Geleneksel?
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Aşkı yaşama şeklimiz, ilişkilerden beklentilerimiz ve sevgiye yüklediğimiz anlam birbirinden oldukça farklı olabilir. Kimi insanlar için geleneksel romantizm, ciddi bir ilişki ve yıllarca süren bağlılık vazgeçilmezken kimileri özgürlüğe, bireyselliğe ve modern ilişki anlayışına daha fazla önem veriyor. Peki, sen sevgiyi nasıl yaşıyorsun? Eski usul romantiklerden misin, yoksa modern aşkın kurallarına mı inanıyorsun?
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Sence bir ilişkinin başlangıcında ilk adımı kim atmalı?
3. İdeal bir ilişki senin için nasıl olmalı?
4. Sevgilinin sana çiçek alması hakkında ne düşünüyorsun?
5. Bir ilişkide evlilik ne kadar önemli?
6. Sevgilinle aynı evde evlilikten önce yaşamak hakkında ne düşünüyorsun?
7. Bir ilişkide hesapları kim ödemeli?
8. Sevgilinin ailesiyle ilişkin nasıl olmalı?
9. Sence bir ilişkide kıskançlık nasıl karşılanmalı?
10. Bir ilişkide romantizm senin için ne ifade ediyor?
Sen Tam Bir Geleneksel Romantiksin!
Sen Geleneksel ve Modern Aşkın Dengesisin!
Sen Modern Aşkın Temsilcisisin!
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